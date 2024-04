Il backlog di Embraer ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 7 anni e le consegne sono aumentate del 67% nel primo trimestre 2024

Embraer ha consegnato 25 aerei nel primo trimestre 2024, con un incremento del 67% rispetto ai 15 aerei consegnati nel primo trimestre 2023. Executive Aviation ha mostrato una robusta crescita delle consegne, passando da 8 a 18 jet durante il periodo. Il numero di consegne è stato il più alto nel primo trimestre degli ultimi 8 anni ed è più che raddoppiato su base annua. Nel frattempo, per Commercial Aviation le consegne sono rimaste stabili su base annua, pari a 7 aerei.

Embraer ha consegnato il 12% del numero totale di aeromobili previsto entro la metà delle current year guidance in corso sia per Executive che per Commercial Aviation (25 su 206). L’azienda ha sviluppato, e sta attualmente implementando, un piano per mitigare la stagionalità della propria attività. L’obiettivo principale del Production Leveling plan è quello di avere un ritmo di produzione stabile durante tutto l’anno solare nel futuro a breve e medio termine.

Il backlog della società è aumentato di 2,4 miliardi di dollari o del 13% su base sequenziale, fino a raggiungere 21,1 miliardi di dollari nel 1Q24, rispetto a un total backlog di 18,7 miliardi di dollari nel 4Q23. L’aumento maggiore si è verificato in Commercial Aviation (2,3 miliardi di dollari, pari al 26%), mentre il più piccolo si è verificato in Defense & Security (-0,1 miliardi di dollari, pari al -4%).

Executive Aviation ha mantenuto lo slancio delle vendite con una domanda sostenuta per l’intero portafoglio di prodotti e una forte accettazione da parte dei clienti, sia nei retail che nei fleet markets. Il numero di consegne è aumentato dell’83% su base annua nel segmento dei light jet e più che triplicato in quello dei medium jets rispetto al primo trimestre 2023. Di conseguenza, Executive Aviation ha chiuso il primo trimestre 2024 con un backlog di 4,6 miliardi di dollari, con un incremento sequenziale di 300 milioni di dollari.

In Defense & Security, il primo C-390 Millennium dell’Hungarian Air Force ha completato con successo il suo primo volo. L’aereo è ora sottoposto a una mission systems integration test campaign, prima della sua entrata in servizio. Un’altra tappa importante del trimestre è stato il primo Embraer Defense Day negli Stati Uniti, un evento durante il quale il C-390 Millennium e l’A-29 Super Tucano sono stati presentati ad autorità governative, funzionari militari, potenziali clienti e partner presso la struttura di Embraer a Melbourne, in Florida. La selezione del C-390 da parte di alcuni paesi nelle regioni EMEA e APAC non è stata ancora incorporata nel portafoglio ordini, il che rappresenta una significativa fonte di potenziale di rialzo per i prossimi trimestri. Il Defense & Security backlog ha raggiunto i 2,4 miliardi di dollari (-4% su base trimestrale) nel primo trimestre 2024.

Services & Support continua a essere uno dei principali motori della crescita di Embraer, attraverso una combinazione di eccellenza operativa, esperienza del cliente e soluzioni innovative. Il business unit backlog ha chiuso il periodo sequenzialmente invariato a 3,1 miliardi di dollari nel 1Q24.

Commercial Aviation ha registrato un backlog di 11,1 miliardi di dollari, ovvero 2,3 miliardi di dollari in più rispetto al quarto trimestre 2023. Il clou del trimestre è stato l’accordo con American Airlines per 90 E175, con diritti di acquisto per altri 43 jet aggiuntivi, per soddisfare la domanda domestica negli Stati Uniti. Inoltre, Embraer ha consegnato un E195-E2 ad Azorra, che volerà sotto la Royal Jordanian flag.

