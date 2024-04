La Japan Coast Guard aggiunge tre ulteriori elicotteri Airbus H225

La Japan Coast Guard (JCG) ha effettuato un ordine aggiuntivo per tre elicotteri H225, portando la sua total H225 fleet a 18 aeromobili. Il più grande Super Puma operator in Giappone ha ricevuto tre H225 nel dicembre 2023 e uno nel febbraio 2024 per la sua flotta in crescita. I nuovi elicotteri supporteranno territorial coastal activities, maritime law enforcement, così come disaster relief missions nel paese.

“La Japan Coast Guard è un operatore attivo degli elicotteri della famiglia Super Puma da tre decenni. Questo ordine successivo dimostra la fiducia del cliente nei nostri prodotti e il supporto dedicato alla sua flotta”, ha affermato Jean-Luc Alfonsi, Managing Director of Airbus Helicopters in Japan. “Riteniamo che l’H225 sia la scelta perfetta per le missioni critiche di JCG per law enforcement, nonché per la protezione delle coste e delle isole, data la sua versatilità in tutte le condizioni atmosferiche. Ci impegniamo a supportare pienamente la flotta esistente, nonché le consegne imminenti, garantendo un’elevata disponibilità per le sue operazioni”.

“La flotta H225 di JCG è coperta dall’highly adaptive HCare Smart full-by-the-hour material support di Airbus. Questo customised fleet availability programme consente alla national coast guard agency di concentrarsi sulle proprie operazioni di volo, mentre Airbus gestisce gli assets.

Essendo l’ultima aggiunta alla famiglia Super Puma, l’H225 è riconosciuto per le sue elevate performance in condizioni difficili, nonché per il suo eccezionale range e le payload capacity. L’H225 ha beneficiato della politica di miglioramento continuo di Airbus Helicopters. Ora è dotato di una nuova avionica, inclusi gli schermi più grandi disponibili sul mercato e un’interfaccia innovativa che, combinata con il suo rinomato autopilot, riduce il carico di lavoro del pilota e consente loro di concentrarsi sulla missione da svolgere”, afferma Airbus.

“Offrendo best range, speed, payload e la migliore affidabilità del settore tra gli 11-ton-category twin-engine rotorcraft, l’H225 offre endurance eccezionale e fast cruise speed, e può essere dotato di vari equipaggiamenti per adattarsi a una varietà di ruoli.

24 H225 sono attualmente utilizzati in Giappone dal Japan Ministry of Defence o da parapublic operators per varie search and rescue missions, VIP, fire-fighting, così come passenger and goods transportation”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Anthony Pecchi – Airbus Helicopters)