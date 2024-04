Emirates collabora con Tourism Western Australia per soddisfare la crescente domanda turistica dall’Italia

Emirates ha annunciato una nuova partnership con il governo del Western Australia, attraverso Tourism Western Australia, in seguito all’aumento della domanda da parte dei visitatori provenienti dall’Italia. Facendo un confronto anno su anno (1° trimestre 2024 vs 1° trimestre 2023) emerge che Emirates ha registrato un aumento dell’11% dei passeggeri italiani interessati a questa destinazione. In risposta alla domanda, Emirates ha ampliato la capacità della sua rotta da Dubai a Perth, con la ripresa di un secondo servizio giornaliero a partire dal 1° dicembre 2024.

“Con previsioni altrettanto promettenti per i prossimi mesi del 2024, Emirates e Tourism Western Australia hanno avviato una nuova partnership che vedrà le due realtà lavorare insieme per aumentare la visibilità dello Stato attraverso campagne di marketing congiunte.

L’interesse degli italiani per la destinazione è in crescita: alla fine del 2023, sono stati 11 mila gli italiani che hanno visitato il Western Australia, spendendo in totale 26 milioni di euro e usufruendo di 711 mila pernottamenti, con un incremento del 37% rispetto al 2019. Questo aumento è segno di una sempre maggiore attrattività del Western Australia per il pubblico italiano che, con un viaggio in questa destinazione, ha l’opportunità di esplorare i numerosi parchi nazionali e spiagge incontaminate nominate tra le migliori al mondo, di godere dei paesaggi mozzafiato che caratterizzano l’intero Stato, da nord a sud, e vivere esperienze uniche a contatto con la fauna selvatica.

L’offerta di esperienze e attrazioni continuerà a crescere nel 2024: chi vuole conoscere meglio la cultura aborigena potrà recarsi al Murujuga National Park, nominato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e sede della più grande collezione di petroglifi al mondo. L’area è un importante sito aborigeno che vanta un’arte rupestre risalente a 50.000 anni fa. Per coloro che desiderano vedere da vicino la fauna marina e le meravigliose coste del nord, le crociere Kimberley Expedition hanno dato il benvenuto ai nuovi operatori di lusso Seabourn e Scenic. Il Kimberley è una delle ultime terre selvagge rimaste al mondo e le sue crociere sono state descritte alla stregua di quelle operate in Antartide.

Anche le strutture ricettive in tutto lo Stato sono in aumento, dagli hotel più esclusivi di Perth, la capitale più soleggiata del Paese, ai lodge di lusso come il nuovo Wadjemup Lodge di Rottnest Island, che aprirà a fine 2024″, afferma Emirates.

“Con l’aumento dei visitatori, aumenta anche la domanda di viaggi a lungo raggio che siano anche all’insegna del comfort. A oggi, infatti, Emirates ha registrato un +40% nelle prenotazioni in Business Class per Perth.

Emirates è attualmente impegnata in un vasto programma di ammodernamento multimiliardario (oltre 2 miliardi di dollari) proprio per andare incontro anche a queste nuove necessità dei viaggiatori. Le prenotazioni in Premium Economy verso lo Stato hanno registrato un’impennata, con una crescita impressionante del +109% e un ulteriore aumento del +24% previsto per questa classe di cabina nel 2024.

Dalle ampie poltrone alla cucina di ispirazione regionale, viaggiare a lungo raggio con Emirates offre un’esperienza lussuosa e confortevole come nessun’altra. I passeggeri di tutte le cabine possono sedersi e rilassarsi con fino a 6.500 canali di contenuti di intrattenimento globale accuratamente selezionati con film, spettacoli televisivi, musica, podcast, giochi, audiolibri e altro ancora su ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo di Emirates.

Emirates continua a espandere la sua rete a livello globale, servendo attualmente più di 140 destinazioni in sei continenti.

Emirates continua a espandere la sua rete a livello globale, servendo attualmente più di 140 destinazioni in sei continenti.

“I soci del pluripremiato programma fedeltà di Emirates, Skywards, possono accumulare Miglia con i partner della compagnia aerea, come hotel, compagnie aeree, autonoleggi, negozi e banche. I soci possono spendere queste Miglia in biglietti premio, upgrade o anche biglietti per concerti ed eventi sportivi.

Per saperne di più su Emirates Skywards: https://www.emirates.com/it/italian/skywards/“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)