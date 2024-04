News Brevi – 20.04.2024

ETIHAD RIPORTA LE STATISTICHE SUL TRAFFICO DI MARZO 2024 – Etihad Airways ha pubblicato le sue statistiche preliminari sul traffico per il mese di marzo 2024. La compagnia aerea ha accolto a bordo più di 1,4 milioni di ospiti e ha registrato un passenger load factor medio pari all’84% nel corso del mese. “A marzo 2024 abbiamo registrato una crescita del numero di clienti del 43% su base annua, mentre continuiamo la nostra strategia di crescita”, ha affermato Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways. “I nostri year-to-date (YTD) passenger figures, pari a 4,3 milioni, sono superiori del 41% rispetto a quelli di marzo 2023. La nostra ultima espansione stagionale di rotte e frequenze ha aumentato i voli settimanali di Etihad del 34%, passando da 642 nel 2023 a 866 nell’alta stagione giugno-luglio 2024, espandendo la nostra rete e migliorando la connettività globale. Abbiamo continuato ad annunciare un’ulteriore crescita della nostra rete, inclusa la presentazione di Al Qassim come nostra quarta destinazione in Arabia Saudita e ulteriori frequenze sulla nostra rete europea. Queste includono doppi giornalieri voli per Francoforte e Roma, che offrono partenze mattutine e pomeridiane, rafforzando le nostre operazioni con orari convenienti”.

EMIRATES: LETTERA DEL PRESIDENTE AI CLIENTI – Sir Tim Clark, President Emirates Airline, ha scritto una lettera aperta ai clienti: “Questa settimana è stata una delle più difficili per Emirates dal punto di vista operativo, poiché tempeste record hanno colpito gli Emirati Arabi Uniti. Vorrei offrire le nostre più sincere scuse a tutti i clienti i cui piani di viaggio sono stati interrotti durante questo periodo. Martedì 16 aprile, gli Emirati Arabi Uniti hanno registrato la pioggia più alta degli ultimi 75 anni. I venti sferzanti e la pioggia hanno interrotto l’attività in tutte le città. Il nostro hub di Dubai è rimasto aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con movimenti di volo ridotti per motivi di sicurezza, ma le strade allagate hanno impedito ai nostri clienti, piloti, personale di cabina e dipendenti aeroportuali di raggiungere l’aeroporto, nonché il movimento di forniture essenziali come pasti e altri servizi di volo. Martedì abbiamo dirottato dozzine di voli per evitare il meteo peggiore e nei 3 giorni successivi abbiamo dovuto cancellare quasi 400 voli e ritardarne molti altri, poiché le operazioni del nostro hub sono rimaste messe a dura prova dalla carenza di personale e di forniture. Avevamo chiare le nostre due priorità: prenderci cura dei nostri clienti che sono stati colpiti dall’interruzione e riportare le nostre operazioni nei tempi previsti. Per liberare risorse e capacità per gestire in via prioritaria i clienti interessati, abbiamo dovuto sospendere il check-in per i passeggeri in partenza da Dubai, implementare un embargo sulla vendita dei biglietti e interrompere temporaneamente il traffico passeggeri in collegamento dai punti della nostra rete in arrivo a Dubai. Abbiamo implementato risorse aggiuntive per aiutare i nostri team aeroportuali e i contact center a riprenotare e istituire voli aggiuntivi verso destinazioni dove abbiamo identificato un gran numero di clienti sfollati. Abbiamo inviato oltre 100 dipendenti volontari a prendersi cura dei clienti in difficoltà alle partenze dell’aeroporto di Dubai e nell’area di transito, dando priorità ai casi medici, agli anziani e ad altri viaggiatori vulnerabili. Ad oggi sono state assicurate oltre 12.000 camere d’albergo per accogliere i clienti in difficoltà a Dubai, sono stati emessi 250.000 buoni pasto e grandi quantità di acqua potabile, coperte e altri servizi. Dietro le quinte, migliaia di dipendenti in tutta l’organizzazione hanno lavorato attivamente per riportare le nostre operazioni in carreggiata. Da questa mattina, sabato 20 aprile, i nostri orari regolari dei voli sono stati ripristinati. I passeggeri precedentemente bloccati nell’area di transito dell’aeroporto sono stati riprenotati e sono in viaggio verso le loro destinazioni. Abbiamo messo insieme una task force per smistare e consegnare circa 30.000 bagagli ai rispettivi proprietari. Ci vorranno ancora alcuni giorni per eliminare l’arretrato di passeggeri e bagagli riprenotati e chiediamo pazienza e comprensione ai nostri clienti”. “Sappiamo che la nostra risposta è stata tutt’altro che perfetta. Riconosciamo e comprendiamo la frustrazione dei nostri clienti a causa della congestione, della mancanza di informazioni e della confusione nei terminal. Riconosciamo che le lunghe code e i tempi di attesa sono stati inaccettabili. Prendiamo molto sul serio il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti e abbiamo imparato gli insegnamenti per sistemare le cose e migliorare i nostri processi. Vorrei anche riconoscere e ringraziare i nostri team di tutta la compagnia aerea e i nostri numerosi fornitori e partner per i loro instancabili sforzi 24 ore su 24 questa settimana, nonostante le condizioni difficili, per supportare i clienti, ripristinare la nostra rete e il nostro programma operativo alla normalità. Infine, ancora una volta, voglio offrire, a nome mio e di tutti i team di Emirates, le nostre scuse a tutti i clienti colpiti da questa interruzione. Continueremo a lavorare duro per essere all’altezza delle vostre aspettative e della promessa del nostro brand ‘Fly Better'”, conclude Sir Tim Clark, President Emirates Airlines.