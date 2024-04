Eve Air Mobility nomina KAI come supplier per gli eVTOL Pylons

Eve Air Mobility (“Eve”) ha nominato Korea Aerospace Industries Ltd. (KAI), fornitore dei suoi electric vertical takeoff and landing aircraft pylons. I pylons sono un componente chiave dell’airframe e forniscono il supporto per le electric power units e gli otto lift propellers.

“KAI ha un’eccellente reputazione per qualità, tecnologia e performance commerciali, fornendo numerosi aerostructure components per una varietà di velivoli, incluso il modello E-Jet E2 di Embraer”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve. “Siamo entusiasti che KAI si unisca a un elenco forte e diversificato di fornitori che lavoreranno con noi per fornire componenti dal prototipo alla produzione”.

Negli ultimi 30 anni, KAI ha fornito importanti componenti aerostrutturali a produttori di aeromobili globali, tra cui Embraer per l’E-Jet E2. L’accordo segna l’ingresso formale di KAI nell’advanced air mobility (AAM) market. L’anno scorso, il CEO di KAI, Goo Young Kang, ha designato lo spazio e la futura air mobility come le principali attività future dell’azienda attraverso la sua visione per il 2050. KAI ha recentemente annunciato un investimento significativo nelle infrastrutture di produzione, con l’obiettivo di aumentare in futuro la propria quota di mercato nell’AAM market in rapida crescita.

KAI è l’ultimo fornitore per l’eVTOL di Eve ad essere nominato. Nel mese di febbraio Eve ha nominato Aciturri (wing skin, spars and leading/trailing edges) e Crouzet (pilot controls) come fornitori. A gennaio Eve ha annunciato che Thales avrebbe fornito sensori e un computer, mentre Honeywell avrebbe fornito guidance, navigation and external lighting. RECARO Aircraft Seating è stata scelta per fornire i sedili dell’eVTOL e FACC fornirà horizontal and vertical tail, inclusi rudder and elevator.

Nel 2023 Eve ha scelto Garmin per l’avionica dell’aeromobile, Liebherr-Aerospace per fornire flight controls actuators e Intergalactic per fornire il thermal management system. La società ha inoltre nominato Nidec Aerospace, LLC, una joint venture tra Nidec ed Embraer, per fornire l’electric propulsion system, BAE Systems per l’energy storage system e Duc Hélice Propellers per fornire rotors and propeller.

L’eVTOL di Eve utilizza una lift+cruise configuration con otto eliche dedicate per vertical flight e fixed wings per volare in crociera, senza alcun cambiamento nella posizione di questi componenti durante il volo. L’ultimo concept include un electric pusher con dual electric motors che forniscono ridondanza di propulsione, con l’obiettivo di garantire i massimi livelli di performance e sicurezza. Pur offrendo numerosi vantaggi quali minori costi operativi, minor numero di parti, strutture e sistemi ottimizzati, è stato sviluppato per offrire una spinta efficiente con un basso livello di rumorosità.

L’anno scorso la società ha annunciato che la sua prima eVTOL production facility sarà situata nella città di Taubaté, stato di San Paolo, Brasile. L’azienda ha iniziato l’assemblaggio del suo primo full-scale eVTOL prototype, a cui seguirà una test campaign. Si prevede che l’eVTOL di Eve inizierà le consegne ed entri in servizio nel 2026.

Allo stesso tempo Eve continua a sviluppare un portafoglio completo di servizi e soluzioni operative, tra cui Vector, un esclusivo Urban Air Traffic Management software per ottimizzare e scalare le Urban Air Mobility operations.

(Ufficio Stampa Eve – Embraer – Photo Credits: Eve – Embraer)