News Brevi – 18.04.2024

RITORNA IL PALERMO-MALTA GRAZIE A HELLOFLY – A partire dal 24 aprile 2024 HelloFly opererà la nuova rotta Palermo – Malta. Questo servizio diretto offrirà ai viaggiatori la possibilità di godere delle bellezze di Malta con voli settimanali, e durante la stagione estiva, anche nei giorni feriali. L'aereo utilizzato per questa rotta sarà il De Havilland Dash 8-400, noto per la sua efficienza e sostenibilità ambientale. Con una capacità di 78 passeggeri, questo aeroplano offre un'esperienza di viaggio confortevole e silenziosa, garantendo al contempo un'impronta ecologica ridotta. HelloFly in collaborazione con Luxwing offre una serie di collegamenti aggiuntivi durante l'estate, aumentando le opzioni di viaggio verso Malta. Questa partnership consolidata permette di offrire un servizio di alta qualità e affidabilità ai passeggeri. Inoltre, HelloFly propone un pacchetto esclusivo in partnership con Fortina Barcelo, un lussuoso hotel a 5 stelle situato di fronte al mare. Il pacchetto include volo, trasferimenti aeroportuali e soggiorno in hotel, un soggiorno che va da giovedì a domenica. HelloFly offre una varietà di destinazioni estive per soddisfare le esigenze dei viaggiatori. Palermo-Malta: collegamento diretto tra il capoluogo siciliano e Malta a partire dal 24 aprile 2024. Dal 28 giugno e fino alla prima settimana di ottobre, gli scali di Palermo e Malta saranno collegati due volte a settimana, giovedì e domenica, con una terza frequenza aggiuntiva di lunedì prevista per tutto il mese di agosto. Perugia-Lampedusa: dal 28 giugno 2024 sarà presente un volo settimanale ogni venerdì che collegherà il capoluogo umbro con l'isola di Lampedusa. Fino al 4 ottobre 2024. Verona-Lampedusa: dal 28 giugno 2024 collegamenti settimanali tra Verona e l'isola di Lampedusa. Per ulteriori informazioni e dettagli sulle tariffe e sulle offerte disponibili, si invita a visitare il sito web di HelloFly all'indirizzo https://www.hellofly.it/destinazioni.

SITA PRESENTA TOTAL OPTIMIZER – LA NUOVA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE OLISTICA DELL’AEROPORTO – SITA, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, ha lanciato il suo innovativo strumento di gestione aeroportuale, il SITA Airport Operations Total Optimizer, durante l’evento di riferimento per il settore dell’aviazione, il Passenger Terminal Expo 2024 di Francoforte. Total Optimizer sfrutta l’intelligenza artificiale e i principi di Total Airport Management (TAM) per ottimizzare in modo sistemico una serie di funzioni aeroportuali. Negli ultimi dieci anni, gli aeroporti sono, infatti, riusciti ad efficientare le singole funzioni aeroportuali, tuttavia, queste ottimizzazioni individuali non sono ben armonizzate tra loro. Quando i team, i sistemi, le procedure e i KPI non sono coordinati tra loro, si riduce significativamente l’efficienza, portando gli aeroporti a dover sostenere costi di milioni di dollari all’anno. Gli operatori dei centri operativi aeroportuali devono tener conto di molti fattori quando prendono decisioni. Attualmente gli strumenti utilizzati hanno una configurazione statica, non coordinata, e questo risulta problematico, poiché impedisce al personale di adattare dinamicamente i propri piani, tendendo conto dei cambiamenti o delle priorità dell’ambiente aeroportuale. La nuova soluzione di SITA Total Optimizer consente ai team aeroportuali di impostare in modo dinamico e integrato le proprie priorità in diversi ambiti, quali le prestazioni operative, la capacità di offerta, la generazione di ricavi, l’efficienza dei costi, l’esperienza dei passeggeri e la sostenibilità. “Si tratta di una delle più grandi innovazioni nell’ambito della gestione totale degli aeroporti”, ha dichiarato Sergio Colella, Presidente Europa di SITA, nel commentare la capacità della piattaforma di sfruttare l’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati.

IATA ANNUNCIA LA GROUND HANDLING CONFERENCE 2024 – IATA ha annunciato che la 36a IATA Ground Handling Conference (IGHC) si concentrerà sull’integrazione di pratiche più sostenibili in tutti gli aspetti delle operazioni di assistenza a terra. Icelandair ospiterà l’IGHC a Reykjavík, Islanda, dal 7 al 9 maggio 2024, con discussioni incentrate sul raggiungimento dell’obiettivo di zero emissioni nette di CO2 del settore entro il 2050, fidelizzazione e sviluppo dei talenti e investimenti strategici per il successo finanziario a lungo termine. “Affinché l’aviazione possa aumentare i suoi benefici economici e sociali, operazioni di terra efficaci e più sostenibili sono cruciali. Dando priorità alle persone, a operazioni più sostenibili e alla resilienza finanziaria, stiamo costruendo un ground handling sector più solido. L’IGHC di quest’anno sarà un importante punto di riferimento per allineare questa parte importante della catena del valore con gli sforzi più ampi del settore dell’aviazione per diventare più sostenibili dal punto di vista sociale, ambientale e finanziario”, ha affermato Monika Mejstrikova, IATA’s Director of Ground Operations. Lo IATA’s Director General, Willie Walsh, e Bogi Nils Bogason, CEO, Icelandair, interverranno all’evento. Altri relatori includono: Atilla Korkmazoglu, President, Ground Handling & Cargo, Celebi, and ASA chair; Philipp Joeinig, CEO, Menzies Aviation; Archana Arcot, Chief People Officer, Unifi. L’IGHC presenterà anche una sessione tecnica di IATA per informare i fornitori di servizi di assistenza a terra sulle modifiche al Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) program e su come ciò influisce sul loro accreditamento e registrazione.

AIR CANADA PROSEGUE IL SUO SOSTEGNO ALL’HOCKEY – Air Canada ha annunciato oggi la prima Professional Women’s Hockey League (PWHL) edition del suo popolare Fan Flight program, offrendo ai giovani fan la possibilità di tifare di persona le loro squadre preferite durante una partita delle PHWL Finals. Andy Shibata, Vice President, Brand at Air Canada, afferma: “Il Fan Flight di Air Canada è un’iniziativa di lunga data e la sua espansione al PWHL dimostra la nostra passione per l’hockey e il nostro impegno continuo nel sostenere l’uguaglianza di genere nello sport”. L’Air Canada Fan Flight program mette i tifosi di hockey al centro dell’azione ed è uno dei tanti modi in cui la compagnia aerea restituisce continuamente il proprio contributo alla comunità. Air Canada ha annunciato la sua partnership con la PWHL lo scorso dicembre con una campagna pubblicitaria intitolata “We All Fly”.

CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO GESAC A STUDENTI RIFUGIATI E MIGRANTI – Si è svolta oggi la Cerimonia conclusiva dell’iniziativa “sogni che meritano di volare”, nata per celebrare gli 800 anni della più antica Università pubblica del mondo, con lo scopo di offrire un sostegno tangibile a studenti meritevoli provenienti da Paesi in guerra, travolti da carestie o sottoposti a gravi limitazioni dei diritti economici, civili e politici. Per l’anno accademico 2024/2025, sono stati 16, su 36 candidati, gli studenti assegnatari delle borse di studio finanziate da GESAC. Le studentesse e gli studenti sono stati selezionati da una commissione – composta da un delegato della Federico II, dal segretario generale della Comunità di S. Egidio a Napoli e da un rappresentante di GESAC. Criteri di valutazione sono stati, oltre l’effettiva e documentata situazione di bisogno, la ferma motivazione a proseguire gli studi, il certificato di immatricolazione alla Federico II con gli eventuali esami sostenuti, il percorso formativo e professionale, anche nei Paesi di origine, nonché il livello di conoscenza della lingua italiana, veicolo fondamentale per la prosecuzione degli studi e l’inserimento nel contesto accademico e sociale. Così come si è tenuto conto della partecipazione a progetti di volontariato e ad attività che evidenziano il contributo significativo dei giovani stranieri alla costruzione di una rete di solidarietà. Gli studenti, già dispensati dal pagamento delle tasse universitarie, grazie alla politica della Federico II consolidata da anni, riceveranno un importante sostegno economico per supportare una fase nuova del loro percorso accademico, che potrà consentire di raggiungere obiettivi professionali coerenti con gli studi intrapresi. Il bando del progetto “sogni che meritano di volare” è a disposizione di tutti gli Atenei italiani, con l’auspicio che diventi un modello da emulare per l’integrazione e l’inclusione e di una sana e armonica relazione fra pubblico, privato e terzo settore che, oltre a guardare agli interessi degli studenti, tenga conto delle esigenze reali e indifferibili della società italiana, di cui i giovani migranti e rifugiati rappresentano una grande opportunità di arricchimento e crescita per poter vivere insieme un rinnovato senso di cittadinanza in un Paese aperto alle grandi sfide del mondo.

RTX SIGLA IL SUO PIU’ GRANDE ACCORDO PER ENERGIA RINNOVABILE – RTX ha annunciato un accordo con una filiale di ENGIE North America (ENGIE) che fornirà elettricità rinnovabile al 100% a 12 stabilimenti della società in Texas. L’accordo con ENGIE Resources LLC, che durerà fino al 2033, inizierà con sei sedi RTX in Texas nel 2024 e si espanderà a 12 sedi entro il 2028. L’accordo rappresenta il più grande approvvigionamento di energia rinnovabile di RTX fino ad oggi, quasi raddoppiando l’utilizzo di elettricità rinnovabile da parte dell’azienda nel 2023. “Aumentare l’uso di elettricità rinnovabile è un obiettivo centrale della strategia di RTX per ridurre le emissioni di gas serra nelle nostre attività”, ha affermato Annette McNeely, vice president, Environment, Health & Safety for RTX. “Questo accordo metterà RTX sulla strada giusta per raggiungere l’obiettivo del 10% di elettricità rinnovabile entro il 2025 e l’obiettivo del 2030 di ridurre le emissioni di gas serra del 46% rispetto ai livelli del 2019”. L’accordo fornirà più di 1,5 milioni di megawattora di elettricità rinnovabile nei prossimi 10 anni, riducendo le emissioni di RTX di circa 560.000 tonnellate di anidride carbonica, equivalenti al consumo annuale di elettricità di oltre 100.000 case. Il sito più grande incluso nell’accordo è lo stabilimento Raytheon di RTX a McKinney, Texas, che produce high-energy lasers, sensors and radars. Secondo l’accordo, la sede di McKinney consumerà più del 55% dell’energia pulita totale acquistata. L’accordo include renewable energy certificates (RECs) del Priddy Wind Project di ENGIE, situato nella contea di Mills, Texas, per una piccola parte del carico previsto di RTX nel 2024. Il resto del carico di RTX per il 2024 e oltre sarà alimentato con elettricità e REC da diversi progetti ENGIE di elettricità rinnovabile in Texas, principalmente nuovi progetti. Trio (ex Edison Energy) è stato consulente di RTX per l’energia pulita nell’accordo, contribuendo a identificare, negoziare e garantire l’accordo.

DELTA TECHOPS A MRO AMERICA 2024 – La settimana scorsa, Delta TechOps ha partecipato alla annual Aviation Week MRO Americas conference in Chicago insieme a migliaia di colleghi del settore aeronautico. MRO Americas è la principale aviation maintenance conference del settore e quest’anno ha raccolto un record di 17.000 partecipanti. Prima della conferenza, Delta TechOps è stata nominata “Best Total Solutions Provider” da The145 nei Top Shop Awards 2024. Tra i finalisti della categoria c’erano AirFrance/KLM E&M, Ethiopian MRO, FL Technics, Lufthansa Technik, Turkish Airlines Technik e United TechOps. I vincitori dei Top Shop Awards vengono nominati e selezionati dai loro colleghi. “Questo premio è una testimonianza delle capacità MRO leader del settore di Delta TechOps e del servizio impareggiabile che i nostri meccanici e ingegneri forniscono alla nostra base di MRO customers”, ha affermato Basil Papayoti, Vice President, Commercial MRO. All’inizio della conferenza, l’ex Delta TechOps S.V.P. Don Mitacek è stato premiato da Aviation Week Network con il MRO Lifetime Achievement Award 2024. Don è stato riconosciuto per il suo straordinario contributo a Delta e all’industria insieme a Earl Exum, ex V.P. of Mature Commercial Engines of Pratt & Whitney, premiato postumo. “Sono stato davvero fortunato a lavorare con mentori, tecnici e ingegneri straordinari nel corso della mia carriera, quindi questo premio non è davvero per me, è per tutte le persone fantastiche con cui ho lavorato”, ha detto Mitacek. Per tutta la settimana, i leader di Delta TechOps sono saliti sul palco insieme ad altri esperti del settore

LEONARDO: TECNOLOGIA E INNOVAZIONE PER LA TUTELA DI MONUMENTI E SITI ARCHEOLOGICI – Leonardo informa: “Si celebra oggi la Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti, promossa dall’ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) e istituita dall’UNESCO nel 1983. La Giornata nasce per promuovere la consapevolezza della diversità e della vulnerabilità del patrimonio culturale, nonché degli sforzi necessari per proteggerlo e conservarlo, incoraggiando gli individui di tutto il mondo a riconoscere la sua importanza per le loro identità e comunità. Il patrimonio culturale ha fondamentali ricadute economiche e sociali per il territorio di appartenenza, e per questo la sua salvaguardia rappresenta una priorità per gli enti che lo gestiscono. A tal fine, l’innovazione tecnologica può fornire degli strumenti all’avanguardia per monitorare, proteggere e conservare monumenti e siti archeologici. e-GEOS, in prima linea nello sviluppo di soluzioni di geo-informazione per salvaguardare il pianeta e il suo patrimonio, ha recentemente preso parte, come contractor della capogruppo Leonardo, alla realizzazione di un sistema di monitoraggio integrato e gestione delle emergenze per il Parco Archeologico di Sibari, basato sull’utilizzo della piattaforma di data intelligence di Leonardo, specializzata nel monitoraggio ambientale e dei beni culturali, e in grado di integrare e gestire dati da monitoraggio remoto e reti di sensoristica e sorveglianza in sito. L’area interessata dal Parco è estremamente vulnerabile dal punto di vista ambientale, in particolare in quanto esposta alle frequenti esondazioni del vicino corso del fiume Crati. In questo contesto, e-GEOS ha realizzato due catene di monitoraggio, dedicate rispettivamente all’osservazione del rischio di instabilità del terreno e al rischio idraulico: la prima basata sulla metodologia INSAR e sull’utilizzo di dati COSMO-SkyMed, la seconda su dati meteo dell’Aeronautica Militare processati da un modello di Intelligenza Artificiale addestrato ad hoc. Nella Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti, e-GEOS riafferma, insieme a Leonardo, il proprio impegno nel fornire le proprie competenze e innovazioni nel campo dell’Osservazione della Terra, per tramandare la bellezza del nostro patrimonio culturale”.

DELTA: SBLOCCARE L’UTILIZZO DEI SAF ATTRAVERSO UN SOSTEGNO SIGNIFICATIVO – Con il 90% delle emissioni di carbonio di Delta provenienti dal jet fuel, il Sustainable Aviation Fuel (SAF) è la leva più promettente oggi conosciuta per ridurre le emissioni di carbonio. “Poiché il SAF è prodotto con una serie di materie prime di origine biologica, ha la capacità di ridurre le emissioni di carbonio del ciclo di vita fino all’80% rispetto al jet fuel convenzionale. Se abbinate a pratiche agricole sostenibili, le emissioni del ciclo di vita possono essere ridotte anche di oltre l’80% e in alcune circostanze possono comportare emissioni nette negative. Tuttavia, non c’è abbastanza SAF per soddisfare la domanda globale nemmeno per una settimana e non è competitivo in termini di costi. Essendo una tecnologia emergente, il SAF deve superare elevati costi di avvio e richiede la collaborazione intersettoriale e nuove fonti, come i prodotti agricoli, per crescere in un mercato vitale. Ecco perché Delta sta guidando gli sforzi per riunire le parti interessate e sta sostenendo incentivi governativi per aumentare la produzione di SAF. Un cambiamento significativo non avviene dall’oggi al domani. Potrebbero volerci anni – se non decenni – prima che ci sia abbastanza SAF disponibile per alimentare l’industria aeronautica, motivo per cui le nostre azioni oggi sono vitali per garantire il futuro dei viaggi aerei”, afferma Delta. “I leader governativi di tutto il Paese hanno un ruolo chiave da svolgere nell’espansione del SAF market e nella transizione con successo dal jet fuel convenzionale al SAF. La loro partnership è fondamentale per la strategia di sostenibilità di Delta e per il futuro dell’aviazione sostenibile. Da costa a costa, il Delta’s Government Affairs team sta sostenendo politiche che incentivino la produzione e avviino gli investimenti in una solida SAF industry. Lavorare con agricoltori, produttori, acquirenti, politici e altri attori a livello statale e federale può contribuire a rendere il SAF più conveniente e accessibile attraverso incentivi strategici, come crediti d’imposta e programmi di finanziamento sostenuti dal governo”, prosegue Delta. “Il SAF è l’unica soluzione disponibile oggi in grado di produrre risultati immediati e ridurre drasticamente le emissioni di gas serra”, ha affermato Cherie Wilson, Delta’s Vice President of Government Affairs – Sustainability. “Questo è il motivo per cui Delta continua a collaborare lungo tutta la catena del valore per sostenere incentivi statali e federali che stimoleranno la domanda e riavvieranno la produzione di SAF”. Amelia DeLuca, Chief Sustainability Officer di Delta, ha trascorso gli ultimi mesi visitando i politici e le parti interessate a Washington, DC e negli stati chiave, evidenziando i vantaggi significativi derivanti dalla costruzione di un solido SAF market. “Ci sono stati in tutto il paese che hanno ampie opportunità di guidare l’espansione e la produzione di SAF, il che non solo è meglio per il pianeta, ma è positivo per l’economia”, ha condiviso DeLuca. “Il nostro lavoro aiuterà a sbloccare il potenziale del SAF promuovendo incentivi governativi che mitigano i rischi lungo tutta la catena del valore, dagli agricoltori e dai finanziatori agli utenti finali, consentendo l’uso del SAF in modo significativo”.

NUOVE NOMINE NEL LEADERSHIP TEAM DI JETBLUE – JetBlue ha annunciato oggi diversi aggiornamenti a livello di leadership e organizzazione, mentre la compagnia continua nel suo percorso verso una redditività sostenuta. Daniel Shurz è stato nominato nuovo head of revenue, network, and enterprise planning di JetBlue. Daniel riferirà al presidente di JetBlue, Marty St. George. Dave Clark è stato nominato nuovo head of finance and strategy, responsible for financial planning and analysis, strategy and business development, nonché delle relazioni con gli investitori. Riporterà al chief financial officer di JetBlue, Ursula Hurley. Shelly Griessel è stata promossa a vice president, customer support. Continuerà a riferire a Jayne O’Brien, JetBlue’s head of marketing and customer support. Melinda Maher è stata nominata vice president, treasurer and infrastructure. Katherine Celli è stata nominata vice president, culture, talent management, and organizational. Riporterà a Tracy Lawlor, chief people officer ad interim di JetBlue. “Il leadership team di JetBlue è concentrato sui nostri obiettivi di ritorno alla redditività e di miglioramento dell’affidabilità, rafforzando al tempo stesso la cultura unica che ci distingue nel settore”, ha affermato Joanna Geraghty, JetBlue’s chief executive officer.