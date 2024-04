L’UK Ministry of Defence ordina altri elicotteri Airbus H145

L’UK Ministry of Defence ha ordinato altri sei elicotteri Airbus H145 come passo successivo nel rinnovamento della sua rotary fleet e nella riduzione del numero di diversi tipi in servizio.

I nuovi aeromobili saranno operati a Cipro principalmente per emergency response duties e in Brunei per supportare l’UK military training in jungle warfare e sostituirà gli Airbus Puma che attualmente svolgono tali ruoli.

Lenny Brown, Airbus Helicopters in the UK Managing Director, ha dichiarato: “Ci congratuliamo con il Ministero della Difesa per questa intelligente acquisizione che fornisce contemporaneamente l’elicottero delle giuste dimensioni per i requisiti di Cipro e Brunei, rappresenta un eccellente valore per i contribuenti del Regno Unito ed è un altro passo fondamentale nel processo di razionalizzazione delle tipologie della transport helicopter fleet.

L’H145 Jupiter e il suo gemello H135 Juno continuano a dimostrare eccezionale affidabilità e versatilità nel ruolo di addestramento nel Military Flying Training System (MFTS) e porteranno questi attributi cruciali nei loro nuovi compiti”.

“I nuovi elicotteri saranno consegnati il prossimo anno e serviranno in parallelo con 29 H135 e sette H145 nella Defense Helicopter Flying School che addestra tutti i piloti militari britannici come parte dell’MFTS presso RAF Shawbury. La ampliata H145 fleet comporta economie sui costi di supporto e riduce sostanzialmente i tempi di addestramento per la conversione dei piloti.

L’ultima versione del best-selling H145 di Airbus aggiunge un innovativo five-bladed rotor all’H145 multimissione, aumentando il carico utile dell’elicottero di 150 kg. La semplicità del nuovo bearingless main rotor design facilita le operazioni di manutenzione, migliora la funzionalità e l’affidabilità e migliora il comfort di volo sia per i passeggeri che per l’equipaggio”, afferma Airbus.

“Nel mondo sono più di 1.675 gli elicotteri della famiglia H145 in servizio, per un totale di oltre 7,6 milioni di ore di volo. Equipaggiato con due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di un full authority digital engine control (FADEC) e della suite avionica digitale Helionix. Include un high performance 4-axis autopilot, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. La sua impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria, mentre le sue emissioni di CO2 sono le più basse tra i suoi concorrenti.

L’avionica Helionix genera risparmi significativi nell’addestramento dei piloti grazie alla commonality tra diversi Airbus types, inclusi l’H135 e l’H175M“, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: UK MOD ©Crown copyright 2023)