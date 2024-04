Diamond Aircraft: la valutazione operativa dell’eDA40 con Lufthansa Aviation Training produce risultati notevoli

Continuando lo sviluppo dell’electrifying aviation, Diamond Aircraft, insieme a Lufthansa Aviation Training (LAT), hanno unito le forze nell’ambito del loro accordo di cooperazione strategica per realizzare l’innovativo eDA40 per professional flight training environments. Nell’ambito di questa collaborazione, le due aziende hanno testato insieme l’eDA40 in un ambiente di formazione reale all’aeroporto di Dübendorf.

“Tra il 10 e il 12 aprile, Diamond Aircraft e LAT hanno condotto rigorose valutazioni operative sull’all-electric eDA40. LAT, un esperto del settore, ha messo alla prova l’aereo nel proprio ambiente di addestramento al volo professionale con l’obiettivo di valutarne la praticità, l’efficienza e l’impatto complessivo sui flussi di lavoro quotidiani. I risultati aiuteranno Diamond Aircraft a sviluppare ulteriormente l’e-aircraft per flight training, fornendo allo stesso tempo dati preziosi mentre esplorano come gestire al meglio una mixed training fleet di eDA40s e conventional AUSTRO jet-fuel powered DA40 NGs.

Sono stati effettuati cinque voli che hanno coinvolto quattro piloti LAT, lavorando a stretto contatto con il team Diamond Aircraft Austria composto da ingegneri e flight test pilots on-site. Il feedback dei piloti LAT è stato prezioso e i risultati sono stati unanimi: il prodotto ha soddisfatto le aspettative. Sono rimasti stupiti dalla facilità d’uso dell’aereo e da quanto sia simile al DA40 NG. Hanno anche osservato positivamente che l’aereo non solo ha un livello di rumore più basso durante il volo, ma è anche sorprendentemente silenzioso all’interno del cockpit”, afferma Diamond Aircraft.

“La European Flight Academy, la scuola di volo di Lufthansa Group, non si dedica solo ai più alti standard di formazione, ma si impegna anche in nuovi approcci per promuovere la sostenibilità nel settore dell’aviazione. Siamo lieti di far parte del processo di sviluppo dell’eDA40. Ci dà una profonda comprensione della nuova tecnologia utilizzata e ci consente di utilizzarla per la formazione più avanzata”, riassume Matthias Spohr, CEO di Lufthansa Aviation Training.

“Siamo entusiasti dei risultati positivi della nostra collaborazione con LAT e del loro prezioso feedback e cooperazione. Il nostro eDA40 rappresenta la nostra visione condivisa di eccellenza e praticità”, ha affermato Liqun (Frank) Zhang, CEO di Diamond Aircraft Austria. “Mentre ci prepariamo a certificare questa soluzione sostenibile, Diamond continua a impegnarsi per l’innovazione, la qualità e la soddisfazione del cliente. Riteniamo che il successo della valutazione di questo prodotto segni l’inizio di una nuova era nell’addestramento al volo professionale sostenibile”.

L’eDA40, un derivato della DA40 series esistente e certificata, sarà il primo certified electric airplane nella sua categoria e il modo più ecologico per imparare a volare. La Basic EASA certification è prevista per il 2025.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Copyright Lufthansa Aviation Training)