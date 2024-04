Gulfstream esporrà il G600 e il G280 ad AeroExpo in Messico

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi il suo ritorno ad AeroExpo con in mostra il pluripremiato Gulfstream G600 e il super-midsize Gulfstream G280. AeroExpo si svolgerà dal 23 al 25 aprile presso il Licenciado Adolfo López Mateos International Airport in Toluca, Mexico.

“Gulfstream è impegnata nei confronti dei propri clienti in America Latina, dove stiamo riscontrando una forte domanda e una flotta in crescita”, ha affermato Scott Neal, senior vice president, Worldwide Sales, Gulfstream. “Il long-range advantage del G600 e le performance agili del G280 sono ideali per gli operatori di questa regione e non vediamo l’ora di mostrare le ampie capacità di ciascun aereo ai clienti di AeroExpo”.

“Conosciuto per le sue long-range and high-speed cruise performance, il G600 può percorrere 6.600 nm/12.223 Km a Mach 0,85 o 5.600 nm/10.371 km a Mach 0,90 e detiene più di 35 city-pair speed records. L’aereo può viaggiare senza scalo da Toluca a Roma a Mach 0,90 e ha recentemente completato il primo trans-Atlantic flight utilizzando 100% sustainable aviation fuel (SAF) in entrambi i motori. L’aereo di nuova generazione è dotato del Gulfstream Symmetry Flight Deck con active control sidesticks e l’uso più ampio del settore della tecnologia touch-screen. Più di 130 aeromobili sono in servizio.

Il G280 può volare per 3.600 nm/6.667 km a Mach 0,80 e può collegare Toluca a Vancouver, Columbia Britannica, e Toluca a La Paz, Bolivia, a Mach 0,84. L’aereo ha dimostrato steep-approach and short-field performance capabilities, sbloccando l’accesso ad alcuni degli aeroporti più impegnativi del mondo. Gulfstream continua a investire nel G280, sviluppando nuove funzionalità che migliorano l’esperienza dei passeggeri e aumentano la sicurezza, semplificando al tempo stesso il pilot workload. Più di 270 aeromobili sono in servizio”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Entrambi gli aerei offrono il comfort eccezionale della Gulfstream Cabin Experience con 100% fresh air, elevata silenziosità, abbondante luce naturale e low cabin altitude. Il G600 è riconosciuto per i suoi sedili e il design degli interni pluripremiati, gli ultimi miglioramenti del G280 includono una cabin altitude più bassa, che riduce ulteriormente lo sforzo sul corpo, lasciando i passeggeri ancora più rilassati e riposati quando raggiungono la loro destinazione.

I partecipanti ad AeroExpo possono visionare il G600 e il G280 e parlare con un rappresentante Gulfstream“, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)