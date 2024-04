Air France presenta una nuova campagna pubblicitaria per accogliere il mondo in Francia in occasione dei Paris 2024 Olympic and Paralympic Games

In qualità di official partner of the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games, Air France svela oggi una nuova campagna pubblicitaria per accogliere tutti i delegati nazionali che si recano a Parigi e in Francia per celebrare questi eventi speciali.

“La compagnia sta conducendo una campagna promozionale con una giovane donna truccata con i colori della bandiera francese, accompagnata da un messaggio di benvenuto da parte dei 39.000 dipendenti di Air France: “Orgogliosi di dare il benvenuto al mondo in Francia”.

Lo speciale trucco utilizzato per creare il look della giovane donna è opera di Carole Lasnier, una famosa truccatrice francese che lavora con alcuni dei più grandi nomi della moda. Sono state necessarie più di quattro ore di preparazione per dare vita a questa versione rielaborata del Tricolore, raffigurata come una bandiera fluttuante nel vento. Il ritratto è stato catturato dal talentuoso fotografo francese Olivier Rose, rinomato per la sua attenzione ai dettagli.

Questa immagine del volto di una donna viene utilizzata dalla compagnia per simboleggiare la Francia e Air France. Facendo un cenno alle allegorie di Marianne e della Repubblica Francese, questa giovane donna accoglierà il mondo e i visitatori in ogni tappa del loro viaggio, con un messaggio in francese, inglese e nella loro lingua, con slogan tradotti in cinese, giapponese, brasiliano, spagnolo e italiano. La sua immagine vuole essere il primo punto di contatto per i visitatori non appena arrivano nella capitale francese e accompagnarli durante i festeggiamenti”, afferma Air France.

“Questa campagna sarà visibile dal momento in cui arriveranno in aeroporto, con giganteschi display nei terminal passeggeri di Parigi-Charles de Gaulle e Parigi-Orly, nelle lounge della compagnia aerea in tutta la Francia e sui cartelloni pubblicitari vicino alle sedi della competizione, a Parigi e nelle principali città che ospitano eventi sportivi tra cui Marsiglia, Lione o Nantes. Quest’estate, questo visual adornerà anche la facciata principale dell’Air France headquarters a Paris-Charles de Gaulle airport, con un telo pubblicitario di oltre 1.000 metri quadrati che sarà visibile dalle strade nelle vicinanze dell’aeroporto, dai terminal passeggeri e direttamente dagli aerei in rullaggio a terra.

La campagna sarà diffusa anche su stampa e online, puntando su titoli dedicati ai momenti salienti dei Giochi Olimpici, e su pubblicazioni internazionali rivolte ai visitatori, come la “special Olympic Games” English-language guide pubblicata da l’Equipe. Verranno realizzati brevi video destinati ai social media per valorizzare la campagna e incentivarne il potenziale di viralità.

Creata dall’agenzia di marketing di Air France, questa nuova campagna supporta lo slogan pubblicitario della compagnia aerea: “L’eleganza è un viaggio. Air France”. Verrà utilizzato anche all’interno della compagnia, per il personale delle varie sedi aziendali”, prosegue Air France.

“Ci impegniamo a incarnare l’arte francese dell’ospitalità, sostenendo la ragion d’essere di Air France e formando parte integrante del suo DNA”, ha affermato Fabien Pelous, SVP Customer Experience, Air France. “Con questa campagna ci rivolgiamo al mondo per sostenere la tradizione di ospitalità che il nostro staff perpetua ogni giorno con un’attenzione costante all’eleganza e all’attenzione ai dettagli. I valori di apertura, coraggio e orgoglio che sono caratteristici della disciplina olimpica forniscono un formidabile creative playground e sono perfettamente in linea con il territorio del nostro marchio. Saranno il filo conduttore di tutte le nostre comunicazioni sulla partnership di Air France con i Paris 2024 Olympic and Paralympic Games”.

“Oltre a questa campagna pubblicitaria, Air France invita a dare un’occhiata dietro le quinte con una serie di video sulla preparazione dei Giochi. È già stato pubblicato un primo videoclip che descrive il trasporto delle attrezzature sportive (kayak, pali da atletica e bici da competizione). Con questi video, la compagnia mette in mostra gli uomini e le donne di Air France, che saranno in prima linea ad accogliere atleti, delegazioni e sostenitori ai Paris 2024 Olympic and Paralympic Games. Una serie di video verranno progressivamente messi online fino alla cerimonia di apertura del 26 luglio 2024″, conclude Air France.

