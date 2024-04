News Brevi – 15.04.2024

EASA E DGAC CHILE SIGLANO UN WORKING ARRANGEMENT – Il 12 aprile 2024, nel contesto della fiera FIDAE tenutasi a Santiago (Cile), l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) e il Directorate General of Civil Aeronautics (DGAC) of Chile hanno firmato un Working Arrangement, per rafforzare la loro partnership e adoperarsi per il raggiungimento di standard comuni di sicurezza e di protezione ambientale. Il Director General of DGAC, Carlos Madina, ha ospitato l’evento di firma. Il Working Arrangement copre quanto segue: tutti gli aspetti normativi nel settore della civil aviation safety; interdipendenze tra safety and security and environmental protection relative a products, parts, appliances, personnel, organisations, aerodromes; related equipment and ATM/ANS and related systems and constituents. Il Working Arrangement è coerente con le rispettive strategie dell’UE e del Cile, volte a rafforzare i loro legami nel settore dell’aviazione, aumentare la connettività tra i partner e facilitare l’armonizzazione normativa. Attraverso questo Working Arrangement, le parti intendono sviluppare una più stretta collaborazione nei seguenti ambiti: la regolamentazione, compresa la condivisione di informazioni e migliori pratiche, per sostenere l’attuazione di harmonised aviation safety and environmental protection requirements; facilitare il rilascio o l’accettazione di certificati per products, components, parts and appliances; condivisione di safety information e fornitura di assistenza per migliorare i safety standards; technical training.

EASA SUGLI ULTIMI SVILUPPI IN MIDDLE EAST – EASA informa: “La European Commission e l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) stanno monitorando da vicino la situazione in Medio Oriente e il suo impatto sull’aviazione civile a seguito dell’impennata degli scambi militari tra Iran e Israele il 13 e 14 aprile 2024. Tutti gli spazi aerei interessati (Israele, Libano, Giordania, Iraq e Iran) sono stati chiusi dai relativi airspace owners tramite NOTAM durante il periodo di tempo in questione. Non vi è mai stato alcun overflight risk per la civil aviation. Tutti questi NOTAM sono scaduti nel corso della giornata del 14 aprile. La Commissione Europea e l’EASA continueranno a monitorare da vicino la situazione per valutare eventuali rischi potenziali per la sicurezza degli operatori aerei dell’UE ed essere pronti ad agire in modo appropriato”. “L’EASA è in stretto contatto con tutte le autorità competenti dell’aviazione civile, in particolare CAA Israel, per disporre di informazioni di prima mano che possano essere prese in considerazione nei suoi assessments e nell’EU Conflict Zone Alerting mechanism, che supporta gli Stati membri dell’UE e gli air operators nei loro safety risk assessments. Attualmente sono in atto una serie di risk mitigation instruments per gli spazi aerei interessati, tra cui Conflict Zone Information Bulletins (CZIBs) e Information Notes disponibili al pubblico, che sono stati distribuiti alle parti interessate in base alla necessità”.

RYANAIR LANCIA IL NUOVO FUTURE FLYER ACADEMY PROGRAMME PER ASPIRANTI PILOTI IN IRLANDA – Ryanair ha lanciato il suo nuovo Future Flyer Academy pilot training programme in collaborazione con la international flight school Atlantic Flight Training Academy (AFTA), con sede in Irlanda, che vedrà oltre 400 aspiranti i piloti unirsi alla compagnia aerea come Second Officers nei prossimi 4 anni. “La Future Flyer Academy di Ryanair offre agli aspiranti piloti l’opportunità di avviare la loro carriera aeronautica attraverso una combinazione di formazione in aula, simulatore e formazione pratica, con un percorso definito verso l’impiego come Second Officer presso Ryanair, mentre la compagnia aerea continua a crescere fino a trasportare oltre 300 milioni di passeggeri all’anno su una flotta di 800 aerei entro il 2034. Per diversi anni l’AFTA ha formato gli aspiranti piloti secondo uno standard con cui possono completare il Type Rating course per operare sugli aerei Boeing 737 o Airbus A320. Attraverso il nuovo Future Flyer Academy programme, di Ryanair, questo initial training è combinato con la Type Rating qualification per una fast-track pilot training progression. Le iscrizioni per la Future Flyer Academy di Ryanair con AFTA sono aperte ora: per maggiori informazioni visitare careers.ryanair.com”, afferma Ryanair.