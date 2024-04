Delta Air Lines annuncia i risultati finanziari del primo trimestre 2024

Delta Air Lines ha riportato i risultati finanziari per il trimestre chiuso a marzo 2024 e ha fornito l’outlook per il trimestre di giugno.

“Grazie allo straordinario lavoro delle nostre 100.000 persone, Delta offre la migliore affidabilità operativa della nostra storia e abbiamo ampliato il divario rispetto ai nostri concorrenti. Siamo stati entusiasti di riconoscere i loro sforzi con 1,4 miliardi di dollari di compartecipazione agli utili durante il trimestre”, ha affermato Ed Bastian, Delta’s chief executive officer. “Per il trimestre di marzo, abbiamo registrato ricavi record grazie a prestazioni operative eccezionali, consentendo una forte crescita degli utili. Prevediamo un continuo forte slancio per la nostra attività e nel trimestre di giugno prevediamo di fornire ricavi record e utili compresi tra 2,20 e 2,50 dollari per azione. Rimaniamo fiduciosi nei nostri obiettivi per l’intero anno, con utili compresi tra 6 e 7 dollari per azione e un free cash flow compreso tra 3 e 4 miliardi di dollari”.

March Quarter 2024 GAAP Financial Results

Operating revenue pari a 13,7 miliardi di dollari.

Operating income pari a 614 milioni di dollari, con operating margin del 4,5%.

Pre-tax income di 122 milioni di dollari, con pre-tax margin dello 0,9%.

Earnings per share di $0,06.

Operating cash flow pari a 2,4 miliardi di dollari.

Total debt and finance lease obligations pari a 19,4 miliardi di dollari alla fine del trimestre.

March Quarter 2024 Adjusted Financial Results

Operating revenue pari a 12,6 miliardi di dollari, il 6% in più rispetto al trimestre chiuso a marzo 2023.

Operating income pari a 640 milioni di dollari, con operating margin del 5,1%.

Pre-tax income di 380 milioni di dollari, con pre-tax margin del 3,0%.

Earnings per share di $0,45.

Operating cash flow pari a 2,5 miliardi di dollari.

Free cash flow pari a 1,4 miliardi di dollari.

Riguardo la financial guidance, Delta prevede per l’intero 2024: Earnings Per Share $6 – $7; Free Cash Flow $3 miliardi – $4 miliardi. Per il secondo trimestre 2024: Operating Margin 14% – 15%; Earnings Per Share $2,20 – $2,50.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)