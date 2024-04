ACI World: i 10 aeroporti più trafficati del mondo cambiano con l’aumento della domanda di viaggi aerei internazionali

Airports Council International (ACI) World ha svelato gli attesi primi 10 aeroporti più trafficati del mondo per il 2023, mostrando cambiamenti significativi, guidati dalla ripresa dei viaggi aerei internazionali.

Il global total passenger forecast per il 2023 si avvicina agli 8,5 miliardi, riflettendo una notevole ripresa del 93,8% rispetto ai livelli pre-pandemia. In particolare, la ripresa del traffico internazionale si è avvicinata a quella del traffico domestico, sottolineando il suo ruolo essenziale nel promuovere la rinascita e l’espansione del settore.

L’afflusso di passeggeri negli aeroporti internazionali è stato fondamentale nel sostenere la ripresa degli hub dipendenti da questo segmento, influenzando di conseguenza la composizione dei primi 10 aeroporti più trafficati per totale passeggeri.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “I viaggi aerei globali nel 2023 sono stati alimentati principalmente dal segmento internazionale, spinto da diversi fattori. Tra questi c’erano i benefici attesi dalla riapertura della Cina e una crescente propensione ai viaggi nonostante le condizioni macroeconomiche. Mentre i perennial leaders degli Stati Uniti continuano a dominare la top 10 degli aeroporti più trafficati per passeggeri, in particolare l’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport che mantiene la sua posizione numero uno, si stanno verificando notevoli cambiamenti. Dubai International Airport è balzato al secondo posto per la prima volta, mentre Tokyo Haneda International Airport ha assistito a una notevole ascesa dalla 16° posizione nel 2022 alla 5° nel 2023. Inoltre, la forza incrollabile degli aeroporti di Istanbul e Nuova Delhi li mantiene ai primi posti, segnando significativi progressi rispetto al 2019.

In particolare, il cargo continua a svolgere un ruolo chiave nel commercio mondiale, nonostante la diminuzione anno su anno. Hong Kong International Airport ha mantenuto la prima posizione, seguito da Memphis International Airport e Shanghai Pudong International Airport. Doha International Airport rientra nella top 10, balzando all’ottavo posto con una crescita del 6,3% rispetto al 2019.

Le classifiche evidenziano il ruolo cruciale che questi transportation hubs svolgono nella connettività globale, nel commercio e nello sviluppo economico. Gli aeroporti continuano a dimostrare la loro resilienza e adattabilità alle sfide poste dal panorama in continua evoluzione dei viaggi globali. ACI World continua a dedicarsi alla difesa degli aeroporti di tutto il mondo durante le fasi cruciali della formulazione delle politiche e a promuovere il perseguimento dell’eccellenza aeroportuale”.

Le classifiche degli aeroporti si basano sui dati raccolti da oltre 2.600 aeroporti in più di 180 paesi e territori a livello globale. Questo vasto set di dati colloca ACI World in una posizione distintiva come principale authority sulla airport travel demand, garantendo la massima precisione e affidabilità nelle sue classifiche.

Passenger traffic highlights

I dati preliminari indicano che il numero totale di passeggeri globali nel 2023 è vicino a 8,5 miliardi, con un aumento del 27,2% rispetto al 2022 o un recupero del 93,8% rispetto ai risultati pre-pandemia (2019).

Mentre il mercato domestico è cresciuto del 20,2% (un recupero del 96,8% rispetto al livello del 2019), il mercato internazionale ha guidato la ripresa con un tasso di crescita del 36,5% (o del 90,4% rispetto al livello del 2019).

I primi 10 aeroporti, che rappresentano quasi il 10% del traffico globale (806 milioni di passeggeri), hanno registrato un aumento del 19,8% rispetto al 2022 o un aumento dello 0,7% rispetto ai risultati del 2019 (801 milioni di passeggeri nel 2019).

L’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport mantiene la prima posizione ed è seguito per la prima volta dal Dubai International Airport, superando il Dallas Forth Worth International Airport, ora in terza posizione.

Nel top 10 ranking for total passenger traffic, 5 aeroporti si trovano negli Stati Uniti.

Il salto più grande nel top 10 ranking si registra per Tokyo Haneda, balzando dalla 16° posizione nel 2022 alla 5° posizione nel 2023.

L’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport ospiterà l’ACI World Customer Experience Summit and Exhibition 2024, dal 23 al 26 settembre ad Atlanta, Stati Uniti.

La classifica degli aeroporti per numero totale di passeggeri nel 2023: Atlanta (ATL), Dubai (DUB), Dallas (DFW), London (LHR), Tokyo (HND), Denver (DEN), Istanbul (IST), Los Angeles (LAX), Chicago (ORD), New Delhi (DEL).

La classifica riguardo i passggeri internazionali: Dubai (DXB), London (LHR), Amsterdam (AMS), Paris (CDG), Singapore (SIN), Istanbul (IST), Incheon (ICN), Frankfurt (FRA), Doha (DOH), Madrid (MAD).

Cargo traffic highlights

Si stima che gli air cargo volumes siano diminuiti del 3,1% su base annua (-4,6% rispetto al 2019), raggiungendo quasi 113 milioni di tonnellate nel 2023.

Gl air cargo volumes tra i primi 10 – che rappresentano circa il 26% (29,6 milioni di tonnellate) dei volumi globali nel 2023 – hanno perso il 3,5% nel 2023 anno su anno. Il declino può essere attribuito alle continue tensioni geopolitiche e alle interruzioni del commercio globale e delle supply chain.

Hong Kong International Airport è rimasto al primo posto, seguito da Memphis International Airport e Shanghai Pudong International Airport. Anchorage Airport è al 4° posto ed è seguito da Incheon International Airport al 5° posto.

La classifica per il cargo traffic: Hong Kong (HKG), Memphis (MEM), Shanghai (PVG), Anchorage (ANC), Incheon (ICN), Louisville (SDF), Miami (MIA), Doha (DOH), Los Angeles (LAX), Taipei (TPE).

Aircraft movements

I 2023 global aircraft movements sfiorano i 95 milioni, rappresentando un aumento dell’11,8% rispetto ai risultati del 2022 o una ripresa del 92,7% rispetto ai livelli pre-pandemia.

I primi 10 aeroporti, che rappresentano oltre il 6% del traffico globale (6 milioni di movimenti), hanno registrato un guadagno del 7,4% rispetto ai risultati 2022 o un recupero del 96,4% rispetto ai risultati 2019 (6,2 milioni nel 2019).

L’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport è al primo posto, seguito da Chicago O’Hare Airport al secondo posto e Dallas Fort Worth International Airport al terzo posto.

(Ufficio Stampa ACI World)