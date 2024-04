Sicurezza e innovazione: Wizz Air Malta ottiene il “Certificato di Operatore Aereo” dall’EASA presso il Parlamento Europeo

Oggi Wizz Air Malta ha ospitato un incontro informativo molto dettagliato presso il Parlamento Europeo. L’evento, sponsorizzato dall’eurodeputato Marinescu, ha riunito importanti portatori di interessi per discutere delle operazioni della compagnia aerea, dei protocolli di sicurezza e delle prospettive future.

“Wizz Air Malta, una filiale del Gruppo Wizz Air, ha iniziato le sue operazioni nel settembre 2022. Con basi in Italia, Romania, Austria e Albania, la compagnia aerea è strategicamente posizionata per servire mercati diversificati in tutta Europa. Recentemente, Wizz Air Malta ha ottenuto il suo Certificato di Operatore Aereo (AOC) dall’Agenzia Europea per la Sicurezza dell’Aviazione (EASA) e una Licenza Operativa (OL) dalla Direzione dell’Aviazione Civile di Malta (CAD). Questo traguardo consente al gruppo di espandere il proprio servizio, offrendo maggiore flessibilità e opportunità di crescita.

Durante l’incontro, il Direttore Generale e i membri del team operativo di Wizz Air Malta hanno partecipato a discussioni approfondite sul sistema relativo alla gestione della sicurezza della compagnia aerea. Tra i temi chiave sono stati la cultura della sicurezza, la gestione della fatica, la segnalazione obbligatoria e volontaria degli incidenti, il monitoraggio delle prestazioni di sicurezza e l’attuazione degli obiettivi di sicurezza. È importante sottolineare che Wizz Air Malta opera sotto la diretta supervisione dell’EASA, sottolineando l’importanza della stretta collaborazione con l’autorità regolatoria per garantire sicurezza e trasparenza in tutti gli aspetti della sua operatività”, afferma Wizz air.

“L’evento ha incluso una serie di interventi da parte di portatori di interessi chiave del Parlamento Europeo, della Commissione Europea e dell’Agenzia Europea per la Sicurezza dell’Aviazione (EASA). L’eurodeputato Marinescu ha sottolineato l’importanza estrema della sicurezza nelle operazioni aeree, oltre ad evidenziare il ruolo cruciale dell’aviazione nella società e il suo impatto sull’economia. Joachim Luecking, rappresentante della sicurezza presso DG MOVE, ha discusso dell’evoluzione delle normative dell’UE dal 2018, adattandosi ai cambiamenti del panorama regolatorio. Ha spiegato il concetto di AOC dell’EASA e la ridistribuzione delle responsabilità, che è ora diventata realtà portando a un miglioramento della sicurezza dell’aviazione e all’ottimizzazione dell’allocazione delle risorse. Durante l’incontro, Vincent Lambotte, rappresentante dell’EASA, ha chiarito l’aspetto cruciale della supervisione continua. Gli sforzi collaborativi tra l’EASA e i portatori di interessi del settore contribuiscono a un panorama dell’aviazione più sicuro e efficiente.

Lo scambio continuo di esperienze rafforza la cooperazione tra i portatori di interessi del settore. Aderendo a processi standardizzati, gestione dei rischi e ad un programma di formazione unificato, Wizz Air Malta, attraverso l’AOC dell’EASA, garantisce sicurezza ed efficienza operative. La collaborazione con l’EASA rafforza il suo impegno per l’eccellenza nel settore dell’aviazione”, prosegue Wizz Air.

Diarmuid O’Conghaile, Managing Director di Wizz Air Malta, ha commentato: “Noi di Wizz Air ci impegniamo a garantire la massima sicurezza per i nostri passeggeri e per l’equipaggio. La nostra partnership, basata sulla reciproca comprensione e rispetto con il Parlamento Europeo e l’EASA, sottolinea il nostro impegno nel mantenere gli standard di sicurezza più elevati e uniformare i processi del settore. Attraverso un dialogo continuo e la collaborazione con gli enti regolatori, rimaniamo vigili nell’implementare e migliorare le misure di sicurezza. Questa cooperazione continua rafforza il nostro obiettivo comune di promuovere un ambiente di aviazione sicuro e protetto per tutti”.

“La sicurezza è l’aspetto più importante nell’aviazione, sia per i passeggeri che per l’equipaggio di volo”, ha dichiarato l’eurodeputato Marian-Jean Marinescu. “Il livello di sicurezza nell’aviazione può essere incrementato solo rafforzando le regole interne delle compagnie aeree e applicando le normative europee implementate dall’EASA. E, ovviamente, attraverso una collaborazione permanente tra l’EASA, le compagnie aeree e gli Stati membri”.

“Wizz Air è stata pioniera nel trasferire la responsabilità del suo controllo all’EASA, come previsto dall’articolo 65 del Regolamento di base dell’Agenzia, nell’agosto 2020. Successivamente è stata creata Wizz Air Malta e ha operato fin dall’inizio con un Certificato di Operatore Aereo dell’EASA a partire dal 23 settembre 2022.

L’EASA adempie alla sua responsabilità come Autorità Competente e al relativo controllo continuo, con il sostegno attivo degli Stati membri dell’UE. Questo concetto di “operazioni di gruppo” è stato applicato con successo a operatori paneuropei simili e ha dimostrato il suo valore. La sicurezza è di primaria importanza nell’aviazione e tutte le attività svolte dall’Agenzia mirano a un costante miglioramento del livello di sicurezza in modo intelligente ed efficiente”, ha infine commentato Vincent Lambotte, rappresentante dell’EASA.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)