IATA annuncia la Ground Handling Conference 2024

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che la 36a IATA Ground Handling Conference (IGHC) si concentrerà sull’integrazione di pratiche più sostenibili in tutti gli aspetti delle ground handling operations.

Icelandair ospiterà l’IGHC a Reykjavík, Islanda, dal 7 al 9 maggio 2024, con discussioni incentrate sul raggiungimento dell’obiettivo del settore di zero emissioni nette di CO2 entro il 2050, fidelizzazione e sviluppo dei talenti e investimenti strategici per il successo finanziario a lungo termine.

“Affinché l’aviazione possa aumentare i suoi benefici economici e sociali, operazioni di terra efficaci e più sostenibili sono cruciali. Dando priorità alle persone, a operazioni più sostenibili e alla resilienza finanziaria, stiamo costruendo un ground handling sector più solido. L’IGHC di quest’anno sarà un importante punto di riferimento per allineare questa parte importante della catena del valore con gli sforzi più ampi del settore dell’aviazione per diventare più sostenibili dal punto di vista sociale, ambientale e finanziario”, ha affermato Monika Mejstrikova, IATA’s Director of Ground Operations.

Lo IATA’s Director General, Willie Walsh, e Bogi Nils Bogason, CEO, Icelandair, interverranno all’evento. Altri relatori includono: Atilla Korkmazoglu, President, Ground Handling & Cargo, Celebi, and ASA chair; Philipp Joeinig, CEO, Menzies Aviation; Archana Arcot, Chief People Officer, Unifi.

Le tracce della sessione riguarderanno: Transitioning to electric Ground Service Equipment; Innovating on the ramp; Regulating for safety; Training in ground operations sustainability; Real time baggage tracking; Strengthening service level agreements; Improving People sustainability in ground handling.

L’IGHC presenterà anche una sessione tecnica di IATA per informare i ground handling service providers sulle modifiche al Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) program e su come ciò influisce sul loro accreditamento e registrazione.

(Ufficio Stampa IATA)