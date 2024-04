Tecnam svela il nuovo P2006T NG

Tecnam ha annunciato il lancio della nuova edizione del P2006T. “Questo nuovo design arriva dopo aver ascoltato attentamente i suggerimenti dei clienti e migliora tutte le caratteristiche del noto P2006T, di cui sono state costruite 400 unità. Il nuovo Tecnam P2006T NG (Next Generation) è il risultato di oltre 300 miglioramenti dell’attuale P2006T MkII. I piloti ora beneficiano di una porta anteriore aggiuntiva per il copilota e di un accesso esterno al vano bagagli. Anche i finestrini sono stati ridisegnati e ingranditi per migliorare la visibilità.

Il powerplant è ora fornito da twin fuel injected Rotax 9121Sc3 engines, che offrono high altitude efficiency e reduced fuel consumption di 14 lt/ora (3,7 USG/h) per motore.

Le wing position and anti-collision lights sono integrate nelle winglets e dotate della più moderna tecnologia LED. Ciò non solo migliora l’efficienza, lo stile e la visibilità, ma offre anche una soluzione di illuminazione più ecologica e durevole”, afferma Tecnam.

“Anche gli interni hanno subito importanti miglioramenti, con una console centrale che ospita la FMS GCU477 keyboard per una gestione efficiente di tutta l’avionica Garmin, compreso il GFC700 3-axis autopilot, e il G1000 NXi, che offre un’interfaccia pilota intuitiva con totale connettività tra tablet e cockpit con l’innovativo Garmin Flight Stream avionics system.

Tecnam propone anche una super-premium version: la P2006 NG SPORT. Questa versione presenta un design tutto italiano, con puro lusso su ogni volo: black leather dashboard con soft LED lights, carbon-look panels, yokes and central console rivestiti in pelle, ogni dettaglio meticolosamente progettato e realizzato a mano. L’abitacolo è dotato di Alcantara headliners, plush moquette seats, pareti laterali in pelle e pannelli laterali con carbon look logos”, prosegue Tecnam.

“La presentazione ha avuto luogo in apertura della 30a edizione di AERO Friederischafen, con il Tecnam Managing Director, Giovanni Pascale Langer, che ha spiegato i vantaggi di questo nuovo design ad un vasto pubblico di media e clienti. I primi ordini sono arrivati il primo giorno, con la Spanish Flying School Fly-By che è diventata l’operatore di lancio del P2006T NG per espandere le operazioni della propria flotta e rispondere alla crescente airline demand. Il P2006T NG sarà lanciato per primo nei paesi approvati dall’EASA“, conclude Tecnam.

“Oggi, con il P2006T NG, Tecnam conferma la sua posizione come uno dei produttori di aeromobili più innovativi al mondo”, ha affermato Paolo Pascale Langer, Chief Executive Officer, Tecnam. “Ogni anno certifichiamo diversi nuovi progetti per offrire le migliori soluzioni possibili ai nostri clienti”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)