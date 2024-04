Boeing effettua il suo più grande acquisto di Blended Sustainable Aviation Fuel

Boeing sta acquistando 9,4 milioni di galloni (35,6 milioni di litri) di blended sustainable aviation fuel (SAF) per supportare le sue 2024 U.S. commercial operations, riducendo le emissioni di carbonio e lavorare per contribuire ad aumentare la fornitura di carburante a livello globale. Si tratta del più grande acquisto annuale di SAF da parte dell’azienda, superiore di oltre il 60% rispetto all’acquisto effettuato nel 2023.

Il blended fuel – 30% SAF ottenuto da sottoprodotti di scarto come oli e grassi e 70% conventional jet fuel – supporterà il Boeing ecoDemonstrator program e i Boeing U.S. commercial operational flights.

“Poiché la nostra attenzione rimane sulla sicurezza e sulla qualità, la sostenibilità continua a essere una priorità”, ha affermato Ryan Faucett, vice president of environmental sustainability at Boeing. “Il sustainable aviation fuel è essenziale per decarbonizzare l’aviazione. Circa il 20% del nostro consumo di carburante è un SAF blend e continuiamo ad aumentare il nostro utilizzo di questo carburante per incoraggiare la crescita nella SAF industry. Stiamo anche lavorando per rendere il SAF più disponibile e accessibile ai nostri commercial airline customers attraverso la collaborazione, gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo delle politiche”.

L’unblended, o “neat” SAF, può ridurre le emissioni di carbonio fino all’85% durante il ciclo di vita del carburante e offre il maggiore potenziale del settore dell’aviazione commerciale per ridurre il proprio impatto climatico nei prossimi 30 anni.

Boeing riceverà 4 milioni di galloni di blended SAF nelle sue fuel farms nel Pacifico nord-occidentale. EPIC Fuels, una Signature Aviation company, fornirà 2,5 milioni di galloni da Neste e Avfuel fornirà 1,5 milioni di blended SAF da Neste.

Boeing acquisterà inoltre la riduzione delle emissioni di CO2 associata a 5,4 milioni di galloni di blended SAF attraverso un accounting process chiamato book-and-claim. Il book-and-claim avviene quando un’azienda acquista SAF certificates per sostituire il conventional jet fuel. Invece di immettere il carburante in una Boeing fuel farm, i distributori lo consegneranno agli aeroporti vicini per l’utilizzo da parte delle compagnie aeree e di altri vettori.

Attraverso il book-and-claim purchases di Boeing, EPIC Fuels fornirà 3,5 milioni di galloni di blended SAF prodotto da Neste, mentre World Fuel Services, una World Kinect company, fornirà 1,9 milioni di galloni da World Energy.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)