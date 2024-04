News Brevi – 12.04.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO DA PESCARA A VENEZIA – Un uomo di 45 anni, ricoverato presso l’ospedale “SS. Annunziata” di Chieti e bisognoso di cure specialistiche urgenti, è stato trasportato d’urgenza, nella notte, dall’aeroporto di Pescara all’aeroporto di Venezia a bordo di un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare, per il successivo ricovero presso l’Unità Operativa di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedale Università di Padova. Per il volo ambulanza, richiesto dalla Prefettura di Chieti, è stato impiegato un equipaggio ed un velivolo del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza Armata che assicura 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni. Il volo d’urgenza è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene in stato di prontezza, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono operativi ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche o come in questo caso di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Ove ci siano specifiche necessità operative, l’Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: A PALAZZO AERONAUTICA UN SEMINARIO SULLA SOSTENIBILITA’ ENERGETICA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “AEROPORTI AZZURRI” – Mercoledì 10 aprile, presso l’Auditorium di Palazzo dell’Aeronautica, il Servizio Infrastrutture del Comando Logistico dell’AM ha organizzato un Seminario tecnico dedicato all’implementazione dei sistemi di misura e certificazione della sostenibilità energetica ed ambientale nella realizzazione e riqualificazione delle infrastrutture in uso alla Forza Armata. L’evento si inserisce nell’ambito delle attività finalizzate a definire i criteri progettuali relativi alla sostenibilità delle infrastrutture che saranno oggetto di realizzazione nell’ambito dell’ambizioso Programma infrastrutturale, approvato dal Capo di Stato Maggiore dell’A.M., denominato “Aeroporti Azzurri” con cui l’Aeronautica Militare si accinge a rinnovare l’intero parco infrastrutturale in uso per i suoi fini istituzionali. Nel suo intervento di apertura, il Capo del Servizio Infrastrutture, Brig. Gen. Mario Sciandra, ha sottolineato l’importanza per l’Aeronautica Militare di dotarsi di strumenti di gestione e di governance dei processi di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori infrastrutturali, inseriti nel citato Programma “Aeroporti Azzurri” che vede al momento una previsione di sviluppo decennale, a partire dal corrente anno con la fase progettuale di ammodernamento delle reti impiantistiche dei sottoservizi aeroportuali. Il seminario si è concluso con un vivace dibattito dei presenti sui vari argomenti trattati ed in particolare sulle notevoli potenzialità dei sistemi di misura delle prestazioni energetiche e ambientali delle infrastrutture, in particolare nell’ambito del Programma “Aeroporti Azzurri”, al fine di ridurre l’impronta ambientale della Forza Armata, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione del parco infrastrutturale in uso (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PRATT & WHITNEY CANADA SORPASSA 25 MILIONI DI PT6A FLYING HOURS SUL CESSNA CARAVAN – Pratt & Whitney Canada celebra un traguardo importante raggiunto dal motore PT6A, superando 25 milioni di ore di volo e 40 anni sulla famiglia di turboprop Cessna Caravan per Textron Aviation. Pratt & Whitney è un’azienda RTX. “Il Cessna Caravan continua a definire l’avventura e la libertà di volo e l’abbinamento tra questa famiglia di velivoli e il motore PT6A è leggendario”, ha affermato Irene Makris, vice president, Customer Service, Pratt & Whitney Canada. “Dal giorno in cui è stato certificato nel 1984, il Cessna Caravan ha dimostrato di essere un velivolo multi-missione altamente versatile e a basso costo operativo”. La famiglia di motori PT6 è da oltre sessant’anni il propulsore di riferimento per l’aviazione generale e gli elicotteri. L’attuale motore PT6 è fino a quattro volte più potente, ha un rapporto peso/potenza migliorato del 50% e un consumo specifico migliore fino al 20% rispetto al motore originale. Dall’introduzione del motore PT6 nel 1963, questa famiglia di motori è stata utilizzata per alimentare più di 155 diversi modelli di aerei e ha volato per oltre 500 milioni di ore. L’architettura del motore eccelle nell’alimentare powering demanding, high-cycle/high-power aircraft in single- and twin-engine configurations. È la turboprop and helicopter engine family più versatile al mondo.

BELL MEXICO CONSEGNA LA 800° COMMERCIAL AIRCRAFT CABIN – Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato al FIDAE 2024 che Bell Mexico ha consegnato con successo l’800° commercial aircraft cabin al Bell Canada Assembly Center per l’assemblaggio degli aeromobili. Questa notizia arriva quasi un anno dopo che Bell Mexico ha celebrato il suo quindicesimo anniversario di attività. “L’800th cabin milestone è una testimonianza non solo dell’impegno di Bell nei confronti dei nostri clienti, ma anche delle nostre strutture che lavorano insieme per garantire un processo coeso dalla creazione di prodotti di alta gamma fino all’accurato assemblaggio, il tutto presso gli stabilimenti di proprietà di Bell e le strutture gestite”, ha affermato Danny Maldonado, chief commercial officer, Bell. Nel 2010 Bell ha aperto il suo stabilimento di produzione a Chihuahua, Messico, formalmente noto come Bell Mexico. Fin dalla sua nascita, Bell Mexico ha prodotto cabine e fusoliere, nonché electrical harnesses and components, instrument panels, firewalls, bulkheads, floors e molti altri componenti strutturali per le piattaforme Bell 206L4, Bell 407, Bell 429 e Bell 412. “Bell Mexico è orgogliosa di celebrare la produzione della nostra 800° commercial aircraft cabin”, afferma Luis Azua, general manager, Bell Mexico. “Il nostro team rimane pronto a supportare i nostri clienti in tutto il mondo attraverso cabine e componenti di alta qualità.” In qualità di leader dell’aviazione in America Latina, Bell ha notato un aumento del successo delle vendite con oltre 850 operatori e quasi 1.400 commercial aircraft in servizio in tutta la regione. Di conseguenza, Bell ha stabilito un’importante presenza nel mercato post-vendita con Customer Service Facilities and Authorized Maintenance Facilities in molti paesi dell’America Latina.

DELTA ESPANDE IL DELTA SKY CLUB A MIAMI – Il 9 aprile Delta Sky Club ha alzato il sipario sulla sua lounge di Miami recentemente ampliata. Con l’aggiunta di quasi 4.000 piedi quadrati e oltre 100 posti al Club, un aumento della capacità di oltre il 50%, il Club ora ammonta a poco più di 12.000 piedi quadrati totali, pronti ad accogliere circa 300 ospiti. “Miami è un importante hub di trasporto globale, con crescente importanza nella rete Delta”, ha affermato Claude Roussel, Vice President – Sky Clubs and Lounge Experience. “L’espansione e il rinnovamento del MIA Club ci aiutano a sostenere la crescita in questo mercato e ad elevare l’esperienza lounge a quella adatta al profilo di questa vibrante città”. Il design dell’espansione si ispira ai colori vivaci e alle spiagge assolate di Miami. Un nuovo mosaico rende omaggio alla classica architettura Art Déco della città, mentre la tavolozza dei colori complessiva riflette le vicine acque turchesi, il cielo blu e gli accenti bianchi del sud della Florida. L’espansione del Club prevede un nuovo servizio buffet e un’ulteriore postazione di bevande per supportare un volume di ospiti più elevato. Quest’estate Delta offrirà 34 voli nei giorni di punta da Miami verso 12 destinazioni, compreso il servizio internazionale per L’Avana, Cuba. Tutti i servizi saranno operati con Delta mainline equipment, con classi di cabina premium disponibili su tutti i voli. Con l’aggiunta del servizio giornaliero a SEA in arrivo a dicembre, le rotte domestiche di Delta da Miami includeranno tutti e nove gli hub nazionali di Delta negli Stati Uniti (ATL, BOS, LGA, JFK, MSP, DTW, LAX, SLC e SEA), insieme a Raleigh, Orlando e Washington DC. La Florida ospita più di 7.500 dipendenti Delta.

LOCKHEED MARTIN SI AGGIUDCA CONTRATTO PER C2MBC – La Missile Defense Agency assegna a Lockheed Martin un indefinite-delivery/indefinite-quantity contract con un importo massimo di $4.099.900.000. Il periodo di ordinazione va dal 1 maggio 2024 al 30 aprile 2029, con un’opzione di estensione fino al 30 aprile 2034. Questo contratto accelererà l’innovazione e continuerà a guidare lo sviluppo del Command and Control, Battle Management and Communications (C2BMC) system. Nell’ambito del nuovo ambito C2BMC-Next, il sistema sarà aggiornato con la più recente tecnologia di sicurezza del 21° secolo per multi-domain coordinated responses alle minacce emergenti. Il team Lockheed Martin eseguirà questo lavoro principalmente in una nuova struttura di Huntsville, Alabama, e nelle sedi di Colorado Springs, Colorado.

IAM CHIEDE IL SOSTEGNO PER ULTERIORI F-35 – La International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) ha esortato il Congresso a firmare una lettera bipartisan a sostegno del programma F-35 Lightning II. “Chiediamo specificamente supporto per il President’s budget request e per eventuali requisiti di servizio non finanziati per finanziare in modo incrementale una production ramp verso la full rate production. Chiediamo inoltre finanziamenti aggiuntivi per modernization, spare parts and spare engines, per una maggiore disponibilità e crescita della propulsione”, afferma IAM . “Il programma F-35 sostiene l’economia statunitense attraverso 1.650 fornitori nazionali in 47 stati, Distretto di Columbia e Porto Rico; 214.000 posti di lavoro diretti e indiretti in tutto il Paese; impatto economico annuo di 72 miliardi di dollari. Il programma unisce alleati e partner di valore, dà forza alle piccole imprese e crea posti di lavoro altamente retribuiti e ad alta tecnologia per i lavoratori dell’innovation economy”, afferma Lockheed Martin.

DIAMOND CONSEGNA UN NUOVO DA62 MPP SURVEYSTAR PER LA RIEGL TEST AIRCRAFT FLEET – Il nuovo DA62 MPP SurveyStar è stato consegnato da Diamond Aircraft Austria a RIEGL Laser Measurement Systems e sarà immediatamente implementato per test and calibration flights. RIEGL e Diamond Aircraft Austria collaborano da quasi 20 anni. Dal 2007 RIEGL possiede e opera il collaudato DA42 MPP GeoStar, che ha completato con successo tutte le missioni fino ad oggi con la massima soddisfazione. Le crescenti esigenze degli ultimi anni hanno ora reso necessario l'”upgrade” al nuovo DA62 MPP SurveyStar. Il nuovo DA62 MPP SurveyStar ha comportato una stretta collaborazione tra RIEGL e Diamond Aircraft, al fine di integrare e utilizzare in modo efficiente l’intero RIEGL sensor and system portfolio. Mario Spiegel, Diamond Aircraft Austria, Sales Manager Special Mission Aircraft Division: “L’uso della fibra di carbonio rende il DA62 MPP SurveyStar uno degli aerei più robusti sul mercato. I motori all’avanguardia di Austro Engine garantiscono un funzionamento economico e rispettoso dell’ambiente. Il comfort e la sicurezza non vengono trascurati, grazie all’avionica all’avanguardia e ai più recenti sistemi di sicurezza. Il design aerodinamicamente sofisticato del DA62 garantisce un comportamento di volo eccezionale sia a bassa che ad alta velocità“. Paul Kuntner, RIEGL Manager Special Projects: “Per noi era particolarmente importante che l’intero portafoglio di medium-sized RIEGL airborne laser scanners potesse essere facilmente integrato nel multi-purpose nose pod. Il portello da 20 pollici nella fusoliera consente inoltre l’installazione di tutti i large RIEGL systems e l’uso di gyro-stabilized mounting platforms. Inoltre sono state prese tutte le precauzioni per garantire che apparecchiature aggiuntive come registratori di dati, supporti per telecamere e un camera system possano essere installati, sia nel front baggage compartment nel nose dell’aereo che nel rear baggage compartment. Con tutte queste possibilità il Diamond Aircraft DA62 MPP SurveyStar dimostra quanto sia versatile, rendendolo ideale per le nostre varie test missions“. Markus Fischer, Diamond Aircraft Austria, Director Special Mission Aircraft Division: “È un grande privilegio avere come partner e cliente il produttore più innovativo al mondo di airborne laser scanners e sviluppare insieme a loro una soluzione ottimale. È stato un piacere molto speciale per me poter consegnare l’aereo e auguro a RIEGL tanta gioia e molti anni di utilizzo con successo del DA62 MPP SurveyStar“. Il Dr. Johannes Riegl, CEO di RIEGL: “Il DA62 SurveyStar è esattamente la scelta giusta per mantenerci all’avanguardia della tecnologia nel campo delle applicazioni aeree per molti anni a venire”.

SAAB: ANNUAL GENERAL MEETING 2024 – L’Annual General Meeting di Saab si è tenuto l’11 aprile 2024 a Linköping. L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il conto economico e lo stato patrimoniale della Capogruppo, nonché il conto economico e lo stato patrimoniale consolidati per l’esercizio 2023. L’Assemblea ha inoltre deciso di distribuire agli azionisti un dividendo di 6,40 corone svedesi per azione, da pagare in due rate uguali. Durante l’Annual General Meeting è stato deciso, in conformità con la proposta del Board, un long-term incentive programme 2025 (“LTI 2025”), composto da tre parti: Share Matching Plan 2025, Performance Share Plan 2025 e Special Projects Incentive 2025. LTI 2025 comprende un massimo di 4.400.000 azioni di serie B prevedendo l’attuazione del frazionamento 4:1. Lo Share Matching Plan 2025 copre tutti i dipendenti a tempo indeterminato. Il Performance Share Plan 2025 è diretto a un massimo di 300 key employees, incluso il CEO. Lo Special Projects Incentive 2025 è diretto a un massimo di 150 key employees, incluso il CEO. Lo Special Projects Incentive 2025 è complementare al Performance Share Plan 2025. L’Annual General Meeting di Saab ha deliberato oggi un frazionamento azionario in base al quale ciascuna azione, indipendentemente dalla serie, viene divisa in quattro azioni della stessa serie. Il Board ha ora deciso che la record date per il frazionamento azionario sarà l’8 maggio 2024.

EASYJET E DIVERSI PARTNER CONDUCONO UN AIRPORT HYDROGEN TRIAL IN UK – Un ground-breaking airside hydrogen refuelling trial, condotto da easyJet e supportato da diversi partner intersettoriali, è stato completato con successo presso Bristol Airport. E’ il primo airport trial di questo tipo in un importante aeroporto in UK. L’idrogeno è stato utilizzato per rifornire e alimentare i ground support equipment (GSE), in particolare i trattori per bagagli, che servono gli aerei passeggeri easyJet. Condotto nell’ambito delle operazioni quotidiane della compagnia aerea, l’esperimento dimostra che il gas può essere utilizzato in modo sicuro e affidabile per rifornire ground equipment nell’ambiente trafficato dell’aeroporto. Il processo, denominato Project Acorn, era in sviluppo da oltre un anno e ha coinvolto molte altre organizzazioni leader nel settore dell’aviazione, dell’ingegneria, della logistica e del mondo accademico. Queste includono Cranfield Aerospace Solutions, Cranfield University, Connected Places Catapult (CPC), DHL Supply Chain, Fuel Cell Systems, IAAPS research institute, Jacobs, Mulag e TCR. Il gruppo intende utilizzare i risultati della sperimentazione per contribuire a sviluppare standard di buone pratiche del settore, fornire indicazioni ad aeroporti, compagnie aeree, autorità locali e regolatori sui cambiamenti infrastrutturali richiesti e supportare lo sviluppo di un quadro normativo per l’uso dell’idrogeno in aeroporto. I dati e le informazioni raccolte alimenteranno anche la ricerca che gruppi come Hydrogen in Aviation (HIA) stanno conducendo per garantire che le infrastrutture, le normative e i cambiamenti politici del Regno Unito tengano il passo con gli sviluppi tecnologici nel carbon-emission free flying. Sostiene inoltre il lavoro e le ambizioni di altri organismi come Hydrogen South West (HSW) e Hydrogen Innovation Initiative (HII), quest’ultima ha anche cofinanziato il progetto. David Morgan, Chief Operating Officer at easyJet, ha dichiarato: “Sicuramente l’idrogeno sarà un carburante importante nel futuro per l’aviazione a corto raggio, come dimostrato dal tasso di innovazione a cui stiamo assistendo. Mentre la tecnologia sta avanzando a un ritmo entusiasmante, poiché oggi l’idrogeno non viene utilizzato nell’aviazione commerciale, attualmente non esistono linee guida normative su come può e dovrebbe essere utilizzato, quindi sperimentazioni come questa sono molto importanti per costruire il safety case e fornire dati e approfondimenti critici per informare lo sviluppo del primo quadro normativo del settore. Ciò garantirà che la regolamentazione non solo tenga il passo con l’innovazione ma, soprattutto, sostenga anche l’industria nel raggiungere i suoi obiettivi di decarbonizzazione entro il 2050”. Sebbene l’idrogeno sia una potenziale fonte di carburante a zero emissioni di carbonio per l’aviazione e siano già stati compiuti importanti sviluppi in tutto il settore, permangono significative sfide normative, di sicurezza e di certificazione. Sono quindi necessarie ulteriori ricerche e test per supportare la futura adozione dell’idrogeno. Il Project Acorn operational trial for gaseous hydrogen-fuelled GSE in airport environment rappresenta una di queste opportunità e, essendo la prima sperimentazione di rifornimento di idrogeno lato volo ad aver luogo in un importante aeroporto in UK, rappresenta una pietra miliare significativa e un importante trampolino di lancio verso gli sviluppi futuri per l’utilizzo dell’idrogeno nell’aviazione. Lo scopo finale di questa ricerca è supportare una più ampia decarbonizzazione del trasporto aereo.