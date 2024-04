British Airways diventa la prima compagnia aerea del Regno Unito a introdurre due next-generation real-time weather apps

British Airways diventerà la prima compagnia aerea del Regno Unito a lanciare due next-generation weather apps, per fornire ai piloti e ai team di pianificazione voli della compagnia aerea l’accesso ai dati meteorologici in tempo reale, consentendo loro di pianificare meglio e mitigare l’impatto del meteo su qualsiasi rotta di volo prevista.

Attualmente i team si affidano a bollettini meteorologici prodotti manualmente nella prima parte della giornata. Con l’accesso alle nuove app, i piloti e i team di pianificazione del volo saranno in grado di valutare l’impatto dei cambiamenti meteorologici in tempo reale per pianificare e adattare meglio le rotte di volo, prendendo decisioni più efficienti dal punto di vista operativo.

La prima app fornirà ai piloti della compagnia aerea un accesso semplificato ai dati meteorologici di The Weather Company, offrendo approfondimenti completi sulle condizioni meteorologiche lungo le rotte di volo sia prima della partenza che durante il volo. Ulteriori aggiornamenti utilizzeranno la connettività Wi-Fi di bordo per supportare gli aggiornamenti meteo in volo in tempo reale, migliorandone ulteriormente la funzionalità.

l’Integrated Operations Control centre della compagnia aerea, l’hub operativo che garantisce le operazioni regolari della compagnia aerea, avrà anche accesso a un’app che, in futuro, funzionerà in combinazione con la nuova tecnologia a disposizione dei piloti, fornendo loro informazioni precise sui cambiamenti meteorologici.

René de Groot, Chief Operating Officer, British Airways, ha dichiarato: “È entusiasmante essere la prima compagnia aerea del Regno Unito a combinare la tecnologia di entrambe le app, il che ci consentirà di prendere decisioni operative ancora migliori utilizzando real-time data. Queste applicazioni rappresentano un cambiamento radicale nella qualità delle informazioni meteorologiche che riceviamo e, in futuro, consentiranno ai piloti di collaborare in tempo reale durante un volo con i colleghi operativi a terra, consentendo un processo decisionale più rapido per una varietà di questioni, come diversion planning and recovery”.

La tecnologia è stata sviluppata e configurata per soddisfare le precise esigenze dell’esteso network di rotte di British Airways, offrendo vantaggi nelle sue operazioni a breve e lungo raggio, e viene introdotta prima dell’intensa stagione estiva.

Questo sostanziale investimento fa parte del programma di trasformazione da 7 miliardi di sterline di British Airways, che continua a concentrarsi sull’aumento dell’uso delle nuove tecnologie in tutte le sue operazioni. All’inizio di quest’anno la compagnia aerea ha introdotto un nuovo Electronic Aircraft Maintenance (eLog) system per gli engineering teams, in sostituzione di un sistema cartaceo, che consente il trasferimento immediato dei dati dall’aereo agli ingegneri in pochi secondi, il che significa che qualsiasi parte richiesta può essere pre-ordinata, per aiutare a risolvere i problemi più rapidamente.

(Ufficio Stampa British Airways)