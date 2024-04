News Brevi – 19.04.2024

ACCADEMIA AERONAUTICA: GIURAMENTO INDIVIDUALE PER 73 SOTTOTENENTI DEL CORSO BOREA VI – Lunedì 15 aprile, presso la Sala Teatro dell’Accademia Aeronautica a Pozzuoli, si è svolta la cerimonia di giuramento individuale di 73 Sottotenenti del Corso Borea VI. I giovani Ufficiali – 34 Piloti, 8 del Ruolo delle Armi, 16 del Corpo del Genio Aeronautico, 8 del Corpo di Commissariato Aeronautico e 7 del Corpo Sanitario Aeronautico – hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana in forma individuale, dinanzi alla Bandiera dell’Istituto, alla presenza del Vice Comandante dell’Accademia Aeronautica, Colonnello Roberto Leo e del Comandante dei Corsi, Colonnello Antonio Corrado. A dare ancora più lustro alla cerimonia, la presenza del Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Padrino del Corso Borea IV e del Generale di Squadra Aerea Giovanni Mocci, Padrino del Corso Borea III, a testimonianza del forte legame che unisce le diverse generazioni dei Corsi Borea. All’emozionante evento, che costituisce uno dei momenti solenni del percorso formativo accademico, hanno preso parte anche una rappresentanza del quadro permanente, nonché i familiari dei futuri Comandanti della Forza Armata, intervenuti da ogni parte d’Italia per condividere una tappa significativa della loro vita. Il giuramento individuale rappresenta uno dei passaggi chiave per la carriera di un Ufficiale, una cerimonia cardine all’interno dell’Accademia che sigla il legame di ogni singolo Ufficiale con la Forza Armata. I Sottotenenti giurandi, appartenenti alla quarta classe dei corsi regolari, con la firma sull’atto di giuramento diventano a tutti gli effetti Ufficiali in servizio permanente, pronti a lasciare l’Accademia per raggiungere le Scuole di Volo e i Reparti Operativi dell’Aeronautica Militare. L’Accademia Aeronautica dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea. È un Istituto militare di studi superiori a carattere universitario, che ha il compito di provvedere al reclutamento e alla formazione dei giovani che aspirano a diventare Ufficiali dell’Aeronautica Militare. Frequentando i Corsi Regolari dell’Accademia si può diventare Sottotenenti in Servizio Permanente Effettivo dell’Arma Aeronautica, nel Ruolo Naviganti normale (piloti) e nel Ruolo Normale delle Armi, del Genio Aeronautico, del Corpo di Commissariato Aeronautico e del Corpo Sanitario Aeronautico. Presso l’Istituto vengono inoltre svolti i Corsi per gli Allievi Ufficiali Piloti e Navigatori di Complemento e Ferma Prefissata e i Sottotenenti a nomina diretta (sia del Ruolo Normale che del Ruolo Speciale); infine, nel Piano degli Studi dell’Accademia sono previsti corsi a connotazione specialistica aeronautica, a favore di personale straniero e di altre Forze Armate (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VITERBO: GIURANO INSIEME I CORSI ALLIEVI MARESCIALLI DELL’ESERCITO ITALIANO E DELL’AERONAUTICA MILITARE – Si è svolta oggi, venerdì 19 aprile, a Viterbo, presso la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare, la cerimonia di Giuramento in forma congiunta del 26° Corso Allievi Marescialli dell’Esercito Italiano e dell’omologo Corso Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare. La cerimonia, presieduta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, e alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, e di numerose autorità militari, civili e religiose, ha visto giurare fedeltà alla Repubblica Italiana e alle sue Istituzioni 140 Allievi Marescialli del Corso “Fermezza” della Scuola Sottufficiali dell’Esercito Italiano e 135 Allievi Marescialli del Corso “Gladius II” della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare. Presenti anche i responsabili della formazione delle due Forze Armate, il Generale di Corpo d’Armata Carlo Lamanna, Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, ed il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare e della 3^ Regione Aerea, nonché tutte le più alte autorità del territorio, dal Vice Sindaco di Viterbo, Dott. Alfonso Antoniozzi, al Prefetto di Viterbo, Dott. Gennaro Capo, al Presidente della Provincia di Viterbo, Dott. Alessandro Romoli, e il Vescovo della Diocesi di Viterbo, S.E.R. Mons. Orazio Francesco Piazza. Dopo l’ingresso, sul luogo della cerimonia, del Gonfalone della città di Viterbo e della Provincia di Viterbo, dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e, a seguire, della Bandiera d’Istituto della Scuola Sottufficiali dell’Esercito e della Scuola Marescialli dell’Aeronautica, il Comandante della Scuola Marescialli AM, Col. Gianluca Spina, e il Comandante della Scuola Sottufficiali dell’Esercito, Col. Fabrizio Barone, chiamando a sé le rispettive Bandiere di Istituto, hanno letto le due formule di Giuramento, suggellate dall’emozionante grido de “Lo giuro”, vibrato all’unisono dai due Corsi giuranti e dal sorvolo di una formazione di elicotteri TH-500, HH-139 e HH-101 dell’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AX-3 VOLUNTAS: A CATANIA L’INCONTRO CON LE SCUOLE – Lo scorso 17 aprile si è tenuto a Catania, presso il centro fieristico Le Ciminiere, l’evento organizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana per raccontare a ragazzi e ragazze delle scuole le attività scientifiche a bordo della missione Ax-3 Voluntas. Per l’Aeronautica Militare sono intervenuti il Gen. SA Aurelio Colagrande, Sottocapo di Stato Maggiore AM, e il Col. Walter Villadei, che proprio grazie ad Ax-3 ha potuto svolgere, nelle tre settimane passate in microgravità, esperimenti provenienti – oltre che dalla forza armata– dal mondo accademico, scientifico e industriale. L’evento, dal titolo “La scienza italiana sulla ISS: la missione Ax-3 e il ruolo dell’ASI”, è stato organizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Catania. Nel suo intervento, a valle di una tavola rotonda coordinata dalla Responsabile Unità Volo umano e Sperimentazione scientifica dell’ASI Barbara Negri e che ha coinvolto anche Stefano Romano, Professore ordinario di Fisica Nucleare e Subnucleare e Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana”, e Luca Vincenzo Maria Salamone, Direttore Generale dell’ASI, il Col. Villadei ha evidenziato: “Lo Spazio rappresenta una dimensione vicina e concreta: innovazione, tecnologia e ricerca scientifica, ma anche tante nuove professioni che vanno al di là di quella dell’astronauta, in una space economy che, mettendo insieme mondo pubblico e privato, crea straordinarie opportunità per coloro che lì vogliono costruire la propria carriera o attività. In questo settore, il nostro Paese è protagonista da sessant’anni e ha l’opportunità, anche grazie a missioni come Voluntas, di continuare a esserlo, promuovendo le proprie eccellenze, con uno sguardo all’economia lunare. In una dimensione in cui lo spazio assume un valore sempre più strategico e richiede competenze operative per assicurarvisi un accesso sicuro e libero, il ruolo dell’Aeronautica Militare e della Difesa è fondamentale”. Grandissimo l’entusiasmo del pubblico, perlopiù formato da 400 studentesse e studenti e 20 docenti di sei diversi istituti, alcuni dei quali erano stati coinvolti, lo scorso febbraio, nel Corso di Cultura Aeronautica (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

NARITA AIRPORT SELEZIONA RTX PER MIGLIORARE L’ESPERIENZA DI VIAGGIO DEI PASSEGGERI – Collins Aerospace, un’azienda RTX, è stata selezionata per implementare sistemi volti a migliorare la passenger experience attraverso un’elaborazione semplificata e chioschi self-service presso NARITA INTERNATIONAL AIRPORT CORPORATION (NAA). ARINC cMUSE, il Common-Use Passenger Processing System dell’aeroporto, consentirà a più compagnie aeree di condividere i banchi e le posizioni dei gate d’imbarco all’interno del terminal dell’aeroporto di Narita. Questa flessibilità consente alle compagnie aeree di cambiare rapidamente posizione in base alla disponibilità e ridurre i tempi di attesa dei passeggeri. Inoltre, gli ARINC SelfServ™ Common-Use Self-Service kiosks accelerano il processo di check-in dei viaggiatori, consentendo ai passeggeri di registrare i bagagli e stampare le carte d’imbarco in modo indipendente senza la necessità di attendere un dipendente dell’aeroporto. “Stiamo lavorando con il team di NARITA INTERNATIONAL AIRPORT CORPORATION e tutte le compagnie aeree che volano verso questo aeroporto per migliorare il viaggio dei passeggeri e fornire un’esperienza affidabile e innovativa”, ha affermato Rakan Khaled, general manager of Airport Solutions at Collins Aerospace. Queste soluzioni sono progettate per introdurre un’esperienza più sicura e senza contatto che riduce i tempi di attesa dei passeggeri e la congestione in tutto l’aeroporto.

RYANAIR LANCIA POSTI A PARTIRE DA €12,99 CON UNA PROMOZIONE FLASH – Ryanair oggi ha lanciato la sua più grande promozione flash dell’anno con posti in offerta a partire da soli €12.99 per viaggiare fino alla fine del mese. “Questa offerta ‘April Clearout’ a tempo limitato offre una selezione imbattibile di destinazioni imperdibili attraverso il network leader del settore di Ryanair, con molte destinazioni mare, vivaci soggiorni in città e gemme nascoste che aspettano solo di essere esplorate. Quindi, se volete anticipare l’abbronzatura estiva o semplicemente rilassarsi su una delle spiagge migliori d’Europa questo aprile, assicuratevi di prenotare ora su ryanair.com e approfittare di questi prezzi incredibilmente bassi”, afferma Ryanair. Il Country Manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla, ha dichiarato: “Ryanair ha lanciato la sua più grande promozione flash dell’anno a partire da soli €12.99. Questa fantastica promozione “April Clearout” è disponibile solo per 24 ore; quindi, assicuratevi di prenotare oggi i vostri voli di aprile su ryanair.com per prendere il sole di inizio estate su una delle spiagge migliori d’Europa, oppure esplorando una delle città più vivaci d’Europa, o semplicemente trascorrendo un po’ di tempo fuori casa con famiglia e amici”.

PRENDE IL VIA LA PROGRAMMAZIONE ESTIVA DI AIR ASTANA – Air Astana è passata all’orario estivo, riprendendo i suoi popolari servizi di linea e stagionali e aumentando la frequenza dei voli verso una serie di destinazioni internazionali. Highlights dei collegamenti estivi: Ripresa dei voli internazionali diretti da Astana a Seoul. Ripresa dei voli nazionali da Astana a Kostanai. Voli stagionali da Astana e Almaty verso la capitale del Montenegro, Podgorica, operati 3 volte a settimana. Voli stagionali da Astana alla capitale della Georgia, Tbilisi, operati 3 volte a settimana. Voli stagionali da Almaty a Heraklion, Creta, operati 3 volte a settimana. L’orario dei voli estivi prevede anche un aumento della frequenza dei seguenti collegamenti: Voli da Almaty alla capitale dell’Uzbekistan, Tashkent, fino a 14 volte a settimana. Voli da Almaty verso la capitale del Kirghizistan, Bishkek, fino a 8 volte a settimana Voli da Almaty a Tbilisi fino a 9 volte a settimana. Voli da Almaty per la capitale del Tagikistan, Dushanbe, fino a 4 volte a settimana. Voli da Almaty verso la capitale dell’Azerbaigian, Baku, fino a 3 volte a settimana. Voli da Almaty verso Urumqi, nella Cina occidentale, fino a 5 volte a settimana. Voli da Almaty a Seul giornalieri. Aumento della frequenza dei voli da Astana a Tashkent a 3 volte a settimana.

EASA PUBBLICA ILSECONDO REPORT SULL'”ABSTRACTION LAYER” – Questo secondo report sull”Abstraction Layer’, presentato dalla European Union Aviation Safety Agency – Federal Aviation Administration (EASA-FAA) Task Force ‘Abstraction Layer’ integra il report già pubblicato, che proponeva una serie di 20 criteri per la valutazione del candidate alternate standard. Questo nuovo report descrive il quadro normativo dell’EASA e della FAA, propone un modo per utilizzare l’Abstraction Layer (AL) all’interno dell’attuale quadro normativo dell’EASA e della FAA e copre il ‘Framework for recognition of alternate standards assessed using the Abstraction Layer’.

AIR CANADA AGGIUNGE TRE NUOVI LIVE TV SPORTS CHANNELS – Air Canada ha annunciato l’aggiunta di tre nuovi Live TV sports channels al suo award-winning in-flight entertainment (IFE) system.. Giusto in tempo per l’inizio dei playoff della Stanley Cup, Sportsnet ONE e Sportsnet East sono disponibili oggi, mentre TVA Sports sarà disponibile a maggio, così i clienti Air Canada potranno tifare la loro squadra di hockey preferita a bordo di voli selezionati. “Siamo estremamente entusiasti, come unica compagnia aerea canadese con Live TV, di mostrare a bordo i playoff della Stanley Cup. L’hockey è parte integrante dell’identità canadese, quindi è logico che lo offriamo in francese e inglese ai nostri clienti come parte del nostro vasto intrattenimento a bordo. Questi nuovi canali consolidano ulteriormente la nostra dedizione al gioco canadese. Il nostro impegno per l’hockey comprende il volo con tutte e sette le squadre canadesi, l’essere sponsor della maglia dei Montreal Canadiens e compagnia aerea ufficiale della PWHL”, ha affermato John Moody, Managing Director, Onboard Product at Air Canada. La Live TV è attualmente disponibile su rotte domestiche e transfrontaliere selezionate operate con un Live TV-enabled. aircraft. Attualmente, Air Canada opera 100 aeromobili Boeing 777, Boeing 787, Airbus A330, Airbus A321 (con nuove cabine) e Airbus A220 abilitati alla Live TV.

IBERIA SOSTIENE ANCORA UNA VOLTA I PLATINO AWARDS – L’undicesima edizione dei PLATINO Awards celebra, diffonde e riunisce ancora una volta la cultura e la cinematografia iberoamericana. Il prossimo 20 aprile i principali player del settore si incontreranno al Gran Tlachco nel Parco Xcaret, nella Riviera Maya. Dopo tre anni trascorsi a Madrid, tornano in quella che fu la loro base nel 2018 e nel 2019. “Questo riconoscimento del talento ha sempre avuto il sostegno di Iberia. La compagnia aerea sponsorizza i PLATINO Awards sin dalla seconda edizione e da allora collabora anche con l’Audience Award. In questa categoria, gli spettatori hanno il compito di scegliere i loro film, serie, attori e attrici preferiti. Gemma Juncá, Director of Marketing and Brand of Iberia, annuncerà e consegnerà il premio a nome della compagnia aerea. In base ai voti espressi dal pubblico, verranno annunciati i nomi dei vincitori nelle seguenti categorie: best Ibero-American fiction film, best performance (male and female), best actor and actress in a miniseries or television series. Il sostegno di Iberia al cinema iberoamericano fa parte del progetto Talent on Board, con il quale la compagnia aerea cerca di sostenere i talenti spagnoli e di lingua spagnola in diversi campi, come l’arte, la moda e lo sport. Talent on Board incarna l’obiettivo di Iberia di connettere persone e culture, generando prosperità”, afferma Iberia.

ETIHAD AIRWAYS CELEBRA IL PERCORSO DEL CAPITANO SHAREEF AL ROMAITHI VERSO LA STORICA NASA SIMULATED MARS MISSION – Etihad Airways celebra i successi del Capitano Shareef Al Romaithi, il pilota di Etihad che è stato selezionato come primary crew member per il second analog study dell’MBRSC’s UAE Analog Programme, come parte della NASA’s Human Exploration Research Analog (HERA) Campaign 7 Mission 2. La missione simulerà un viaggio su Marte, con Al Romaithi e i membri dell’equipaggio che vivranno e lavoreranno in isolamento all’interno dell’HERA habitat per 45 giorni. Al Romaithi ha iniziato la sua carriera con Etihad Airways nel 2007, unendosi al primo lotto dell’Etihad cadet pilot programme ed è diventato il primo cadet pilot di Etihad a passare allo status di Capitano. Al Romaithi ha conseguito una laurea in ingegneria aerospaziale, oltre a tre master ottenuti presso la Embry-Riddle Aeronautical University. Questi diplomi avanzati sono specializzati rispettivamente nella gestione aerospaziale e aeronautica, nei sistemi di sicurezza e nelle operazioni spaziali. Spinto dalla passione per l’aviazione, Al Romaithi ha continuato a proseguire gli studi mentre lavorava come pilota per la compagnia aerea nazionale, conseguendo infine il dottorato di ricerca in aviazione. Sponsorizzato da Etihad Airways, ha completato i suoi studi di dottorato presso la rinomata Università aeronautica Embry-Riddle nel 2014. Il risultato di Al Romaithi ha segnato una pietra miliare significativa, poiché è diventato il primo degli Emirati a conseguire un dottorato di ricerca in questo campo e detiene il primato di essere il l’individuo più giovane e solo l’ottava persona al mondo a raggiungere questo prestigioso titolo. La dottoressa Nadia Bastaki, Chief People and Corporate Affairs Officer, ha dichiarato: “Siamo immensamente orgogliosi dei risultati di Shareef, che hanno un grande significato non solo per Etihad ma anche per la nazione degli Emirati Arabi Uniti e per l’industria aeronautica. Fin dall’inizio, Etihad ha creduto nell’impegno di Shareef e il suo viaggio da pilota cadetto a esploratore spaziale è una testimonianza del suo talento e della sua determinazione eccezionali. In Etihad diamo il volo all’ambizione e questa è la testimonianza di tale scopo”.

BOEING DONA $100.000 DOLLARI PER I SOCCORSI IN LOUSIANA – Boeing sta impegnando 100.000 dollari da parte del Boeing Charitable Trust per assistere gli sforzi di recupero e soccorso in seguito al recente tornado a Slidell, La. I fondi saranno indirizzati al Northshore Community Foundation’s Weather Relief Fund per fornire assistenza e risorse alle persone più colpite. “In mezzo alla devastazione, estendiamo il nostro sostegno a coloro che sopportano queste terribili difficoltà”, ha affermato Cheri Carter, vice president of Boeing Global Engagement. “Boeing è impegnata a lavorare a fianco dei partner locali per fornire un’assistenza significativa che aiuterà ad accelerare la guarigione e il recupero”. “La Northshore Community Foundation, in collaborazione con Boeing, è impegnata ad aiutare i nostri vicini che stanno lavorando per ricostruire dopo la tempesta. Il loro contributo ai nostri sforzi nell’ambito dei soccorsi in caso di calamità è profondamente apprezzato e rappresenta un impegno nei confronti della nostra regione”, ha affermato Leslie Landry, president and CEO of the Northshore Community Foundation. Oltre agli investimenti di beneficenza aziendali, i dipendenti Boeing fanno donazioni alle comunità locali partecipando a programmi di donazioni di beneficenza e di volontariato. Coerentemente con i Boeing employee gift match programs, l’azienda corrisponderà ai contributi qualificanti dei dipendenti versati a sostegno degli sforzi di soccorso in caso di tornado. Boeing ha fornito più di 20 milioni di dollari in contributi di beneficenza alle comunità della Louisiana dal 2010. Nel 2023 Boeing ha donato più di 5 milioni di dollari alle attività di recupero e soccorso a livello globale.

ROLLS-ROYCE FORNISCE MTU GAS GENERATOR SETS IN OMAN – Rolls-Royce ha fornito otto mtu containerized gas generator sets e quattro ulteriori mtu 20V 4000 L64 FNER engines per un gas-fired power plant che serve un grande sito di produzione di petrolio e gas in Oman. Con un totale di 12 gruppi elettrogeni installati, ciascuno dei quali produce 2 MW di potenza, il nuovo impianto garantisce un’alimentazione elettrica efficiente e ininterrotta per soddisfare le esigenze della struttura. Basato sull’mtu Series 4000 L64 FNER gas engine, il genset offre la più alta densità di potenza della sua categoria e raggiunge efficienze fino al 44,4%. È ottimizzato per le massime prestazioni e basse emissioni, fornendo una fonte di energia economica, affidabile e più ecologica.

ROLLS-ROYCE MIGLIORA LE SUE ELECTRICAL CAPABILITIES A MONACO – Gli Electrical teams di Rolls-Royce hanno recentemente lanciato due nuovi laboratori all’avanguardia a Monaco di Baviera, Germania, appositamente costruiti per consentire esperimenti tecnologici che ci aiuteranno riguardo il de-risk degli electromagnetic, thermal and insulation developments per l’Advanced Air Mobility (AAM) market. Il dottor Diego Machetti, Electrical Insulation System Expert at Rolls-Royce Electrical, è a capo della funzione ingegneristica del progetto, insieme ai suoi colleghi dottor Florian Schulz e David Flores, e ha parlato dei progressi che queste nuove funzionalità consentiranno agli Urban Air Mobility (UAM), commuter aircraft and turbogenerator system programmes: “Entrambi i nostri nuovi laboratori a Monaco sono stati progettati tenendo conto dei nostri precisi requisiti tecnici. Attraverso il nostro high-voltage laboratory, saremo in grado di operare a tensioni superiori a 10 kilovolt, significativamente inferiori rispetto alla maggior parte dei high-voltage labs ma con una potenza più che sufficiente per supportare gli electrical aircraft e, di conseguenza, i componenti e sottocomponenti a cui stiamo lavorando. I test che effettueremo qui sono estremamente importanti per comprendere meglio come i nostri sistemi di isolamento risponderanno in servizio, mentre sviluppiamo nuove tecnologie per l’AAM. Il nostro secondo laboratorio è progettato per una serie più ampia di material experiments che esaminano le prestazioni di electromagnetic, thermal and insulation components a lungo termine e sotto vari stress come alta temperatura, flusso d’aria di raffreddamento, pressione atmosferica, umidità, shock termici e altro ancora. Questi test aiutano a convalidare le nostre ipotesi di progettazione mentre procediamo nello sviluppo del prodotto”.