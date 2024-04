Campagna “Super Sconti” di easyJet: 225.000 posti scontati fino al 15% per volare dall’Italia in tutta Europa

easyJet informa: “easyJet ha lanciato oggi la sua campagna “Super Sconti”: una promozione che darà a 225.000 italiani la possibilità di volare verso le loro destinazioni preferite a prezzi scontati fino al 15%.

Migliaia di tariffe impareggiabili sono ora disponibili su tantissimi voli easyJet in partenza dall’Italia tra il 1° maggio 2024 e il 2 marzo 2025 verso alcune tra le più affascinanti destinazioni del vasto network della compagnia in Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Le occasioni per poter vivere il piacere di viaggiare a tariffe davvero incredibili sono molteplici e includono anche le attesissime vacanze estive”.

“Per chi desidera esplorare il fascino dell’Europa, le destinazioni raggiungibili con easyJet sono innumerevoli: da Milano Malpensa – la principale base di easyJet in Italia – si può partire alla volta di Gran Canaria, della romantica Parigi, così come della nuovissima destinazione Sitia, sull’isola di Creta, quest’ultima raggiungibile anche dall’aeroporto di Napoli. Anche dall’aeroporto di Napoli, i passeggeri possono scegliere tra un’ampia rosa di destinazioni, come Zante, Prevesa, Nantes, Rodi, Porto o Malta, per citarne solo alcune.

Ma non finisce qui, perché con l’estate partiranno anche i voli, nazionali e internazionali, dall’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi – nuovissimo ingresso nel network della compagnia – da cui da luglio si potranno raggiungere le destinazioni di Milano Malpensa, Londra Gatwick, Berlino, Basilea e Ginevra”, conclude easyJet.

La promozione è attiva su tutti i canali di vendita easyJet fino alla mezzanotte del 23 aprile.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)