Più voli e più destinazioni in Europa, Asia e Nord America quest’estate con Air Canada

I clienti Air Canada avranno a disposizione un’ampia gamma di interessanti opzioni in tutta Europa e in Asia quest’estate, insieme a una scelta di 120 destinazioni in Nord America, per soddisfare i loro programmi di viaggio estivi. Oltre alle rotte internazionali nuove e potenziate per Singapore, Madrid, Stoccolma, Osaka e Seul, la capacità internazionale del vettore per l’estate 2024 sta crescendo del 30% in Asia-Pacifico e del 25% verso le principali destinazioni leisure dell’Europa meridionale rispetto alla scorsa estate.

“Continuiamo a vedere una forte domanda per le destinazioni dell’Europa meridionale e quest’estate abbiamo aumentato la capacità verso paesi come Italia, Grecia e soprattutto Spagna. Air Canada è inoltre focalizzata sull’espansione strategica del suo hub del Pacifico a Vancouver e siamo entusiasti di aver lanciato il servizio per Singapore all’inizio di questo mese, così come l’aumento del servizio per Hong Kong e il Giappone. Con la continua domanda elevata per visiting friends, relatives and leisure travel, i nostri maggiori servizi verso le destinazioni chiave offrono ai clienti più opzioni che mai”, ha affermato Mark Galardo, Executive Vice President, Revenue and Network Planning, at Air Canada.

“All’interno del Nord America, l’Air Canada domestic and trans-border network crescerà fino a raggiungere 120 destinazioni quest’estate, con l’aggiunta di Tulum, Messico e Charleston, Carolina del Sud, e sarà ulteriormente rafforzato dal nostro accordo commerciale congiunto con United Airlines. Nel complesso, i nostri domestic, trans-border and international schedules, insieme alle nostre airline and intermodal partnerships, creano una rete globale senza rivali tra i vettori canadesi. Abbiamo continuato a svilupparci presso i nostri hub di Toronto, Montreal e Vancouver, ciascuno dei quali offre collegamenti comodi e facili e servizi simili come le nostre Maple Leaf Lounge e le Signature Suite a Toronto e Vancouver per i nostri clienti premium”.

“L’Air Canada Atlantic schedule fornirà il servizio più diretto tra il Canada e l’Europa di qualsiasi altro vettore. Da Montreal e Toronto, Air Canada sta lanciando nuove rotte non-stop per Stoccolma e aumenterà le frequenze per Roma e Atene. Da Montreal, il vettore lancerà un servizio tutto l’anno per Madrid, aumenterà i voli per Parigi fino a tre volte al giorno durante il picco estivo e ripristinerà il servizio per Lione. Da Toronto, sarà incrementato il servizio verso Copenhagen e inizierà il servizio verso Edimburgo e Bruxelles all’inizio della stagione.

Dall’altra parte del Pacifico, Air Canada continua a costruire il suo hub di Vancouver come porta d’accesso al Pacifico. Il vettore ha recentemente avviato un servizio tutto l’anno per Singapore da Vancouver e aumenterà la capacità verso Hong Kong, Osaka e Seoul. Sulla costa orientale, la compagnia aerea avvia un servizio stagionale da Toronto a Osaka e aumenta la capacità per Tokyo, mentre da Montreal, Air Canada inizierà un servizio stagionale per Seoul, integrando la maggiore capacità per Tokyo.

In Nord America saranno offerte nuove rotte da Toronto e Montreal a Tulum, da Toronto a Charleston e da Montreal a St. Louis, Austin e New Orleans. All’interno del Canada, i voli Ottawa-Calgary e Halifax-Vancouver riprenderanno e ci saranno aumenti di frequenza o capacità, anche tra Toronto e Saskatoon, Regina, Victoria, Sydney e Gander, nonché tra Montreal e Regina, Saskatoon, Victoria, Edmonton, Moncton, Fredericton e Deer Lake.

(Ufficio Stampa Air Canada)