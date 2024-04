Il Gulfstream G700 ottiene ulteriori certificazioni dalla FAA

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che il nuovo Gulfstream G700 ha ottenuto ulteriori certificazioni della Federal Aviation Administration (FAA) in seguito alla G700 FAA type certification del 29 marzo. “Le nuove production and interior supplemental type certifications autorizzano ulteriormente il G700 per le consegne ai clienti e l’entrata in servizio.

Le G700 cabin supplemental type certifications approvano ufficialmente l’allestimento interno del G700 e il relativo cabin air purification system. La FAA production certification (PC) conferma che i processi di produzione di Gulfstream per il G700 sono conformi alle federal aviation regulations. La FAA ha rilasciato la PC dopo un audit approfondito degli engineering, supplier, manufacturing and quality systems di Gulfstream, per garantire che l’aereo sarà prodotto in conformità con il progetto approvato dalla FAA“, afferma Gulfstream Aerospace.

“Ricevere queste autorizzazioni aggiuntive così rapidamente sulla scia della FAA type certification dimostra quanto sia maturo il programma G700”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Grazie agli investimenti effettuati nella produzione avanzata e nelle innovazioni interne, gli operatori potranno beneficiare della qualità e delle finiture leader del settore del G700. Non vediamo l’ora che i nostri clienti sperimentino in prima persona il comfort della cabina e le performance di questo ottimo aereo”.

“Il G700 è dotato della cabina più spaziosa nella business aviation industry, nonché della Gulfstream Cabin Experience con cabin air purification system, 100% fresh air, la più bassa cabin altitude del settore, elevata silenziosità e 20 grandi finestrini.

Il G700 è prodotto presso la sede centrale di Gulfstream a Savannah insieme a tutti gli ultra-large and large-cabin aircraft. I metodi di produzione per la flotta Gulfstream di prossima generazione sono stati progettati con il team di ricerca e sviluppo con sede a Savannah e includono automazione avanzata, progettazione di modelli 3D e tecniche robotiche e di incollaggio che si traducono in qualità e precisione senza precedenti”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)