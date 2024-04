News Brevi – 10.04.2024

GLI AZIONISTI DI AIRBUS APPROVANO TUTTE LE RISOLUZIONI AL 2024 AGM – Gli azionisti di Airbus SE hanno approvato tutte le risoluzioni durante l’Annual General Meeting (AGM) della Società tenutosi il 10 aprile ad Amsterdam. Tra le risoluzioni figurano il rinnovo del mandato triennale del Chairman René Obermann e di quelli degli altri non-executive directors Victor Chu, Jean-Pierre Clamadieu e Amparo Moraleda. Il signor Obermann è stato formalmente riconfermato Chairman of the Board durante una riunione del Board tenutasi dopo il General Meeting. La Dr. Feiyu Xu è stata nominata non-executive director in seguito all’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti. Sostituisce Ralph D. Crosby, Jr., che ha rassegnato le dimissioni con effetto alla data dell’Assemblea generale, avendo prestato servizio nel Board dal 2013. Xu è stata nominata per un mandato di due anni, corrispondente al resto del mandato del signor Crosby. La Dr. Xu è membro del consiglio di sorveglianza della società tecnologica ZF Friedrichshafen AG e uno dei massimi esperti nell’applicazione dell’intelligenza artificiale nell’industria. La sua nomina aumenta la percentuale di directors donne dal 33% al 42%, in linea con l’impegno della Società a promuovere una maggiore diversità all’interno del Board and Executive Committee, sia in termini di genere che di background. Gli Airbus Board mandates vengono rinnovati ad ogni Assemblea generale in blocchi di quattro per tre anni, al fine di garantire una transizione graduale della composizione del Board e che le competenze adeguate siano mantenute. Approvata anche la proposta di pagamento di un dividendo lordo 2023 di 1,80 euro per azione (2022: 1,80 euro per azione) e di un dividendo straordinario di 1,00 euro per azione.

SAAB NOMINA IL NUOVO CHIEF DIGITAL OFFICER – Saab ha nominato Mikael Adelsberg come Chief Digital Officer and head della nuova group function Group Digitalisation. Al fine di accelerare il suo percorso di digitalizzazione, Saab sta aggiungendo una nuova group function responsabile dello sviluppo digitale. Mikael Adelsberg, che arriva in Saab da Scania e Traton Group, viene nominato Head of Group Digitalisation e diventerà membro del Group Management di Saab Group. Mikael ha recentemente ricoperto la carica di Head of Group R&D Electrics and Electronics/Software/Autonomous in Traton Group (precedentemente Volkswagen Truck and Bus). In precedenza, Mikael ha ricoperto la carica di Senior Vice President, Connected, Autonomous and Embedded systems presso Scania. È stato anche board member di Scanitel. La nuova funzione del gruppo viene creata per soddisfare l’aumento della domanda dei prodotti Saab dovuta all’attuale situazione geopolitica mondiale, nonché al rapido ritmo dello sviluppo tecnologico in atto in questo momento. Il focus del nuovo ruolo sarà inizialmente sul software e sulla digitalizzazione nelle aree di produzione, innovazione e sviluppo. “Promuovere la digitalizzazione è una priorità per Saab e una necessità per rimanere all’avanguardia nella tecnologia e soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Mikael contribuirà con solide conoscenze ed esperienze derivanti da lavori simili e fornirà un forte supporto alle nostre altre funzioni”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab.

EASYJET ANNUNCIA LE NUOVE DATE DEI CORSI FEARLESS FLYER NEL REGNO UNITO – easyJet ripropone il corso Fearless Flyer per l’estate in UK, per aiutare i passeggeri nervosi a prendere il controllo e superare le proprie paure. “Con i corsi che inizieranno dal 21 aprile 2024 e si svolgeranno a Glasgow, Bristol, Manchester, Belfast, Londra Gatwick, Liverpool, Londra Luton ed Edimburgo, oltre al ritorno alla nuova base easyJet di Birmingham per la prima volta quest’anno, i clienti ora possono scegliere di nove aeroporti in tutto il Regno Unito per prenotare la loro esperienza. Per oltre un decennio il corso ha aiutato oltre 12.000 fobici a prendere il volo dopo aver completato con successo il corso Fearless Flyer, con un tasso di successo del programma che supera il 95% e continua ad essere uno dei corsi contro l’aerofobia più convenienti nel Regno Unito, a partire da a soli £89 a persona, con il programma estivo che offre opzioni in tutto il Regno Unito da aprile fino alla fine di giugno. Un numero limitato di posti sui percorsi è ora disponibile su Fearlessflyer.easyjet.com”, afferma easyJet. Mark Wein, easyJet’s Fearless Flyer Course Director, ha commentato: “Essendo una persona che aveva paura di volare, capisco fin troppo bene quanto possa essere restrittiva questa paura, ma in realtà non è così difficile superarla. Spesso è solo la mancanza di conoscenza o la paura degli attacchi di panico la causa principale del problema. Ecco perché il corso Fearless Flyer di easyJet ha così tanto successo. Perché il nostro corso a terra copre tutti gli aspetti dell’aerofobia e poi completiamo il processo con la nostra esperienza di volo di rafforzamento della fiducia, che include l’ulteriore vantaggio di un commento del pilota altamente rassicurante durante tutto il viaggio, in modo che alla fine del corso anche il passeggero più nervoso possa guardare al prossimo volo con totale fiducia”.

ANA ESPANDE IL WI-FI SERVICE SUI VOLI INTERNAZIONALI – All Nippon Airways (ANA) offrirà il complimentary ANA Wi-Fi Service per i suoi Business Class passengers sui voli internazionali a partire da quest’estate. I passeggeri Premium Economy ed Economy Class di ANA avranno inoltre accesso a messaggi di testo gratuiti con il servizio Wi-Fi di ANA sui voli internazionali entro la fine di marzo 2025. L’ANA Wi-Fi Service sui voli internazionali è iniziato nel 2014, consentendo ai passeggeri di accedere a Internet, e-mail e piattaforme di social media. Da allora le offerte sono state ampliate per includere l’accesso Wi-Fi gratuito sui voli domestici e il Wi-Fi gratuito per i First Class passengers sui voli internazionali. “ANA è impegnata a migliorare costantemente l’esperienza dei nostri clienti e gli ulteriori miglioramenti riguardo il Wi-Fi rappresentano l’ultima offerta per i nostri passeggeri”, ha affermato Tomoji Ishii, Executive Vice President, Customer Experience Management and Planning of ANA. “Il nostro impegno costante per espandere i servizi di bordo è quello di fornire ai nostri clienti un’esperienza ancora più piacevole e connessa a bordo”.

RYANAIR LANCIA 6 NUOVE ROTTE A BRISTOL – Ryanair ha annunciato il suo programma a Bristol per l’estate ’24 con 36 rotte, incluse 6 nuove rotte per Copenhagen, Fuerteventura, Marrakech, Praga, Sofia e Tirana. “L’orario di Ryanair per l’estate ’24 a Bristol è sostenuto dai 5 aerei basati, che rappresentano un investimento di 500 milioni di dollari a Bristol. L’operativo per l’estate 2024 su Bristol prevede 6 nuove rotte (Copenhagen, Fuerteventura, Marrakech, Praga, Sofia e Tirana) e 36 rotte totali, 5 velivoli basati (inclusi 2 Gamechanger), crescita fino a 2,1 milioni di passeggeri all’anno”, afferma Ryanair.

CIRRUS PRESENTA IL CIRRUS ONE AIRCRAFT MANAGEMENT SERVICE – Cirrus ha annunciato il Cirrus One aircraft management service per i regional SR Series and Vision Jet owners. Cirrus One sfrutta la suite di servizi dell’azienda per fornire una gestione completa dell’aeromobile, compresi pilot service, hangar storage, aircraft maintenance e altro ancora. Cirrus One è attualmente disponibile nei Cirrus campus di Greater Orlando, Dallas e Phoenix. “Siamo lieti di espandere i nostri world-class ownership services e le nostre offerte di livello mondiale ai proprietari di Cirrus nelle nostre sedi dedicate”, ha affermato Zean Nielsen, Chief Executive Officer, Cirrus. “Cirrus One facilita la proprietà degli aeromobili guidando i proprietari attuali e potenziali attraverso aircraft management, financing and service. Le nostre sedi ora supportano i proprietari di Cirrus sbloccando opportunità finanziarie e facendo risparmiare tempo, non solo durante il volo ma anche con la facilità di Cirrus One”.

LEONARDO E ST ENGINEERING ANTYCIP INSIEME PER SVILUPPARE UN INNOVATIVO SISTEMA DIGITALE – L’approccio tecnologico si basa sull’uso estensivo del concetto di digital twin. Questo prevede l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia disponibili sul mercato, integrate da soluzioni proprietarie di Leonardo, per tutti i componenti dell’ecosistema digitale, compresa la gaming technology. In linea con la strategia digitale corporate, Leonardo ha siglato un accordo con ST Engineering Antycip – leader europeo nei servizi di realtà virtuale, simulazione, visualizzazione e ingegneria – per sviluppare una versione personalizzata di un Image Generator basato su Unreal Engine, uno strumento avanzato di creazione 3D in real-time, fornito da Epic Games. Attraverso Unreal Engine, Leonardo consentirà incredibili esperienze in real-time, abilitando ambienti virtuali realistici, aumentando il numero di entità e la complessità nello scenario virtuale. La tecnologia si integrerà con tutti i dispositivi di addestramento di Leonardo, come simulatori di volo completo, strumenti per l’addestramento al volo, per l’addestramento procedurale e non solo, con l’obiettivo di creare soluzioni innovative di Mixed Reality e Virtual Reality. Il software rappresenterà inoltre un punto di svolta per una serie di sviluppi avanzati in corso, come la “wearable cockpit” negli aerei da combattimento e da addestramento di prossima generazione. Questo risultato è stato possibile grazie alle forti sinergie all’interno di Leonardo, con il coinvolgimento dell’area di business Velivoli e di Leonardo Global Solutions per poter identificare i migliori servizi di ingegneria per l’azienda.

GE AEROSPACE SIGLA MOU CON HYUNDAI HEAVY INDUISTRIES – GE Aerospace e HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MOU) per esplorare le opportunità di collaborazione su marine propulsion systems a sostegno di futuri progetti navali internazionali. La cerimonia di firma si è svolta presso lo stand di GE Aerospace al Sea Air Space, un’esposizione marittima globale vicino a Washington, DC. Essendo la più grande azienda di costruzioni navali del mondo, HD HHI ha 50 anni di storia, lavorando in Corea del Sud con la Republic of Korea Navy e l’industria per fornire navi e ingegneria di livello mondiale. GE Aerospace è un fornitore leader a livello mondiale di marine gas turbines for naval ship propulsion. Le sei turbine a gas di GE Aerospace hanno una comprovata esperienza e offrono un’ampia gamma di potenze per soddisfare vari profili di missione, che vanno da 4,5 a 52,7 MW per single or dual turbine configurations. Questa flotta globale di turbine a gas di derivazione aeronautica rappresenta il punto di riferimento in termini di affidabilità, grazie a oltre 16 milioni di ore di funzionamento registrate.

RTX SUPPORTA LO SPACE FOUNDATION DISCOVERY CENTER – RTX ha fornito una sovvenzione di 150.000 dollari allo Space Foundation Discovery Center come parte della sua continua partnership per ispirare la prossima generazione di leader aerospaziali in Colorado. “Ci impegniamo a promuovere l’istruzione STEM contribuendo a fornire l’accesso a risorse che possono trasformare la vita dei giovani nelle nostre comunità”, ha affermato Sandy Brown, vice president, mission solutions and payloads, for Raytheon. “Il progresso dell’apprendimento aiuta a costruire la prossima generazione di talenti in Colorado”. Con oltre 40.000 visitatori all’anno, lo Space Foundation Discovery Center è una risorsa vitale che evidenzia l’importanza della tecnologia aerospaziale. La struttura educa e ispira studenti, insegnanti e giovani professionisti nello stato e in tutto il mondo. La partnership ampliata di RTX con Space Foundation Discovery Center fa parte dell’iniziativa Connect Up di RTX, che è uno sforzo decennale di responsabilità sociale aziendale da 500 milioni di dollari per promuovere un impatto trasformativo e generazionale sulle sfide sociali critiche.

IBERIA PREMIA I SUOI CLIENTI CON I BONUS IBERIA PLUS – Da oggi i clienti Iberia Plus potranno usufruire di ancora più vantaggi, con il lancio dei Bonus Iberia Plus. Si tratta di un sistema che consentirà ai viaggiatori di ottenere premi quando volano, continuando ad accumulare Elite Points con cui aggiornare il proprio membership level. I Bonus Iberia Plus potranno essere accumulati sui conti dei clienti Iberia Plus a partire dal 1° aprile di ogni anno. I Bonus daranno al cliente 20€ da utilizzare per viaggi extra su iberia.com, Avios extra o carte Iberia Plus Gold da regalare a chi si desidera. Gli Elite Points premiano la fedeltà dei clienti Iberia permettendo loro di mantenere o migliorare il livello della propria carta Iberia Plus, che può essere Silver, Gold, Platinum, Infinita e Infinita Prime. Questi punti si ottengono volando con le compagnie aeree di Iberia Group, Vueling e dell’alleanza oneworld. Gli Elite Points necessari per accedere alle carte Iberia Plus di livello superiore si contano dal 1° aprile di ogni anno fino al 31 marzo dell’anno successivo.

IBERIA E SAMATRAVEL AGGIUNGONO DESTINAZIONI ALLA LORO COLLABORAZIONE – Nei prossimi giorni quasi 300 agenti di viaggio parteciperanno agli eventi organizzati da Iberia e SamaTravel per segnare l’inizio della loro nuova operazione charter multi-destinazione, che offre diverse combinazioni in Grecia, Turchia e Balcani. Antonio Linares, Direttore Vendite per Spagna, Portogallo e Nord Africa, ha dichiarato: “La nostra collaborazione con SamaTravel continua ad espandersi e quest’anno abbiamo aggiunto alla collaborazione di successo dei viaggi in Egitto – Cairo e Luxor – una nuova operazione multi-destinazione verso diversi paesi nella regione mediterranea come Croazia, Slovenia, Turchia, Montenegro, Albania o Grecia, con partenze anche verso nuove destinazioni come Sarajevo, Macedonia, e Skopje, Bosnia, destinazioni per le quali al momento non esistono voli diretti dalla Spagna. Questi nuovi voli combinano l’andata verso una destinazione e il ritorno verso un’altra, in modo da poter sfruttare al meglio il viaggio”.