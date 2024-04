News Brevi – 17.04.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA CATANIA A ROMA – Un bimbo di quattro mesi, ricoverato presso il Policlinico ‘Vittorio Emanuele’ di Catania e bisognoso di cure specialistiche urgenti, è stato trasportato d’urgenza, oggi pomeriggio, all’aeroporto di Ciampino (RM) a bordo di un Falcon 50 dell’Aeronautica Militare, per il successivo ricovero presso Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Per il volo ambulanza è stato impiegato un equipaggio ed un velivolo del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza Armata che assicura 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni. Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Catania, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene in stato di prontezza, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono operativi ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche o come in questo caso di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Ove ci siano specifiche necessità operative, l’Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SPAZIO: IL FUTURO DELL’ITALIA IN ORBITA ALL’EVENTO “LARIOSPACE 2024” – Minisatelliti, vettori spaziali, telecomunicazioni, osservazione della terra, voli suborbitali e missioni lunari. Saranno questi alcuni dei temi al centro di “LarioSpace 2024”, seconda edizione dell’evento sulle innovazioni e le tecnologie italiane nel settore della New Space Economy, che si svolgerà nei giorni 23 e 24 aprile presso il Centro spaziale del Lario, la struttura per le telecomunicazioni satellitari di Telespazio a Gera Lario vicino al lago di Como. Questo evento vedrà la partecipazione di oltre trecento esperti e professionisti italiani ed esteri, tra cui rappresentanti di istituzioni e agenzie spaziali, manager di aziende specializzate e startup e anche divulgatori scientifici. Il programma prevede una serie di talk, workshop interattivi e sessioni di networking, che consentano di favorire il dialogo tra i partecipanti, incoraggiando lo scambio di conoscenze e l’avvio di collaborazioni. Sarà anche allestita un’area dedicata agli stand di circa 30 espositori per facilitare gli incontri tra imprenditori, professionisti e stakeholder. “Questa seconda edizione di ‘LarioSpace’ metterà in luce il ruolo strategico di startup, laboratori universitari e centri di ricerca che, affiancandosi alle grandi aziende del settore aerospaziale, favoriranno lo sviluppo della Space Economy in Italia”, afferma Jonathan Polotto, amministratore delegato di Involve Space e organizzatore dell’evento. “Nelle varie sessioni, si parlerà anche di costellazioni di microsatelliti, infrastrutture di telecomunicazioni spaziali, sistemi per l’Internet of Things o dotati di Intelligenza Artificiale, future missioni umane sulla Luna e di formazione e divulgazione sulle tematiche spaziali”. L’ingresso all’evento è gratuito, previa registrazione online su www.lariospace.it.

MARZOCCHI POMPE PARTECIPA ALL’AERO EXPO DI FRIEDRICHSHAFEN – Marzocchi Pompe S.p.A., azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, comunica che, dal 17 al 20 aprile 2024, prenderà parte alla trentesima edizione dell’Aero Expo, presso il quartiere fieristico dell’aeroporto di Friedrichshafen organizzato da Messe Frankfurt in Germania. Il Salone Internazionale di Friedrichshafen è uno dei più grandi a livello mondiale ed è dedicato all’aviazione generale, alla business aviation e agli sport aeronautici. Con più di 680 espositori, la rassegna si prospetta di avere circa 30.000 visitatori provenienti da più di 36 paesi nel mondo. Per la prima volta nella propria storia Marzocchi Pompe partecipa ad una fiera del settore aeronautico e allo stand B3-110, i potenziali buyer e partner avranno occasione di confrontarsi con il team tecnico-commerciale dell’azienda, ed in particolare di visionare le ultime soluzioni della gamma Elika assieme al resto delle micropompe dedicate alle applicazioni industriali più varie e peculiari. Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe, ha commentato: “Siamo contenti di partecipare per la prima volta a questo importante Salone Aeronautico con la possibilità di illustrare dal vivo, ad una nuova e vasta platea internazionale, la nostra estesa gamma di micropompe tradizionali e di pompe Elika e di confrontarci in merito ai nuovi prototipi di motopompe. Sicuramente è un settore che potrà portare soddisfazioni vista anche la presenza importante di alcuni nostri clienti alla rassegna. Con la nostra parte tecnica potremo vedere da vicino come si sta evolvendo il mondo europeo dell’aeronautica che soprattutto negli ultimi anni è alla forte ricerca di prodotti di qualità europei come quelli customizzati che Marzocchi Pompe, grazie alla distintiva caratteristica made-in-Italy, può offrire”.

IL DG ENAC, IN VESTE DI PRESIDENTE ECAC, ALL’ICAO LEGAL SEMINAR DI SEOUL – Il Direttore Generale Enac Alessio Quaranta, in veste di Presidente dell’European Civil Aviation Conference – ECAC, partecipa all’ICAO Legal Seminar che si tiene a Seoul dal 16 al 18 aprile. Il seminario è organizzato dal Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti di Seoul, in collaborazione con l’International Civil Aviation Organization, e riunisce ogni tre anni esperti internazionali del settore offrendo un’opportunità di aggiornamento e dialogo sia sul lavoro dell’ICAO in campo giuridico che su temi attuali di diritto aereo internazionale. Quest’anno l’evento è inoltre occasione per celebrare il 2024 come l’anno delle facilitazioni e festeggiare il 75° anniversario dell’Annesso 9 ICAO che regola la materia. Quaranta, durante l’intervento previsto in occasione della cerimonia di apertura, unitamente a Juan Carlos Salazar, Segretario Generale dell’ICAO, e Won Kug Baek, Viceministro dei trasporti della Corea del Sud, ha evidenziato il ruolo cruciale dei trattati internazionali nel garantire la sicurezza e lo sviluppo del settore: “Gli strumenti giuridici nel settore dell’aviazione civile definiscono il quadro in cui il nostro ecosistema aeronautico può operare in modo sicuro, contribuendo alla crescita dell’aviazione a vantaggio delle nostre economie e dei nostri cittadini. Senza un solido quadro giuridico, non saremmo in grado di operare efficacemente: la ratifica degli strumenti di legge deve essere una priorità e il rispetto delle normative è fondamentale”. Nella giornata di oggi il Direttore Generale dell’Enac Alessio Quaranta ha guidato con successo la terza sessione del seminario Icao Legal Seminar a Seoul. Tema centrale della sessione sono state le facilitazioni nel settore dell’aviazione civile dal punto di vista legale. Si è parlato di argomenti cruciali come: il protocollo di Montreal per far fronte alla gestione degli “unruly passenger”, che rappresentano un rischio per la sicurezza dei passeggeri e delle operazioni di volo; i conflitti con le leggi nazionali sulla privacy nei trasferimenti di dati PNR, che gli Stati membri e l’industria si trovano a fronteggiare quotidianamente. La partecipazione del DG all’ICAO Legal Seminar testimonia l’impegno dell’Enac nel promuovere la sicurezza e lo sviluppo dell’aviazione attraverso un approfondito dialogo su questioni legali di rilievo, che interessano direttamente sia i professionisti del settore che i cittadini. Il seminario rappresenta un’occasione per rafforzare la collaborazione con l’ICAO e gli altri Stati membri, nonché di confronto sugli ultimi sviluppi del settore.

AMADEUS COLLABORA CON BRITISH AIRWAYS IN UN VIAGGIO VERSO MIGLIORI CAPACITÀ DI RETAILING – British Airways ha selezionato Amadeus come partner tecnologico e Amadeus Nevio, un nuovo portafoglio di soluzioni modulari basate su tecnologia aperta e AI, per raggiungere gli Offer and Order strategic goals della compagnia aerea. La partnership vedrà British Airways e Amadeus collaborare al design delle Nevio’s Offer and Order capabilities, progettate per soddisfare le esigenze dei moderni airline retailers. La suite di offerte di Nevio faciliterà prodotti e pacchetti più dinamici, mentre il Dynamic Offer Pricing è in fase di implementazione per abilitare real-time contextual pricing options basate sulle dinamiche del mercato. Una suite di Digital Experience tools supporterà un’esperienza di prenotazione user-friendly e semplificherà i servizi, comprese le disruption, su qualsiasi dispositivo o canale. Lavorando insieme, questi prodotti produrranno offerte altamente pertinenti e personalizzate e offriranno ai clienti un’esperienza di vendita al dettaglio e di assistenza di prim’ordine. Costruita attorno agli IATA Offer and Order principles, questa piattaforma totalmente nuova, aperta e modulare beneficia degli ultimi progressi nell’intelligenza artificiale e aiuterà il vettore a creare domanda, differenziarsi sul mercato e generare rapidamente valore in tutta la sua attività. Maher Koubaa, Executive Vice President Travel Unit and Managing Director EMEA, Amadeus, ha dichiarato: “Consideriamo la partnership di Amadeus con British Airways davvero trasformativa. Lavoriamo a stretto contatto con British Airways da oltre 20 anni e siamo lieti che la compagnia aerea abbia accettato ancora una volta di essere un driver customer per plasmare il futuro dell’industria aeronautica. La partnership fondamentale svelata oggi rappresenta un passo significativo nel nostro viaggio per rendere il modern retailing una realtà, con l’implementazione di offerte ricche, dinamiche e personalizzate e un next-generation order management”. Colm Lacy, Chief Commercial Officer, British Airways, ha dichiarato: “In British Airways stiamo intraprendendo un viaggio per diventare world leader in airline retailing e trasformare la nostra digital customer experience, il tutto sostenuto dal nostro investimento di 7 miliardi di sterline per trasformare la nostra compagnia aerea. Insieme ai nostri partner di Amadeus, British Airways sarà in grado di collaborare alla progettazione della tecnologia più recente per migliorare i nostri business processes con maggiore agilità e aiutarci ad anticipare le esigenze dei viaggiatori moderni e digitali, fornendo loro esperienze eccezionali durante il loro viaggio”. La partnership di Amadeus con British Airways dimostra l’impegno a sostenere l’ambizione da parte dell’International Air Transport Association (IATA) di creare un Offer and Order based retailing environment entro il 2030.

ANA GRANWHALE AGGIUNGE UNA NUOVA DESTINAZIONE: SYDNEY – ANA NEO, Inc. ha annunciato, in collaborazione con Tourism Australia, che un nuovo V-TRIP “The Rocks, Sydney’s oldest neighborhood” è stato aggiunto ad “ANA GranWhale”, una virtual travel platform app for smartphones. Inoltre, per celebrare l’aggiunta del nuovo V-TRIP, è iniziata campagna con la possibilità di vincere coppie di biglietti ANA di andata e ritorno tra Tokyo e Sydney. ANA GranWhale è un’applicazione che consente agli utenti di vivere un’esperienza di viaggio più flessibile e confortevole, ricreando diverse destinazioni di viaggio in uno spazio virtuale. L’applicazione è composta da due servizi principali: V-TRIP (virtual travel space) e Sky Mall (shopping space).

EMIRATES SKYCARGO LANCIA IL COLLEGAMENTO DIRETTO CON DB SCHENKER – Emirates SkyCargo, la divisione cargo della più grande compagnia aerea internazionale del mondo, ha stabilito una connessione API con DB Schenker, leader globale nelle soluzioni di servizi logistici. Sfruttando gli strumenti digitali, Emirates SkyCargo mira ad elevare la sua esperienza cliente di livello mondiale e a consentire un flusso più rapido ed efficiente del commercio internazionale. La connessione host-to-host con il motore di prenotazione interno di DB Schenker ottimizza il processo di prenotazione del trasporto aereo di merci, fornendo agli agenti l’accesso diretto agli orari, alle tariffe standard e contrattuali e alla capacità disponibile di Emirates SkyCargo, nonché alla vasta rete globale della compagnia aerea, che conta oltre 140 destinazioni in sei continenti. Il collegamento sarà lanciato prima in Germania, Austria e Svizzera, poi a livello globale, facilitando il commercio con mercati chiave come Hong Kong, Cina, Singapore, India, Germania e Stati Uniti. Inizialmente, il servizio consentirà agli agenti di prenotare merci generiche, con la possibilità di aggiungere altri prodotti del portafoglio multi-verticale e leader del settore di Emirates SkyCargo nel prossimo futuro.

INAUGURATO L’ESPACIO IBERIA A MADRID – Marco Sansavini, presidente di Iberia, ha presentato a Jordi Hereu, ministro dell’Industria e del Turismo del Governo spagnolo, il nuovo pop-up store appena aperto sulla Gran Vía di Madrid. All’inaugurazione hanno partecipato Almudena Maíllo, Assessore alla Cultura, Turismo e Sport del Comune di Madrid, oltre a numerosi imprenditori, clienti e giornalisti. “Il nostro obiettivo con questa iniziativa è quello di riportare sulla terra l’esperienza che si può vivere a bordo di un volo della nostra compagnia”, ha affermato Sansavini. “Chi ci visita può sedersi nei modernissimi sedili delle nostre tre cabine, viaggiare indietro nel tempo indossando abiti d’epoca, provare i nostri menu di bordo, degustare i vini e le birre che serviamo durante i nostri viaggi e persino prendere controllo dell’aereo nel simulatore di volo”, ha aggiunto il presidente. Sansavini ha affermato che le sfide che attendono Iberia non sono poche: “Consolidare questi risultati – che sono ciò che ci permette di investire nelle nostre persone, nei nostri clienti e nella sostenibilità ambientale e sociale; continuare a lavorare affinché il nostro hub di Madrid sia al livello dei principali hub del Nord Europa; sviluppare i business dell’handling, dove abbiamo creato una nuova società, e della manutenzione”. Jordi Hereu, Ministro dell’Industria e del Turismo del Governo spagnolo, ha sottolineato il contributo “fondamentale” del turismo all’economia e i buoni dati occupazionali.

AMERICAN AIRLINES LANCIA NUOVI SERVIZI PER MIGLIORARE L’ESPERIENZA A BORDO – American Airlines sta migliorando l’esperienza di volo in vista della stagione estiva dei viaggi con un’ondata di miglioramenti premium a bordo per rendere il viaggio ancora più piacevole. I clienti voleranno con stile con una nuova serie di amenity kit e biancheria da letto reinventati e assaporeranno nuovi piatti durante il loro viaggio. In futuro, i clienti possono aspettarsi un’esperienza sempre più elevata con l’arrivo dei nuovi posti Flagship Suite®. “Curiamo con cura ogni elemento dell’esperienza a bordo”, ha affermato Kim Cisek, Vice President of Customer Experience, American. “Parte della magia del viaggio sta nel connettere i nostri clienti con le persone e le esperienze che contano di più per loro. Stiamo portando questo concetto nei cieli introducendo un nuovo e dinamico programma di bordo ispirato al feedback dei nostri clienti e dei membri del team”. American ha collaborato con un mix di boutique e marchi noti per creare un programma che si evolverà nel corso degli anni e presenterà kit designs and high-quality skincare products, oltre al nuovo bedding program. Il nuovo programma sarà a bordo di oltre 300 voli internazionali e transcontinentali a partire dal fine settimana del Memorial Day nelle cabine Flagship® First Class, Flagship® Business Class e Premium Economy. Cenando a bordo, i clienti inoltre potranno abbracciare il viaggio con sapori diversi e nuovi menu ispirati alle famose destinazioni American Airlines in tutto il mondo. Oltre ai nuovi servizi di bordo, alla biancheria da letto e alle opzioni per pranzare a bordo quest’estate, i clienti possono aspettarsi un’esperienza ancora più elevata a bordo dei futuri aerei Boeing 787-9, 777-300 e Airbus A321XLR, dotati di nuovi interni con il sedile Flagship® Suite e posti e servizi rinnovati nella Premium Economy e nella Main Cabin. I clienti che cercano ancora più lusso possono provare un’esperienza distinta in prima fila sul nuovo Boeing 787-9 e sull’aereo 777-300 retrofittato attraverso il posto Preferred Flagship Suite®. Questo posto offrirà ai clienti ampio spazio, diverse aree di stivaggio e servizi esclusivi come un coprimaterasso Nest Bedding®, una coperta, un cuscino lombare in memory foam, pigiami Nest Bedding® e un esclusivo amenity kit.