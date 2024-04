Nuovi culinary highlights nella Lufthansa Business Class

Lufthansa sviluppa costantemente la sua gamma di prodotti in tutte le classi per offrire ai passeggeri un viaggio piacevole. Nella Business Class sui voli a lungo raggio l’offerta culinaria si arricchisce ora di nuovi highlights.

Heiko Reitz, Chief Commercial Officer, Lufthansa Airlines, spiega: “L’intero team Lufthansa è orgoglioso di presentare la nostra nuova esperienza di Business Class. Le nostre specialità culinarie, la celebrazione della German bread culture e la collaborazione con marchi tradizionali come Ziegler per il nuovo Lufthansa Aperitif Avionic sottolinea l’eleganza senza tempo del nostro brand. Gli altri nuovi prodotti che presto introdurremo in varie classi di viaggio sono ulteriori passi verso il nostro obiettivo di creare un nuovo livello per i nostri ospiti”.

“Il pane è uno degli alimenti preferiti dai tedeschi. In Germania si contano più di 3.000 tipi diversi di pane e da dieci anni la cultura del pane fa parte del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. Gli ospiti Lufthansa in Business Class sui voli a lungo raggio dalla Germania possono ora gustare un pane speciale sviluppato esclusivamente per Lufthansa dal baker-sommelier and World Baker of the Year 2022 Axel Schmitt. Il pane fatto a mano, disponibile solo a bordo dei voli Lufthansa dalla Germania, viene sfornato fresco ogni giorno con ingredienti naturali, non contiene additivi e viene servito come antipasto con burro fatto a mano e olio d’oliva di alta qualità. In ogni nuovo trimestre ci sarà un diverso tipo di pane creato appositamente per Lufthansa.

Gli ospiti Lufthansa possono aspettarsi anche ulteriori innovazioni nel servizio di bordo in Business Class sulle tratte a lungo raggio. In futuro, il nuovo signature drink Avionic, in alternativa all’acqua e allo spumante, verrà servito con noci come drink di benvenuto a bordo prima del decollo. L’Avionic Apéritif è una creazione speciale della distilleria Ziegler, sviluppato con Sven Riebel, Frankfurt bar icon and “Host of the Year”. Il drink, che si basa su note di pesca ed erbe selvatiche di prato, viene miscelato con ghiaccio e tonica”, afferma Lufthansa.

“Per la prima volta in assoluto agli ospiti della Business Class verrà servito un vegetarian amuse-bouche, dagli antipasti al sushi, come preludio al primo servizio a bordo. Nella carta dei dolci verrà aggiunta anche la frutta fresca. Per i piccoli appetiti intermedi c’è una nuova offerta modulare di snack, che varia a seconda della lunghezza del percorso e dell’ora del giorno. Ciò include snack, frutta fresca e, sui voli più lunghi, prelibatezze fresche salate e dolci come spiedini di pomodoro e mozzarella o piadine con pastrami.

Da giugno ogni passeggero riceverà uno small box di Lindt chocolates in un exclusive Lufthansa design come farewell gift. Agli ospiti della Business Class Lufthansa verrà così offerto un servizio accattivante a tutto tondo, dal momento dell’accoglienza all’arrivo a destinazione”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)