Kuwait: i Tornado del Task Group Devil raggiungono le 5.000 ore di volo

Il Task Group Devil dell’Italian National Contingent Command Air – Task Force Air Kuwait (IT NCC Air/TFA K), ha superato il traguardo delle 5.000 ore di volo operativo con il velivolo A200C Tornado, un veterano dei cieli del Teatro kuwaitiano.

Il Task Group Devil, infatti, è parte integrante dell’IT NCC Air fin dal principio della missione ed il Tornado è stato tra i primi assetti operativi dell’Aeronautica Militare ad essere impiegato nell’Operation Inherent Resolve (OIR).

Il Task Group Devil ha operato prima dalla base aerea di Ahmed Al Jaber in Kuwait, dal 2014 al 2016 e successivamente dal 2020 al 2021. Da gennaio 2024, prende parte ad OIR per la terza volta, sostituendo i velivoli Eurofighter del Task Group Typhoon nella base aerea di Alì Al Salem.

Dopo la tradizionale foto ricordo davanti ai velivoli appena atterrati, il Comandante dell’IT NCC Air, Colonnello Giovanni Luca Nicoletti, ha ringraziato le donne e gli uomini del Task Group per l’efficacia e la professionalità dimostrate anche in un contesto operativo così complesso.

Costituito in data 17 ottobre 2014 per partecipare all’operazione multinazionale Inherent Resolve, l’IT NCC Air garantisce unicità di comando e sostegno logistico per l’impiego sinergico e coordinato degli assetti forniti dall’Aeronautica Militare e, con lo schieramento del Task Group SAMP/T, dall’Esercito Italiano in seno alla coalizione multinazionale.

Kuwait: cambio di comando all’Italian National Contingent Command Air / Task Force Air

Con la formale cerimonia militare di avvicendamento di fronte al contingente schierato sul piazzale bandiera di Castra Praetoria, il Colonnello Giovanni Luca Nicoletti ha ceduto il Comando dell’Italian National Contingent Command Air e della Task Force Air – Kuwait (IT NCC Air/TFA-Kuwait) al Colonnello Paolo Castelli.

La cerimonia, presieduta dal Vice Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), Generale di Squadra Aerea Nicola Lanza de Cristoforis, ha visto la partecipazione del Nunzio Apostolico in Kuwait, Qatar e Bahrein, Monsignor Eugene Martin Nugent e di una nutrita rappresentanza di personale dell’Ambasciata d’Italia al Kuwait, di personale militare kuwaitiano e dei contingenti della Coalizione impegnati per l’operazione Inherent Resolve per la lotta al Daesh.

Il Generale Lanza de Cristoforis ha espresso il suo compiacimento per l’impegno e l’efficacia del lavoro che il Contingente svolge operando come una squadra per il bene del Paese e la stabilità della regione.

Al termine della cerimonia il Vicecomandante del COVI, accompagnato dal Colonnello Castelli, si è recato nella zona operativa della base dove ha incontrato il personale del Task Group Devil, che svolge con i velivoli Tornado missioni di ricognizione tattica per la coalizione internazionale di OIR e che ha recentemente raggiunto il prestigioso traguardo delle 5.000 ore di volo.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)