Textron Aviation: entrano in servizio gli enhanced High-Wing Piston Aircraft

Textron Aviation ha annunciato l’entrata in servizio dei suoi enhanced Cessna Skyhawk, Cessna Skylane, Turbo Skylane e Turbo Stationair HD, dopo le prime consegne di ciascun aeromobile.

“Questi ultimi investimenti nel prodotto mirano a fornire un tono moderno ed elegante che si allinei con i più recenti Cessna Citation jets, pur mantenendo il comfort, la durata e le prestazioni dell’iconica Cessna piston lineup.

I Cessna Skyhawk, Skylane, Turbo Skylane e Turbo Stationair HD sono progettati e prodotti da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc.“, afferma Textron Aviation.



“Questi miglioramenti all’iconica Cessna piston family offrono comfort, funzionalità e stile migliorati”, ha affermato Chris Crow, vice president, Piston Sales. “Che tu sia uno studente pilota o un aviatore esperto, l’ampia gamma di prodotti offre qualcosa per soddisfare le tue esigenze, migliorare le tue avventure di volo e ispirare il viaggio del volo”.

“Con nuove funzionalità ed elementi di design, gli aerei Cessna continuano ad essere strumenti versatili e affidabili che consentono ai clienti di compiere un’ampia gamma di missioni. I nuovi design degli interni includono:

– All-new comfortable seats con supporto e imbottitura aggiuntivi.

– Power headset jacks per ogni posto.

– A and C USB charging ports per ogni posto.

– Black instrument panels eleganti.

– Tasche laterali e per cellulare posizionate con cura in tutto l’aereo.

– Integrated overhead air conditioning sugli aerei equipaggiati.

– Nuovo center armrest disponibile su alcuni modelli

Per quanto riguarda gli esterni, i proprietari possono scegliere tra una varietà di nuovi schemi esterni moderni per soddisfare le loro preferenze.

L’investimento di Textron Aviation nella Cessna piston aircraft lineup dimostra il continuo entusiasmo e il supporto dell’azienda per i piloti di tutto il mondo, sia che stiano perseguendo ambizioni di addestramento o pianificando la loro prossima avventura. L’azienda continua a dedicarsi alla fornitura di tecnologia all’avanguardia alla aviation community. I nuovi design degli interni saranno svelati all’evento SUN ‘n FUN 2024 a Lakeland, Florida”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)