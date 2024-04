Lufthansa Group segnala l’impatto degli scioperi sui risultati e adegua di conseguenza il full-year outlook

Su base preliminare, Lufthansa Group ha registrato una Adjusted EBIT loss di 849 milioni di euro nel primo trimestre 2024 (anno precedente: perdita di 273 milioni di euro). “La perdita è stata superiore al previsto a causa dei diversi scioperi sia di diversi gruppi di dipendenti all’interno del Gruppo che di dipendenti di system partners, che hanno influito sull’utile per circa 350 milioni di euro. L’Adjusted free cash flow del Gruppo è stato positivo per 305 milioni di euro, principalmente a causa dei continui afflussi elevati derivanti dal pagamento anticipato dei biglietti.

Il Gruppo prevede che il risultato operativo nel secondo trimestre sarà inferiore a quello dell’anno precedente. Si prevede che il risultato del secondo trimestre verrà influenzato negativamente di ulteriori 100 milioni di euro circa a causa degli effetti che le controversie salariali ora risolte, in particolare presso Lufthansa Airlines, hanno avuto sulla domanda a breve termine di prenotazioni di viaggi e i conflitti in corso presso Austrian Airlines“.

“Inoltre, si prevede che l’aumento della capacità nel secondo trimestre sarà leggermente inferiore a quanto inizialmente previsto per supportare il miglioramento della puntualità per i clienti e a causa dei ritardi nelle consegne di nuovi aeromobili. Nel complesso, le prenotazioni in entrata sono in linea con le aspettative originali, soprattutto per i mesi delle vacanze estive, supportando le previsioni del Gruppo per la seconda metà dell’anno. Nella seconda metà dell’anno si prevede un risultato migliore rispetto all’anno precedente.

Per l’intero anno si prevede ora un Adjusted EBIT di circa 2,2 miliardi di euro (finora: sviluppo stabile degli utili rispetto a 2,682 miliardi di euro dell’anno precedente). Si prevede che l’Adjusted free cash flow sarà pari ad almeno 1 miliardo di euro (in precedenza: almeno 1,5 miliardi di euro). Gli effetti ancora imprevedibili del recente inasprimento del conflitto in Medio Oriente e ulteriori incertezze geopolitiche pongono rischi alle prospettive finanziarie del Gruppo per l’intero anno.

Il Gruppo fornirà ulteriori dettagli sul financial outlook quando pubblicherà i risultati definitivi del primo trimestre il 30 aprile 2024”, conclude Lufthansa Group.

