Ethiopian Airlines compie 78 anni e celebra l’anniversario con un volo speciale

Ethiopian Airlines informa: “Ethiopian Airlines Group, il più grande gruppo aereo africano, ha celebrato il suo 78° anniversario, evidenziando un’eredità di resilienza e innovazione dal 1946. L’amministratore delegato del Gruppo, Mesfin Tassew, e il direttore commerciale, Lemma Yadecha, hanno accompagnato l’equipaggio su un volo diretto al Cairo, che ha segnato l’inaugurazione del servizio internazionale della compagnia aerea. Il loro coinvolgimento è andato oltre le mansioni di bordo, poiché hanno anche fornito assistenza ai passeggeri durante le procedure di check-in e imbarco”.

Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Questo evento simboleggia il nostro costante impegno nei confronti dei passeggeri e la nostra convinzione che la vera leadership risieda nel servire gli altri per primi. Servire i nostri passeggeri su questo volo speciale per il Cairo non è solo un tributo al nostro primo servizio internazionale, ma una riaffermazione del nostro impegno verso l’etica della leadership di servizio. Dalle nostre umili origini nel 1946, siamo diventati il colosso dell’aviazione in Africa, pionieri dell’aviazione africana con l’introduzione di molte innovazioni nel settore dell’aviazione in Africa. Mentre stiamo maturando magnificamente, il nostro impegno non fa che rafforzarsi”.

“La nostra missione va oltre il trasporto”, ha dichiarato il CCO Lemma Yadecha. Ci impegniamo a promuovere un senso di unità e di appartenenza tra i nostri passeggeri, indipendentemente dal loro background o dal loro credo. Questo anniversario è una celebrazione dell’unità e della diversità. Calandoci nei panni del nostro personale di terra e di volo, onoriamo ogni individuo che ha fatto parte della nostra storia. Il nostro servizio oggi è una promessa di continua eccellenza per tutti i nostri passeggeri”.

“I passeggeri hanno ricevuto pacchetti di auguri di buona stagione e messaggi di buon digiuno, che riflettono il rispetto della compagnia aerea per le diverse tradizioni. I pacchetti includevano una cartolina celebrativa dell’anniversario, che serviva a ricordare in modo tangibile l’eredità duratura della compagnia aerea.

In una straordinaria dimostrazione di impegno, tutti i dirigenti di Ethiopian Airlines hanno adottato un approccio pratico al servizio, occupandosi personalmente delle esigenze dei nostri stimati clienti. Questa iniziativa sottolinea l’etica di leadership della compagnia aerea e la sua dedizione a fornire un’esperienza di viaggio eccezionale.

Festeggiando il suo 78° anniversario, Ethiopian Airlines, pioniere dell’aviazione, continua a stabilire gli standard del settore con il suo impegno per l’innovazione, la sicurezza e la soddisfazione dei clienti. Fedele alla sua missione di collegare l’Africa con il mondo, Ethiopian Airlines continua a impegnarsi per migliorare l’esperienza dei passeggeri, come dimostra la decisione di offrire il Wi-Fi gratuito ai viaggiatori diretti al Cairo”, conclude Ethiopian Airlines.

(Ufficio Stampa Ethiopian Airlines – Photo Credits: Ethiopian Airlines)