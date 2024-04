Tecnam: St Barth Executive ordina il P2012 STOL per regular services

Tecnam ha annunciato che St Barth Executive, French VIP airline con base nei Caraibi, è il cliente di lancio del Tecnam twin-engine, 11-seat P2012 STOL.

“Lo scheduled service da Guadalupa (SBH/TFFR) a St Barth (SBH/TFFJ) sarà il primo ad essere operato sotto il brand AIR INTER ILES da St Barth Executive, con tre voli al giorno e fino a sei voli al giorno durante il periodo alta stagione. Questo volo di 50 minuti consentirà ai turisti e alla gente del posto di viaggiare tra le isole solo per un giorno. Questa nuova rotta è stata attesa con impazienza poiché collegherà isole che prima erano accessibili solo in barca.

La short take-off and landing variant del P2012 Traveller è la piattaforma perfetta per un ambiente unico come quello delle West Indies.

Il design innovativo e moderno di Tecnam per un aereo costruito pensando ai commuter passengers, consentirà a St Barth Executive di portare il comfort e il lusso dei servizi moderni e del design ergonomico al proprio servizio nei Caraibi, fornendo un servizio di alto livello alle loro comunità”, afferma Tecnam.

“Con la possibilità di ospitare comodamente nove passeggeri con uno o due membri dell’equipaggio, il P2012 STOL è un new generation, turbocharged, twin-engine, high wing, fixed-wing aircraft. L’introduzione nella St Barth Executive fleet offrirà le esperienze che i viaggiatori più esigenti si aspettano, come premium interiors, in-seat power, superior legroom and under-seat stowage”, prosegue Tecnam.

Giovanni Pascale, Tecnam Managing Director, ha dichiarato: ”Siamo lieti che St Barth Executive abbia scelto il P2012 STOL, è l’aereo giusto per le loro operazioni. Siamo orgogliosi di vedere il nostro aereo atterrare in questo iconico aeroporto”.

Vincent Beauvarlet, Président, St Barth Executive, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di iniziare una nuova era per St Barth Executive con nuovi servizi di linea tra Guadalupa e St Barth. Aspettiamo da più di 10 anni un tipo di aereo in grado di volare tra le nostre isole, con piste molto specifiche (corte e molto tecniche, che richiedono adeguate aircraft and pilot qualifications). Nessun business plan era realistico fino al lancio del P2012 STOL per le nostre isole e per le passenger, cargo and MEDEVAC activities che dobbiamo sviluppare”.

“Fondata nel 2018, con base a St Barth e basi secondarie in Guadalupa e St Martin, St Barth Executive è un operatore francese certificato EASA, che opera una flotta di Pilatus PC-12 NG/ NGX e ora Tecnam P2012“, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)