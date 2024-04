Collins Aerospace è stata nominata finalista per tre Crystal Cabin Awards

Collins Aerospace, un’azienda RTX , è stata nominata finalista per tre Crystal Cabin Awards, l’unico premio internazionale che riconosce l’eccellenza nell’aircraft interior innovation. I vincitori dei Crystal Cabin Awards saranno annunciati in otto categorie il 28 maggio ad Amburgo, Germania, nell’ambito dell’annuale Aircraft Interiors Expo.

“Collins è stata nominata per tre soluzioni che aiutano le compagnie aeree a migliorare l’inflight and cabin experience.

La Collins STARLight™ structural technology utilizza advanced composite design tools, robotic manufacturing e materiali rinnovabili per creare tailored and bionic architectures che riducono significativamente il carrying weight, il consumo di carburante associato e i costi di produzione.

Più sottili, leggere e resistenti, le STARLight structures riducono il peso rispetto ai tradizionali honeycomb panels. Lo STARLight material può essere facilmente integrato in molti spazi interni delle cabine, inclusi seats, galleys, lavatories, interior linings e altro ancora. I processi di produzione innovativi utilizzano automated machining techniques, eliminando l’uso di materiali tessili preimpregnati e adesivi nella produzione.

Il Collins ARISE™ intelligent comfort system integra sensor technology and advanced materials nei seating products per mitigare i tre principali disturbi del sonno durante il volo: core heat regulation, pressure distribution e vibrazioni.

I sensori attivi analizzano le posizioni di seduta, le condizioni ambientali e la temperatura corporea, apportando regolazioni in tempo reale per ottimizzare il comfort e aumentare il riposo. È possibile preimpostare profili di comfort individuali, consentendo al sistema di regolare in modo intuitivo environment and cushions in base alle preferenze dell’utente. I materiali antivibranti riducono i peak vibration periods fino al 30%, alleviando gli effetti di un primary inflight sleep disruptor.

Il Collins ADAPT™ digital flight experience control soddisfa le esigenze uniche e le preferenze individuali dei passeggeri fornendo un controllo familiare, intuitivo e accessibile del loro sedile, dell’in-flight entertainment (IFE) e dell’on-board service in un’unica piattaforma integrata.

Sincronizzandosi con i personal devices, i passeggeri controllano il sedile, l’IFE e il servizio sul proprio smartphone. Le preferenze di accessibilità già definite con i dispositivi personali vengono caricate senza problemi nell’ADAPT application, garantendo all’utente familiarità e controllo fin dal primo utilizzo. La piattaforma ADAPT può informare gli on-board crews delle esigenze specifiche dei passeggeri, modellando meglio l’approccio al servizio. Ad esempio, se un passeggero non parla, parla un’altra lingua o utilizza la lingua dei segni americana, la funzionalità avanzata del sistema ADAPT può aiutare a facilitare una migliore comunicazione”, afferma Collins Aerospace.

“Collins ha vinto 13 Crystal Cabin Awards, il più recente dei quali è arrivato nel 2023, quando la InteliSence™ intelligent cabin ha ottenuto il primo premio nella passenger comfort category”, conclude Collins Aerospace.

