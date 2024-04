Ryanair firma un nuovo accordo di partnership con Aircraft Engineering Academy (AEA) di Bergamo

Ryanair annuncia un nuovo accordo di partnership con Aircraft Engineering Academy (AEA) di Bergamo, per supportare fino a 1.000 posti di lavoro tra ingegneri e meccanici aeronautici altamente qualificati nei prossimi due anni. “Questa collaborazione vedrà la compagnia aerea investire ulteriori €10 milioni a Bergamo, portando l’investimento in manutenzione ed ingegneria di Ryanair a oltre €20 milioni e rafforzando l’impegno della compagnia aerea verso la regione”, afferma Ryanair.

Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato: “Come compagnia aerea numero 1 in Italia, siamo entusiasti di annunciare la nostra nuova partnership con l’Aircraft Engineering Academy (AEA)di Bergamo, dimostrando ulteriormente il nostro impegno nel settore dell’aviazione nella regione con un ulteriore investimento di €10 milioni. Questo investimento supporterà fino a 1.000 posti per ingegneri altamente qualificati e meccanici aeronautici ben retribuiti per i prossimi due anni, consolidando ulteriormente l’impegno di Ryanair nella promozione dei talenti locali e nella creazione di nuove opportunità di lavoro nel settore dell’aviazione”.

Il CEO di AEA, Alessandro Cianciaruso, ha dichiarato: “Questo nuovo investimento deciso da Ryanair per supportare il programma formativo dell’Accademia conferma la visione a lungo termine che ci vede impegnati a rispondere alla richiesta di tecnici della manutenzione aeronautica. Noi siamo orgogliosi di contribuire nella formazione di 1.000 nuovi tecnici per la manutenzione di aeromobili per i prossimi due anni. Un traguardo che conferma il ruolo primario di AEA in un settore strategico per l’efficienza e la sicurezza del trasporto aereo”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)