Brussels Airlines e Skywings Flight Training avviano un nuovo training per cadet pilots

Brussels Airlines lancia una nuova partnership con Skywings, una flight training academy basata ad Anversa. “Il programma consente ai cadet pilots di essere reclutati dalla compagnia aerea ancor prima di iniziare il training. Skywings formerà questi futuri piloti secondo gli elevati standard di Brussels Airlines e li familiarizzerà con le procedure della compagnia aerea.

Brussels Airlines è entrata in una nuova entusiasmante era di crescita e opportunità. Nuovi aerei si uniscono alla flotta e nuove destinazioni vengono aggiunte alla rete. Per favorire questa crescita, Brussels Airlines sta assumendo nuove persone a tutti i livelli”, afferma Brussels Airlines.

“Per accelerare l’onboarding process dei first officers, Brussels Airlines lancia una partnership con Skywings Flight Training ad Anversa. In stretta collaborazione, viene creato un “Multi Pilot Licence-program”. Ciò significa che i candidati vengono reclutati insieme alla compagnia aerea anche prima dell’inizio del training. Durante l’addestramento, i cadetti avviano immediatamente il processo per ottenere una Multi Pilot Licence (MPL), che consente loro di pilotare aerei con più di un pilota, come è il caso di tutti gli aerei operati da Brussels Airlines. I candidati verranno inoltre formati sui simulatori e acquisiranno familiarità con le procedure della compagnia aerea di bandiera belga.

Una volta completata la formazione, questi piloti possono unirsi a Brussels Airlines come First Officer sulla flotta A319 e A320, rendendo così superfluo un lungo processo di selezione o un Ab Initio training all’interno della compagnia aerea”, prosegue Brussels Airlines.

“Questa collaborazione è un vero vantaggio per tutte le parti coinvolte. Il flight training diventa più conveniente per i candidati e rappresenta un high-speed ticket per una carriera presso Brussels Airlines. Allo stesso tempo ci consente di rendere più efficienti i corsi di formazione, in modo da poter accogliere a bordo i nostri colleghi il prima possibile”, afferma Filip Aerts, Head of Flight Operations, Brussels Airlines.

Ogni anno, Brussels Airlines potrà accogliere da 20 a 30 piloti attraverso la collaborazione con Skywings. Ciò non esclude che i piloti di altre scuole di volo si uniscano alla compagnia aerea, poiché attualmente la necessità di piloti è elevata.

“Attraverso la nostra partnership con Brussels Airlines, Skywings Flight Training è entusiasta di offrire un Multi Pilot License program che trasforma gli aspiranti piloti in professionisti in soli 19 mesi. Insieme, ci impegniamo non solo a fornire una formazione di alto livello, ma anche a promuovere una futuro in cui i nostri graduati passeranno senza problemi alla loro carriera presso Brussels Airlines”, afferma Pieter Brantegem, Chief Commercial Officer, Skywings Flight Training.

“I candidati possono fare domanda per l’MPL-training tramite il nostro job website. Il training inizierà quest’autunno, i primi piloti che si diplomeranno con questo programma voleranno per Brussels Airlines a partire dal 2026.

Domenica 5 maggio sarà organizzato un ‘open house day’ per i candidati interessati presso l’airline’s head office in Zaventem (b.house)”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines – Skywings)