Tecnam ed Evionica per progettano il futuro dell’aviation training

Tecnam ed Evionica hanno annunciato oggi una partnership a lungo termine per una interactive learning platform for student pilots. I primi modelli ad essere inclusi nell’accordo sono il P2006T e il P2008JC. Altri modelli seguiranno.

“La collaborazione consentirà la visione più completa e dettagliata degli aerei Tecnam, fornendo un’esperienza di apprendimento moderna e interattiva per i piloti.

La preparazione e la sicurezza del volo saranno notevolmente migliorate attraverso i sistemi Evionica e la partnership con Tecnam. Il team di piloti e ingegneri di Evionica ha volato e lavorato su velivoli Tecnam ed è in grado di fornire immersive and insightful e-learning courses. Condividendo la nostra esperienza, conoscenza e amore per l’aviazione, Evionica e Tecnam miglioreranno insieme l’aviazione offrendo una soluzione moderna per il training”, afferma Tecnam.

“Tecnam è molto più di un semplice fornitore globale di aeromobili, è un’azienda con una ricca storia che risale al 1948. Allo stesso modo, Evionica è stata fondata con la passione per il volo e la missione di migliorare aviation safety, logistics and training. Siamo entusiasti di annunciare la nostra nuova partnership con Tecnam”, ha detto Mateusz Godun, CEO di Evionica.

“La Tecnam solution for training è ideale per una moderna scuola di volo”, ha affermato Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam. “Allinearsi con Evionica per un apprendimento moderno è una scelta naturale per fornire agli studenti e ai clienti di tutto il mondo il supporto di cui hanno bisogno”.

“Evionica fornisce soluzioni intelligenti che migliorano l’aviation business and training in tutto il mondo. I prodotti Evionica sono provati, testati e apprezzati dalle principali compagnie aeree, scuole di volo e organizzazioni di formazione in tutto il mondo.

Ideate, progettate e fornite da esperti di aviazione, le elearning, mlearning, flight training apps e i Weight and Balance tools di Evionica apportano next generation improvements agli aviatori di questa generazione”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Ramon Wenink – Tecnam)