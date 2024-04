Azorra consegna il primo Embraer E190-E2 a Scoot

Azorra celebra la consegna del primo dei nove nuovi aerei Embraer E190-E2 a Scoot, low-cost subsidiary di Singapore Airlines (SIA).

Oggi hanno partecipato ad una speciale cerimonia di consegna i dirigenti senior di Azorra, Scoot ed Embraer presso lo stabilimento di Embraer in Brasile. Chiamato “Explorer 3.0”, per celebrare la terza e più recente aggiunta alla flotta della famiglia Scoot, la consegna dell’E190-E2 segna la prima volta che una compagnia aerea di Singapore introduce un aereo del produttore brasiliano.

Leslie Thng, Chief Executive Officer of Scoot, afferma: “Siamo onorati di essere il primo vettore di Singapore a prendere in consegna questo aereo moderno e fuel-efficient. I velivoli E190-E2 sono cruciali per la nostra strategia complessiva di crescita del network. La consegna del primo Embraer E190-E2 riflette la nostra fiducia nella domanda di viaggi aerei e il nostro impegno a collegare i nostri clienti a più destinazioni con lo stesso grande valore. Ringraziamo Azorra ed Embraer per averci supportato in questo prossimo capitolo, mentre diventiamo il primo grande operatore dell’E2 nel sud-est asiatico”.

John Evans, CEO e fondatore di Azorra, afferma: “È davvero emozionante far parte di questo nuovo capitolo per Scoot con l’aggiunta dell’E2, facilitando l’espansione ottimizzata della sua rete esistente e lo sviluppo di nuovi mercati con un aereo così efficiente e versatile . Questo segna il nostro passo più grande e importante nell’espansione dell’impegno di Azorra nella regione Asia-Pacifico. Insieme ai nostri partner di Embraer, siamo orgogliosi di fornire gli aerei di ultima generazione dal nostro firm orderbook, supportando la crescita della rete per i nostri clienti delle compagnie aeree in tutto il mondo”.

Arjan Meijer, President and CEO of Embraer Commercial Aviation, afferma: “La advanced-generation E-Jets di Embraer è ideale per le ambizioni di Scoot, integrando la flotta narrowbody esistente della compagnia aerea con le eccezionali short-runway performance dell’E2, per migliorare la connettività regionale. Continuando il nostro lungo rapporto con Azorra, non vediamo l’ora di vedere come i passeggeri di Scoot apprezzeranno il comfort e la tranquillità dell’aereo più fuel-efficient nel narrow body space”.

Gli Scoot E2 services inizieranno nel maggio 2024, con il volo inaugurale di Explorer 3.0 per Krabi, in Thailandia.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)