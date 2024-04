Lufthansa consolida gli office space a Francoforte

Lufthansa Group ha avviato la costruzione di un nuovo conference and visitor center nelle immediate vicinanze del Lufthansa Aviation Center (LAC) presso Frankfurt Airport. Il nuovo edificio fa parte di un processo di consolidamento in corso nel Frankfurt am Main site dal 2020, che alla fine ridurrà office and administrative space in diversi altri local buildings di circa 60.000 metri quadrati, circa il 30%, entro la fine di quest’anno.

L’uso dell’office space è cambiato per sempre in seguito alla pandemia. Nuove forme di lavoro hanno acquisito importanza e l’ufficio sta diventando sempre più un luogo in cui incontrarsi e lavorare in team che cambiano spesso. Anche il personale amministrativo di Lufthansa collabora sempre più in strutture interdivisionali e interdipartimentali, su progetti interdisciplinari. Tenendo presenti queste tendenze, le multifunctional collaboration areas che possono essere utilizzate in modo flessibile stanno sostituendo i tradizionali office space. Solo nel LAC, la compagnia ha convertito circa 3.200 metri quadrati di superficie in ‘collaboration hubs’.

In linea con questi sviluppi, il nuovo Lufthansa Group conference and visitor center presso Frankfurt Airport sarà sede di nuove forme di collaborazione per i dipendenti del Gruppo. Dovrebbe anche essere un luogo popolare per clienti e partner commerciali, nonché per gli appassionati di aviazione. La nuova struttura metterà in mostra ulteriormente lo spirito pionieristico e la competenza di Lufthansa, soprattutto in termini di definizione del futuro dell’aviazione, ma anche in relazione alla storia della compagnia fino ad oggi.

Tra le principali mostre storiche, saranno esposti permanentemente due aerei Lufthansa restaurati: il Junkers Ju 52 – noto anche come Iron Annie – e, per la prima volta in assoluto, il leggendario Lockheed L-1649 Super Star con registrazione D-ALAN, attualmente in fase di restauro da parte di Lufthansa Technik ad Amburgo. Entrambi gli aerei saranno visibili anche da lontano, grazie alla grande facciata trasparente dell’edificio.

L’edificio luminoso in aircraft hangar style fornirà strutture per conferenze e visitatori, nonché spazio per eventi in grado di ospitare più di 1.000 ospiti. Una open gallery inviterà i visitatori a esplorare mostre sulla storia della compagnia, alcune delle quali non sono mai state accessibili al pubblico prima. Come il Lufthansa Seeheim training and conference hotel del Gruppo, anche il nuovo Frankfurt conference and visitor center sarà disponibile per eventi esterni e offrirà ai suoi visitatori una gamma di cibi e bevande nella sua sala caffè.

Il nuovo edificio è stato progettato dai Frankfurt-based architects AS+P Albert Speer + Partner. La struttura simile ad un hangar sarà larga 72 metri, alta 17,5 metri e lunga 53 metri. La superficie totale è di circa 3.800 mq. La costruzione dell’edificio è stata affidata alla building and service company Goldbeck. L’inaugurazione è prevista per la primavera del 2026, anno del centenario della fondazione della prima Luft Hansa.

La nuova struttura incorpora un concetto energetico efficiente e sostenibile. Oltre ad un ampio green roof, verrà installato un impianto fotovoltaico con una potenza di picco di circa 11 kilowatt (con potenziale di ulteriore espansione). L’edificio sarà inoltre dotato di geothermal heat pumps and ground collectors, nonché di un sistema di condutture che consentirà in futuro la fornitura di stazioni di ricarica elettrica nell’area di parcheggio delle auto.

