Embraer e ENAER annunciano un cooperation agreement in Cile

Embraer ed ENAER (National Aeronautical Company of Chile) hanno annunciato oggi due industrial and services cooperation agreements che coinvolgono gli A-29 Super Tucano e C-390 Millennium defense aircraft, oltre ad aerei commerciali. La cooperazione amplierà la rete di fornitori e servizi di Embraer in Cile e contribuirà all’integrazione delle industrie aerospaziali sia in Brasile che in Cile.

La cooperazione è il risultato di un’intesa tra Embraer, ENAER e la Chilean Air Force. L’azienda cilena inizierà a produrre componenti e sarà un centro di manutenzione designato per la flotta di 22 unità A-29 Super Tucano dell’aeronautica cilena. L’accordo è legato all’ampliamento della flotta di A-29 Super Tucano operanti nel Paese. Inoltre, la cooperazione mira ad espandere sia il ruolo di ENAER come fornitore sia la presenza di Embraer in Cile.

“Questi accordi rappresentano la ripresa dei rapporti commerciali tra le due aziende, durati molti anni con risultati positivi. La nuova fase che inizia oggi ci consente di guardare al futuro con grande ottimismo per affrontare, tra i due Paesi, le sfide dell’industria aerospaziale in un mondo sempre più dinamico”, ha affermato Henry Cleveland, Executive Director of ENAER.

“Questo contratto promuoverà investimenti reciproci nel settore aerospaziale in Brasile e Cile. Il nostro obiettivo è approfondire ulteriormente il nostro rapporto ed espandere sia la cooperazione che gli investimenti reciproci. Ciò include non solo l’A-29 Super Tucano ma anche altri programmi, come ad esempio il C-390 Millennium”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

Con questo accordo, Embraer ed ENAER intendono riprendere una storia di collaborazione di successo, iniziata negli anni ’90. Nel corso degli anni ’90 e 2000, l’azienda cilena è stata un importante e riconosciuto fornitore di strutture per la famiglia di jet ERJ-135/140/145 e vincitrice di numerosi premi per i best suppliers nella Embraer global supplier chain.

