News Brevi – 11.04.2024

HELLOFLY ANNUNCIA IL NUOVO VOLO VERONA – LAMPEDUSA – HelloFly, compagnia maltese che opera in collaborazione con i migliori vettori europei sul mercato, arricchisce ulteriormente la programmazione della stagione estiva 2024 con un’importante new entry. A partire dal 28 giugno e fino al 4 ottobre, gli scali di Verona e Lampedusa saranno collegati settimanalmente, tutti i venerdì, grazie alla sinergia operativa con il vettore Luxwing. “Un nuovo volo diretto su Lampedusa, frutto della collaborazione con i principali attori del turismo incoming delle Isole Pelagie”, spiega Teodosio Longo, fondatore e Presidente di HelloFly. “Un accordo fortemente voluto dagli imprenditori del luogo che consentirà al travel trade del Veneto – e non solo – di programmare pacchetti turistici verso una delle destinazioni più suggestive del nostro paese”. Il prezzo di partenza è fissato a partire da 238,00 euro a tratta, tasse incluse. Sarà possibile portare con sé in cabina un bagaglio a mano di 8 kg oltre ad una piccola borsa. L’iniziativa testimonia l’impegno concreto da parte di HelloFly di fornire agli imprenditori delle isole Pelagie una leva ulteriore di promozione delle proprie tradizioni culinarie e culturali e dei paesaggi incontaminati che caratterizzano quell’area del Mediterraneo. Tra i partner di HelloFly: Hotel Guitgia Tommasino, Villette Cala Creta, I Dammusi di Borgo Cala Creta, Cupola Bianca Resort, Hotel Alba d’Amore, Hotel Giglio, Hotel Medusa, Hotel Sole, TAKITRAVEL, Efeso Vacanze, Mondi Nuovi.

DHL GLOBAL FORWARDING E GRUPPO PRADA CONTRIBUISCONO A UN TRASPORTO AEREO PIU’ SOSTENIBILE GRAZIE AL SAF – DHL Global Forwarding annuncia il primo investimento del Gruppo Prada in crediti SAF (carburanti sostenibili per l’aviazione), grazie all’adesione al servizio GoGreen Plus. Avvalendosi di carburanti sostenibili, DHL Global Forwarding supporta i propri clienti nella riduzione delle emissioni legate al trasporto aereo. Nel 2023, la collaborazione con DHL ha permesso al Gruppo Prada di ridurre del 7% – pari a circa 4.500 tonnellate metriche di CO2e – le emissioni totali associate al trasporto. Oggi l’utilizzo di carburanti sostenibili per l’aviazione è uno degli strumenti più efficaci per la decarbonizzazione dell’industria del trasporto aereo e consente la riduzione di emissioni di gas serra almeno dell’80% rispetto all’impiego di carburante convenzionale. Il carburante stesso è infatti ottenuto da prodotti di scarto, quali l’olio esausto da cucina e i rifiuti alimentari. DHL adotta un approccio di tipo “insetting”, ovvero utilizza carburanti sostenibili per ridurre le emissioni direttamente alla fonte. I vettori aerei ricorrono ai biocarburanti sostenibili per conto di DHL, con conseguente riduzione delle emissioni, che vengono quindi trasferite a DHL e assegnate ai clienti che effettuano spedizioni, sotto forma di crediti. “Nel mondo di oggi è necessario definire una roadmap per la decarbonizzazione che coinvolga vettori, produttori di SAF, regolatori e clienti. Siamo orgogliosi che il Gruppo Prada abbia scelto di avvalersi dell’esperienza di DHL Global Forwarding per creare una partnership che siamo certi contribuirà ad attivare un cambiamento più necessario che mai”, ha dichiarato Mario Zini, Amministratore Delegato di DHL Global Forwarding Italia.

LA EUROPEAN COMMISSION ADOTTA IL REGULATORY PACKAGE CHE DA’ IL VIA A VTOL OPERATIONS AND AIR TAXIS – La Commissione Europea ha adottato un pacchetto di legislazione secondaria su drones and vertical take-off and landing (VTOL) capable aircraft, che mette in atto le regole finali per il lancio della Innovative Air Mobility (IAM), inclusi air taxi services. Il pacchetto si basa sulle proposte normative dell’EASA, pubblicate nel parere n. 03/2023 nell’agosto 2023. La legislazione introduce una serie completa di requisiti per piloted electric air taxis, che abbracciano i domini Air Operations (Air OPS), Flight Crew Licensing (FCL), Standardised European Rules of the Air (SERA), Air Traffic Management (ATM). Stabilisce inoltre criteri e processi per la certificazione e la manutenzione dei droni. Il pacchetto rappresenta l’ultimo elemento legislativo necessario per il lancio di air taxi services, integrando altre normative esistenti. Gli air taxis richiederanno inoltre la certificazione EASA prima che tali servizi possano diventare operativi in Europa. Nei prossimi giorni è prevista la pubblicazione degli Implementing Regulations sull’Official Journal of the European Union, mentre nel mese di maggio saranno pubblicati i Delegated Regulations.

IBERIA INVIA AIUTI UMANITARI PER L’UNICEF IN AMERICA LATINA – Iberia, alleato strategico dell’UNICEF Spagna da oltre un decennio, ha effettuato tre nuove spedizioni di forniture umanitarie dell’UNICEF, con il supporto di IAG Cargo come facilitatore logistico. In queste ultime spedizioni sono state trasportate più di sei tonnellate di materiale sanitario e medicinali per migliorare la salute e il benessere dei bambini e delle loro famiglie, in previsione di possibili future emergenze umanitarie in America Latina e nei Caraibi. La maggior parte di questi materiali sono stati destinati e preposizionati nel centro operativo dell’UNICEF a Panama, l’hub da cui l’organizzazione distribuisce materiali umanitari all’intera regione. In questo modo, in caso di nuove situazioni di emergenza, come le catastrofi naturali, l’UNICEF risponderà in tempi molto veloci, raggiungendo in ogni momento i ragazzi e le ragazze che ne hanno più bisogno. Da più di due anni, l’alleanza tra Iberia e UNICEF Spagna sfrutta i magazzini e la flotta della compagnia aerea per trasportare aiuti umanitari. “Questa alleanza con l’UNICEF fa parte della strategia di impatto sociale di Iberia e risponde al nostro scopo, generare prosperità collegando le persone con il mondo. Grazie alle forniture umanitarie che trasportiamo nei nostri magazzini, otteniamo il cosiddetto preposizionamento, che è il modo più efficiente e sostenibile per rispondere a un’emergenza”, ha affermato Teresa Parejo, Direttore della Sostenibilità di Iberia. “In IAG Cargo siamo molto orgogliosi di poter continuare a sostenere il lavoro dell’UNICEF trasportando beni essenziali in tempi di crisi per coloro che ne hanno più bisogno”, ha affermato Idoia Martínez, Direttore Commerciale di IAG Cargo per Spagna e Portogallo.

LUFTHANSA TECHNIK APPROFONDISCE LA PARTNERSHIP CON FRONTIER AIRLINES – Lufthansa Technik fornirà base maintenance services a Frontier Airlines, con un nuovo contratto quinquennale. Un ulteriore accordo riguarda i digital aircraft diagnostic services attraverso la piattaforma AVIATAR. Nei prossimi cinque anni sono previsti circa 300 eventi di manutenzione degli aeromobili per Frontier Airlines a Porto Rico. Ciò è stato preceduto da una collaborazione di un anno per base maintenance services su un’unica linea presso la Lufthansa Technik base maintenance nelle Americhe. Da diversi anni Lufthansa Technik fornisce alla compagnia aerea statunitense anche servizi relativi ai componenti. Lufthansa Technik Puerto Rico (LTPR) è specializzata nella fornitura di maintenance, repair and overhaul (MRO) services alla famiglia di aeromobili Airbus A320. La posizione strategica della struttura nei Caraibi le consente di soddisfare le esigenze dei clienti del Nord, Centro e Sud America. Coprendo una vasta area di 215.000 piedi, l’azienda vanta una struttura all’avanguardia con cinque linee, gestita da un team di oltre 400 professionisti altamente qualificati presso l’aeroporto Rafael Hernández di Aguadilla. “Sulla base dei risultati della nostra partnership iniziale con Lufthansa Technik Puerto Rico, siamo lieti di espandere il rapporto con questo accordo pluriennale sui servizi di manutenzione degli aeromobili”, ha affermato Jeffrey Moore, Vice President Technical Operations at Frontier Airlines. “Il supporto dei componenti e la piattaforma AVIATAR contribuiranno a sostenere la nostra attenzione su programmi di manutenzione efficienti e di alta qualità”. Joerg Speri, Chief Executive Officer of Lufthansa Technik Puerto Rico, sottolinea: “Stiamo cercando di supportare tutti gli aspetti della base maintenance per Frontier Airlines e gli altri nostri clienti attraverso il nostro impegno continuo per l’eccellenza, la qualità e la sicurezza in ogni progetto. Per raggiungere questo obiettivo, prevediamo di integrare ulteriori servizi per Frontier Airlines nelle prossime attività di manutenzione, come il component support, e di introdurre nuove soluzioni digitali”. Frontier Airlines ha inoltre firmato un accordo a lungo termine per sfruttare appieno i vantaggi di AVIATAR. La compagnia aerea beneficerà di una vasta area di prodotti digitali, da predictive health analytics a condition monitor. L’AVIATAR condition monitoring raccoglie dati da varie fonti per offrire una panoramica senza precedenti dello stato e dei componenti di un aereo. La predictive health analytics anticipa i problemi, riducendo al minimo i tempi di inattività, trasformando gli eventi di manutenzione e offrendo consigli proattivi, migliorando l’efficienza. Ciò riduce i costi di manutenzione ed evita incidenti operativi, ritardi o AOG.

RYANAIR ANNUNCIA 3 NUOVE ROTTE A LIVERPOOL PER LA SUMMER 2024 – Ryanair ha lanciato il suo programma estivo 2024 per Liverpool con 32 rotte, incluse 3 nuove rotte verso le località di Corfù, Lanzarote e Paphos. Per supportare questa crescita del traffico a Liverpool dell’11%, Ryanair baserà 1 nuovo aereo B737 per l’estate 2024, portando la flotta totale di Ryanair con base a Liverpool a 5 aerei. Il programma a Liverpool per la Summer ’24 di Ryanair prevede 3 nuove rotte (Corfù, Lanzarote e Paphos), 32 rotte totali, 1 nuovo aereo B737 basato (5 in totale). Il traffico a Liverpool crescerà fino a 2,2 milioni di passeggeri all’anno.

BRITISH AIRWAYS PUBBLICA IL SUO PROSSIMO AVIOS-ONLY FLIGHT A LUNGO RAGGIO – British Airways ha pubblicato il suo prossimo volo Avios-Only a lungo raggio, dopo che il primo è andato esaurito in meno di nove ore. Il volo partirà da Londra Heathrow il 15 febbraio 2025, diretto alla capitale delle Barbados, Bridgetown. Anche il volo di ritorno sarà Avios Only e avrà luogo sette giorni dopo, il 22 febbraio 2025. Il lancio del volo avviene mentre British Airways celebra 70 anni di voli verso l’isola caraibica. I clienti possono acquistare posti sul volo a partire da £150 + 70.000 Avios. I posti World Traveller Plus partono da £330 + 135.000 Avios, mentre i posti Club World (business class) sono disponibili da £450 + 200.000 Avios. British Airways ha lanciato i voli Avios-Only lo scorso anno, con il primo volo a lungo raggio per Dubai che ha venduto tutti i posti in tutte le cabine in meno di nove ore dopo essere stato messo in vendita, per i viaggi a metà ottobre 2024. Gli Avios-Only flights sono costituiti al 100% da Reward Seats. I Reward Seats sono quelli che possono essere acquistati utilizzando gli Avios a tariffe statiche. British Airways garantisce un minimo di 12 e 14 Reward Seats rispettivamente sui voli standard a corto e lungo raggio, mentre sui voli Avios-Only ogni posto è disponibile per l’acquisto utilizzando gli Avios. I soci che prenotano il volo Avios-Only possono farlo in qualsiasi cabina come farebbero normalmente tramite ba.com, il che significa che coloro che possiedono British Airways American Express Credit Cards avranno anche la possibilità di utilizzare i propri Companion Vouchers. I Companion Vouchers danno diritto a un secondo posto pagando solo le tasse e le spese, oppure a un posto per la metà dell’importo degli Avios. Anche i possessori di Barclaycard Avios cards possono utilizzare i loro Upgrade Vouchers. Oltre al volo per le Barbados, British Airways ha pubblicato anche un volo di andata e ritorno Avios-only da Londra a Ginevra per febbraio 2025. Più di 30 voli Avios-Only sono stati messi in vendita da quando l’iniziativa è stata lanciata lo scorso anno. Per prenotare, i clienti possono accedere ai propri account Executive Club su www.ba.com.

ROLLS-ROLLS SUPPORTA L’UK CAPACITY MARKET – Rolls-Royce informa: “Con l’aumento delle energie rinnovabili all’interno delle soluzioni energetiche della rete industriale, gli operatori devono affrontare sfide legate alla fluttuante disponibilità di elettricità da fonti energetiche rinnovabili come l’eolico e il solare. Nel Regno Unito, dove il clima è particolarmente imprevedibile, permane la necessità di un settore energetico diversificato con strutture flessibili che siano sufficientemente controllabili e possano intervenire e fornire energia secondo necessità. Una buona alternativa sono gli impianti alimentati da gas engines, che possono funzionare anche con idrogeno verde. L’UK capacity market è quindi progettato per garantire stabilità alla rete nei momenti di picco della domanda. I fornitori di energia nuovi ed esistenti ricevono un flusso di entrate regolare per garantire che una certa capacità sarà disponibile. Le risorse chiave nel mercato sono i nostri mtu gas gensets. Oggi ci sono oltre 500 mtu gas engines che supportano l’UK capacity market. Il loro grande vantaggio è che possono essere aumentati in modo flessibile ogni volta che sono necessari. Gli mtu gas engines aiutano Conrad Energy, il principale produttore di energia flessibile del Regno Unito, a svolgere un ruolo fondamentale nel garantire la stabilità e la sicurezza energetica del Regno Unito dal 2017. Tutti i nostri gas gensets sono caratterizzati da elevata efficienza e basse emissioni e sono approvati per l’uso con hydrogen blend non appena sarà più ampiamente disponibile, e offrono anche la possibilità di essere facilmente adattati per l’uso futuro con 100% Hydrogen. A differenza di molti grandi impianti con turbine a gas, gli impianti alimentati da mtu gensets possono essere costruiti in soli 12 mesi offrendo una soluzione di implementazione rapida per soddisfare la crescente domanda di energia. Una volta operativi, possono essere richiamati all’azione entro 120 secondi”.

SKYTEAM DA’ IL BENVENUTO A JOHN ENGELAAN COME NUOVO VICE PRESIDENT CARGO – SkyTeam Cargo ha dato il benvenuto a bordo a John Engelaan come nuovo Vice President, con effetto immediato. Engelaan, cittadino olandese, porta con sé oltre 35 anni di esperienza internazionale nel suo ruolo presso SkyTeam Cargo. Prima di entrare a far parte della Global Cargo Alliance, è stato Vice President of Global Fleet presso Swissport, dove era responsabile della gestione di 60.000 ground support equipment (GSE) assets in 275 aeroporti in 45 paesi. Oltre a supportare le ground handling, cargo and fueling operations, ha anche svolto un ruolo chiave nello sviluppo di obiettivi di sostenibilità a lungo termine, come la riduzione delle emissioni di CO2 e l’aumento dell’elettrificazione dei GSE. Prima di entrare in Swissport, Engelaan ha ricoperto diversi ruoli senior presso Air France-KLM e Martinair Cargo, tra cui Director Spain and Portugal, basato in Madrid, e Director Gulf, Iran, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh, basato in Dubai. Commentando la nomina di Engelaan, Teddy Zebitz, Chair of SkyTeam Cargo’s Executive Board and CEO of Saudia Cargo, ha affermato: “La vasta esperienza internazionale di John e l’approccio pratico alle Cargo operations quotidiane saranno preziosi per la nostra alleanza, mentre continuiamo a concentrarci sulla fornitura di un servizio continuo e responsabile, attraverso prodotti e tecnologie innovativi. Siamo lieti di dargli il benvenuto a bordo”. Da oltre 20 anni SkyTeam Cargo offre shipping solutions semplificate per ogni tipo di merce, dai prodotti farmaceutici e deperibili ai beni di lusso, praticamente ovunque nel mondo attraverso quattro prodotti chiave. I prodotti a marchio Express, General, Specialized e Customized sono stati lanciati per la prima volta nel 2002.

MHIAEL COMPLETA L’ESPANSIONE DEL SUO NAGASAKI PLANT PER LA PRODUZIONE DI AERO ENGINE COMBUSTORS – Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, Ltd. (MHIAEL), parte di Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group, ha completato l’espansione del suo Nagasaki Plant, una aero engine component factory situata nei locali del MHI Nagasaki Shipyard & Machinery Works (Akunoura-cho, Nagasaki). Si tratta dell’espansione del primo edificio dello stabilimento MHIAEL di Nagasaki che è attualmente in funzione. La struttura recentemente ampliata, con l’aggiunta di attrezzature, consentirà a MHI di soddisfare la crescente domanda di engine components prodotti in questo stabilimento per short and medium range commercial aircraft. Inoltre, l’introduzione del primo impianto giapponese per thermal barrier coating equipment per la produzione in serie di aero engine parts rafforzerà le capacità produttive, differenzierà le tecnologie di produzione e migliorerà la competitività. Per questo progetto di ampliamento è stata costruita una seconda struttura adiacente ai lati nord ed est della struttura esistente, più che raddoppiando le dimensioni dell’impianto, portandole a 11.000 m2 rispetto al precedente livello di 5.400 m2. La struttura ampliata ospiterà anche alcuni dei processi produttivi attualmente esternalizzati a fornitori esteri, consentendo una produzione completamente integrata di combustors e rafforzando gli impianti di produzione, per supportare aumenti significativi della produzione. L’impianto di produzione esistente produce combustori per i motori PW1100G-JM che equipaggiano la famiglia Airbus A320neo. L’impianto è entrato in funzione nel novembre 2020 e la produzione è gradualmente aumentata. Il MHIAEL Nagasaki Plan è una fabbrica specializzata nella produzione di combustors. Lo stabilimento dispone di linee di produzione in grado di gestire operazioni completamente integrate, dal ricevimento dei materiali alla lavorazione e all’assemblaggio. Gli ordini e le vendite dell’Airbus A320neo sono cresciuti in modo significativo e anche le operazioni dei motori PW1100G-JM sono aumentate notevolmente sia in termini di numero di voli che di ore di volo. Per soddisfare questa forte domanda, Airbus prevede di aumentare gradualmente la produzione dell’A320neo e si prevede che la domanda di combustor parts and after-sales service per il PW1100G-JM raddoppierà nei prossimi anni.

SATAIR ESTENDE L’ACCORDO DI DISTRIBUZIONE CON COLLINS AEROSPACE – Satair, una Airbus Services company, e Collins Aerospace, una società di RTX, hanno firmato un accordo di rinnovo quadriennale che estende i diritti di distribuzione globale di Satair per Collins electric, environmental control and engine system parts. L’accordo copre molteplici piattaforme commerciali e militari di Airbus, Boeing, Bombardier ed Embraer. “Satair è lieta di consolidare il suo rapporto di lunga data con Collins rinnovando il nostro accordo di distribuzione con la sua divisione Power and Controls per altri quattro anni”, ha affermato Thomas Lagaillarde, head of product management for Satair. “L’estensione di questo accordo consente a Collins e Satair di continuare a fornire supporto di distribuzione di livello mondiale ai nostri clienti globali”, ha affermato Ryan Hudson, vicepresident, Power and Controls Aftermarket for Collins.

RTX FORNISCE IL SATELLITE BLU CANYON PER STUDIARE IL RISCALDAMENTO GLOBALE – Blue Canyon Technologies, RTX small satellite manufacturer and mission services provider, ha annunciato il successo del lancio e il contatto iniziale con il MethaneSAT satellite. MethaneSAT è il primo satellite finanziato da un’organizzazione no-profit per accelerare gli sforzi più efficaci per ridurre le emissioni di metano, un inquinante responsabile dell’effetto serra responsabile di circa il 30% del riscaldamento globale odierno. Blue Canyon ha fornito il suo Saturn-class bus, integrato con infrared spectrometers, che verranno utilizzati per rilevare il gas metano. Questa è la quinta Blue Canyon Saturn-class platform a essere lanciata e operata in orbita con successo.

RTX: ASCENTIA RICEVE UN UPGRADE SIGNIFICATIVO – Collins Aerospace, un’azienda RTX, introdurrà due importanti aggiornamenti alla piattaforma software Ascentia. Ascentia è una soluzione software per aircraft reliability management, progettata per semplificare le operazioni, migliorare il processo decisionale e prevedere eventi futuri. La piattaforma incorpora due aggiornamenti significativi, Repeaters and Aircraft Health Monitoring. “Ascentia rappresenta il futuro della aircraft reliability management attrawerso la potenza dei dati”, afferma Ian Galloway, senior director of Data, Application, & Platform Solutions at Collins Aerospace.

PRATT & WHITNEY ANNUNCIA UNA ESPANSIONE DELLA GTF MRO CAPACITY NELLA WEST PALM BEACH FACILITY – Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha annunciato un investimento di 20 milioni di dollari per aumentare la GTF maintenance, repair and overhaul (MRO) capacity del suo West Palm Beach Engine Center. L’espansione consentirà un aumento della capacità del 40% e dovrebbe essere completata entro la seconda metà del 2025. Per far fronte alla crescita pianificata, la struttura aumenterà la propria forza lavoro del 25% nel corso del prossimo anno e aggiungerà attrezzature in aree quali machining, test, clean and warehousing. Incorporerà inoltre le tecnologie trasformative sviluppate presso il North American Technology Accelerator recentemente annunciato. “L’espansione a West Palm Beach è l’ultimo esempio del nostro investimento globale a sostegno della flotta GTF”, ha affermato Kevin Kirkpatrick, vice president of Global Aftermarket Operations at Pratt & Whitney. “Rimaniamo fermi nel nostro impegno a supportare i clienti e mantenere la loro fiducia, mentre portiamo avanti il GTF fleet management plan”. West Palm Beach è stata trasformata in un fully capable GTF MRO engine center a metà del 2021. Nel 2023, Pratt & Whitney ha annunciato tre GTF MRO facility expansions e l’attivazione di cinque shops per supportare la crescente flotta GTF. Attualmente ci sono 16 GTF MRO engine centers attivi in tutto il mondo, con altri tre che dovrebbero essere operativi entro il 2025.

FOKKER SERVICES E COLLINS AEROSPACE SIGLANO UN IDG REPAIR CAPABILITY AGREEMENT – Fokker Services Americas, una filiale di Fokker Services Group (“FSG”) e leader globale nella manutenzione, modifica, completamento e conversione di aeromobili, e Collins Aerospace, una società RTX, hanno annunciato la firma di un FlightSense® On-Site Support agreement per Collins Integrated Drive Generators (IDGs). L’accordo mette entrambe le società sulla buona strada per soddisfare la crescente domanda di IDG repairs più vicino a casa e fornire agli operatori americani un’opzione di alta qualità, affidabile e disponibile a livello nazionale. Con la firma di questo accordo, durante l’evento MRO Americas 2024 a Chicago, FSG apre la strada all’implementazione delle IDG repair capabilities nel suo MRO center in LaGrange, Georgia, USA. Inoltre, la società amplierà il proprio inventario di Collins IDG components, offrendo un vantaggio significativo ai clienti delle compagnie aeree e degli operatori. L’apertura di FSG in America segna la creazione di una seconda IDG repair facility all’interno di FSG a livello globale. Questa espansione segue l’originale IDG repair shop a Schiphol Airport, Paesi Bassi, che ha ottenuto la certificazione da Collins nel 2020. La IDG repair capability expansion nelle Americhe si concentra inizialmente sulla riparazione e revisione degli aerei Boeing 747, 757 e 767, ma l’azienda mira ad espandere le proprie capacità su molte altre piattaforme, comprese piattaforme aggiuntive Boeing, Airbus e Fokker, in un breve periodo.