Pratt & Whitney annuncia il North American Technology Accelerator

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha annunciato oggi i dettagli del suo North American Technology Accelerator (NATA), un commercial and military aftermarket operations center of excellence con sede in Florida. NATA disporrà di spazio, attrezzature e risorse dedicati per lo sviluppo e l’industrializzazione di programmi di inserimento tecnologico che supporteranno il global maintenance, repair and overhaul (MRO) network dell’azienda.

I progetti di accelerazione in Florida si concentrano principalmente sul ripristino dei materiali e sull’automazione dei processi, compresi advanced repairs, digital inspection, adaptive processing, coating and masking for compressor and fan parts, blades, cases e altro ancora. I vantaggi di queste tecnologie ridurranno i costi, la domanda di materiali e l’impatto ambientale, diminuendo al tempo stesso i tempi di consegna, migliorando la produttività e offrendo valore ai clienti.

“NATA combina la scienza dei dati con il know-how delle persone e un’automazione all’avanguardia per aiutare ad affrontare i punti critici come la gestione dell’inventario e la disponibilità delle parti, accelerando al contempo le nostre repair capabilities migliorate e l’efficienza, per servire meglio i nostri clienti”, ha affermato Kevin Kirkpatrick, vice president, Aftermarket Global Operations at Pratt & Whitney.

I progetti chiave includono additive repairs per critical GTF engine components. Solo con questa nuova additive repair technology, Pratt & Whitney prevede di recuperare componenti per un valore di 100 milioni di dollari nei prossimi cinque anni per supportare la GTF MRO ramp.

NATA integra il Singapore Technology Accelerator (STA) pienamente operativo di Pratt & Whitney, istituito nel settembre 2022 con particolare attenzione a robotics, advanced inspection, connected factory, shop digital twin. Da allora, STA ha prodotto oltre 30 innovazioni che massimizzeranno la produttività nei processi MRO. Entrambi gli acceleratori sfruttano altre competenze di ricerca e sviluppo di RTX per migliorare l’automazione, la connettività, l’analisi e l’intelligence a vantaggio delle operazioni aftermarket. Dai programmi di accelerazione di Pratt & Whitney si prevede un risparmio annuo complessivo di almeno 24 milioni di dollari.

NATA e STA fanno parte della Pratt & Whitney Industry 4.0 transformation, resa possibile dal suo Customer Oriented Results and Excellence (CORE) operating system che è alla base della strategia di accelerazione tecnologica dell’azienda. CORE fornisce un linguaggio, un set di strumenti e una metodologia comuni per mantenere gli impegni presi con i clienti. Il CORE system valuta e individua le aree critiche e fornisce un quadro da cui partire per l’esecuzione.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)