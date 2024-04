KLM rafforza la sua presenza su Genova raddoppiando l’offerta su Amsterdam

Come parte del programma operativo estivo, KLM – Royal Dutch Airlines aumenta la sua presenza presso l’aeroporto “C. Colombo” di Genova, introducendo una nuova frequenza giornaliera. Il volo in partenza alle 06:15, che si aggiunge a quello già presente alle 13:55, permette così l’accesso ad importanti destinazioni del network KLM, ottimizzando i tempi di connessione all’aeroporto di Amsterdam Schiphol.

Allo stesso modo, il volo integrativo in partenza da Amsterdam alle 21:00, con conseguente night stop dell’aeromobile presso l’aeroporto di Genova, consente un maggiore e più ampio accesso allo scalo ligure. Nei weekend da fine giugno a fine agosto, inoltre, sarà disponibile anche un terzo collegamento tra le due destinazioni.

Mete europee ed intercontinentali come Dublino, Edimburgo, Oslo, Toronto, New York, Guayaquil, Santiago del Cile e molte altre, sono ora più facilmente raggiungibili.

“L’aumento delle frequenze su Genova è un’ulteriore dimostrazione della nostra strategia per il mercato italiano: vogliamo essere sempre più vicini ai clienti, supportandoli a pieno nelle loro esigenze di viaggio. Che il motivo sia leisure o business, queste nuove frequenze consentono accesso a destinazioni chiave del network KLM. Sopratutto i tempi di transito per i voli in connessione verso il Sud America risultano adesso migliori, facendo diventare KLM la compagnia aerea giusta per raggiungerle”, commenta Fabio Andaloro, Sales Director KLM per l’Italia.

“Continua la nostra strategia di potenziare i collegamenti con i principali hub europei, consentendo a Genova e alla Liguria di essere sempre meglio collegate con le principali destinazioni di lungo raggio”, commenta Francesco D’Amico, Direttore Generale di Aeroporto di Genova. “Siamo lieti di poter rafforzare la nostra collaborazione con un partner strategico come KLM che, grazie al raddoppio dei voli giornalieri tra Genova e Amsterdam per l’intera stagione estiva, porterà ad un incremento dei posti offerti sulla tratta di oltre il 90% rispetto all’estate precedente, superando la capacità che il vettore Olandese ha offerto nel 2019.”

Quest’estate, saranno un totale di 155 le destinazioni servite da KLM: 92 in Europa e 63 intercontinentali. KLM aumenterà la capacità dei posti disponibili di circa il 7% rispetto all’estate del 2023, quasi eguagliando i livelli pre-Covid. L’orario estivo terminerà il 26 ottobre 2024.

ORARIO VOLI

PARTENZE DA GENOVA

Genova-Amsterdam KL1642 partenza 06.15 – arrivo 08:10 tutti i giorni

Genova-Amsterdam KL1646 partenza 13:55 – arrivo 15:50 tutti i giorni

Genova-Amsterdam KL1644 partenza 10:30 – arrivo 12:20 dom dal 05.05.24

Genova-Amsterdam KL1644 partenza 11:55 – arrivo 13:45 sab dal 29.06.24

ARRIVI A GENOVA

Amsterdam-Genova KL1645 partenza 11:40 – arrivo 13:25 tutti i giorni

Amsterdam-Genova KL1647 partenza 21:00 – arrivo 22:45 tutti i giorni

Amsterdam-Genova KL1643 partenza 08:10 – arrivo 09:55 dom dal 05.05.24

Amsterdam-Genova KL1643 partenza 09:40 – arrivo 11:25 sab dal 29.06.24

(Ufficio Stampa KLM – Aeroporto di Genova – Photo Credits: KLM)