Lufthansa e UFO concordano un long-term collective pay agreement per i cabin crew

Lufthansa e il sindacato UFO hanno concordato un nuovo contratto collettivo di lavoro per i circa 19.000 cabin crew di Lufthansa Airlines. “Il punto centrale dell’accordo è un aumento salariale complessivo del 16,5% (con effetto degli interessi del 17,4%) in più fasi nei prossimi tre anni. Il contratto collettivo di lavoro è valido almeno fino alla fine del 2026 e comporta un corrispondente obbligo di pace”, afferma Lufthansa.

Il Dr. Michael Niggemann, Chief Human Resources Officer and Labor Director of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Sono molto soddisfatto dell’accordo con il nostro partner UFO per i nostri collegni in cabina, che svolgono ogni giorno un lavoro eccezionale, e anche per i nostri ospiti, che finalmente hanno di nuovo la sicurezza di pianificazione in questo senso quando volano con Lufthansa. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di trovare una soluzione al tavolo delle trattative insieme al sindacato e ora ci siamo riusciti. Allo stesso tempo, gli sviluppi salariali concordati in tutti i gruppi professionali rappresentano anche una sfida economica che ora dobbiamo affrontare”.

“Il nuovo contratto collettivo nel dettaglio:

· Full inflation compensation premium di 3.000 euro netti (part-time pro rata) il prima possibile.

· Table increases: 8% a partire da maggio 2024; un ulteriore 5% da marzo 2025 e 3,5% da marzo 2026.

· Incremento delle purser allowances (Purser I a 700 euro, Purser II a 800 euro).

· Aumento dell’holiday pay supplement a 1.250 euro.

· Incremento della foreign language allowance a 65 euro.

· Durata di almeno 36 mesi“, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)