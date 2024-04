News Brevi – 22.04.2024

ESTATE 2024: CONFERMATA E POTENZIATA L’OPERAZIONE CHE UNISCE IL MINISTERO DEL TURISMO E DELL’AVIAZIONE DELLE BAHAMAS, BRAVO, NEOS E VIVA FORTUNA BEACH BY WYNDHAM – A seguito degli ottimi risultati raggiunti lo scorso anno, si rinnova anche per il 2024 la partnership fra il Ministero del Turismo e dell’Aviazione delle Bahamas, Neos, Bravo, Viva Fortuna Beach by Wyndham. Per l’estate, infatti, Alpitour World con la compagnia aerea Neos rinnova il collegamento settimanale tra Milano Malpensa e Freeport, allungando così la stagione: si inizia il 6 giugno, proseguendo fino al 5 settembre, ogni giovedì. “Abbiamo ampliato la stagionalità dell’operazione charter che partirà il 6 giugno, anticipando le partenze di due settimane rispetto allo scorso anno”, dichiara Matteo Bolognesi, Destination Manager mainstream Caribbean & South America Alpitour World. “Per il 2024 ci siamo prefissati un obiettivo sfidante e siamo estremamente fiduciosi di raggiungere il risultato, complice anche il trend positivo del segmento gruppi; in termini generali attualmente registriamo +64% prenotazioni rispetto a pari periodo 2023. Sul fronte prodotto, Viva Fortuna Beach by Wyndham si presenta al mercato dopo il recente restyling di tutte le camere”. L’isola di Grand Bahama – il cui terminal per voli internazionali è stato rifatto nel 2023 – possiede un’atmosfera internazionale molto apprezzata dai viaggiatori, grazie al suo mix di tesori eco-turistici. Nel primo bimestre del 2024 l’arcipelago ha visto crescere il numero dei passeggeri del 27%.

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA: FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON L’AERONAUTICA MILITARE – E’ stato firmato giovedì 18 aprile, presso le sale storiche di Palazzo Aeronautica (Roma), sede istituzionale della Forza Armata, il Protocollo di Intesa tra l’Aeronautica Militare e l’Associazione Arma Aeronautica (AAA) – Aviatori d’Italia – Presidenza Nazionale. Rappresentate rispettivamente dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti e dal Presidente Nazionale pro-tempore dell’AAA, Generale di Squadra Aerea (in congedo) Giulio Mainini, il Protocollo, che si inserisce nel solco di un rapporto già esistente da anni, diventa l’atto a cui riferirsi per tutti i futuri rapporti tecnici che coinvolgeranno le due parti e ne formalizza le linee di indirizzo generali per tutte le prossime attività di collaborazione, nel reciproco rispetto delle esigenze di istituto dell’Aeronautica Militare e di quelle associative. Tra gli obblighi dell’Associazione disciplinati dall’Accordo, in considerazione dei prioritari compiti operativi e istituzionali dell’Aeronautica Militare, vi è l’organizzazione di corsi di cultura militare, di eventi culturali quali mostre di pittura e aeromodellismo, di manifestazioni teatrali e musicali aperte al pubblico, di attività di tutoraggio e di assistenza a favore del personale di nuova incorporazione, così come alle famiglie del personale militare impiegato per lunghi periodi nelle Operazioni Fuori dai Confini Nazionali, nonché lo sviluppo, la promozione e la diffusione dell’immagine dell’Aeronautica Militare tramite conferenze, studi, tavole rotonde e sportelli informativi su tematiche di specifico interesse dei cittadini. Al fine di agevolare l’erogazione di tali prestazioni in favore dell’Aeronautica, del personale dipendente e dei cittadini interessati a conoscere più da vicino l’Arma Azzurra, il Protocollo descrive anche l’impegno che la Forza Armata assume nei confronti dell’Associazione, supportandola logisticamente e rendendo disponibile, ove esistenti all’interno dei singoli sedimi militari, l’uso di appositi locali – nel rispetto del principio di equivalenza economica o secondo appositi contratti di concessione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SPAZIO: L’ASTRONAUTA PAOLO NESPOLI PARTECIPA A “LARIOSPACE 2024” – L’astronauta Paolo Nespoli parteciperà a “LarioSpace 2024”, seconda edizione dell’evento sulle innovazioni e le tecnologie italiane nel settore della New Space Economy, che aprirà domani 23 aprile presso il Centro spaziale del Lario, la struttura per le telecomunicazioni satellitari di Telespazio a Gera Lario vicino al lago di Como. Nespoli, che ha trascorso in orbita oltre 313 giorni nel corso di tre missioni dal 2007 al 2017, è oggi docente di Human Spaceflight and Operations al Politecnico di Milano. L’astronauta interverrà domani pomeriggio per parlare del futuro delle missioni umane nello spazio e delle tecnologie per l’osservazione della Terra. L’evento, che si concluderà mercoledì 24, vedrà la partecipazione di oltre trecento esperti e professionisti italiani ed esteri, tra cui rappresentanti di istituzioni, manager di aziende e startup e anche divulgatori scientifici. Il programma prevede una serie di talk, tavole rotonde e sessioni di networking, che consentano di favorire il dialogo tra i partecipanti, incoraggiando lo scambio di conoscenze e l’avvio di collaborazioni. Sarà anche allestita un’area dedicata agli stand di circa 30 espositori per facilitare gli incontri tra imprenditori, professionisti e stakeholder. L’ingresso all’evento è gratuito, previa registrazione online su www.lariospace.it.

IBERIA LANCIA UNA NUOVA CAMPAGNA CREATIVA E ORIGINALE – Iberia lancia una nuova destination campaign. “Dal 22 aprile al 31 maggio i viaggiatori avranno la possibilità di scegliere la migliore opzione per le vacanze estive con un nuovo format. Non consiste nel selezionare la città verso cui viaggiare dall’Aeroporto Adolfo Suárez – Madrid Barajas, ma l’origine e la destinazione rispondono al momento vitale in cui si trova il cliente. In questo modo, la destinazione consigliata è una risposta sotto forma di luogo ideale, ovvero ciò di cui ogni utente ha bisogno per evadere dalla quotidianità. Inoltre, la compagnia aerea ricorda anche la possibilità di riscattare gli Avios durante tutta la campagna. Tutti sanno che la spiaggia è la destinazione estiva perfetta. Ecco perché il percorso “Burned-Tanned” di Iberia termina a Corfù. Quest’isola del Mar Ionio è una tappa obbligata in Grecia, non solo per le sue coste da sogno, ma anche per il suo patrimonio culturale. Se il viaggiatore vuole combinare onde con montagne e monumenti, Corfù è l’opzione migliore. Per questo Iberia offre un volo giornaliero il giovedì, sabato e domenica. Con il lancio di questa campagna i clienti potranno prenotare voli tra “turno notturno” e “tour notturno”. E quale città migliore di Tirana per scoprire i suoi angoli dopo il tramonto? La capitale albanese è il segreto meglio custodito dei Balcani e una delle ultime aggiunte alla rete di destinazioni Iberia. La compagnia offre due voli giornalieri il martedì, giovedì e domenica”, afferma Iberia.

AGGIORNAMENTI DA FLYDUBAI SULLA RIPRESA DELLE OPERAZIONI A DUBAI – flydubai, compagnia aerea con sede a Dubai, ha completamente ristabilito le operazioni dal Terminal 2 e dal Terminal 3 dell’aeroporto Dubai International (DXB). “L’attenzione della compagnia continuerà a concentrarsi sui passeggeri i cui piani di viaggio sono stati influenzati dalle cancellazioni. I passeggeri che hanno prenotato tramite il sito flydubai.com e le cui prenotazioni sono state cancellate, sono stati contattati via e-mail per le opzioni di rimborso o nuova prenotazione. Si consiglia ai passeggeri che hanno prenotato tramite un agente di viaggio di contattarlo direttamente per le opzioni di rimborso o per procedere con nuova prenotazione. Si consiglia ai passeggeri in viaggio di verificare lo stato del volo nella sezione dedicata sul sito flydubai.com e di aggiornare le proprie informazioni di contatto tramite la sezione Manage Your Booking sul sito flydubai.com. Si consiglia ai passeggeri di effettuare il check-in online prima di partire per l’aeroporto. I passeggeri che hanno tentato di richiedere un rimborso o riprenotare il viaggio online e non sono stati in grado di farlo, possono contattare il Call Center, inviare un’e-mail a letstalk@flydubai.com oppure contattare la compagnia sui social media. Per richieste che non sono correlate all’interruzione e non sono immediatamente urgenti, invitiamo a contattare il nostro servizio clienti entro un paio di giorni. Per gli ultimi aggiornamenti visitare la sezione Newsroom di flydubai.com: https://news.flydubai.com/. La sezione Travel Updates sul sito flydubai.com: https://www.flydubai.com/en/help/operational-updates/“, afferma flydubai.

ROLLS-ROYCE CELEBRA L’EARTH DAY 2024 – Rolls-Royce informa: “Questo 22 aprile celebreremo la Giornata della Terra, una giornata per riflettere sull’importanza di prenderci cura del nostro pianeta. Con il tema di quest’anno incentrato sull’impatto della plastica, vogliamo evidenziare alcuni dei modi in cui abbiamo già ridotto il volume dei rifiuti di plastica che generiamo e cosa dobbiamo ancora fare. In Rolls-Royce cerchiamo di operare e agire in modo eticamente, ambientalmente e socialmente responsabile, il che significa che possiamo continuare a fornire valore al nostro personale, ai nostri clienti e alle nostre società a lungo termine. Il nostro approccio alla sostenibilità mira a garantire che siamo un’azienda responsabile e resiliente attraverso la comprensione e la gestione dell’impatto ambientale e sociale delle nostre attività. Nell’ambito di questo approccio, abbiamo definito obiettivi aziendali chiari per contribuire a promuovere le nostre iniziative di riduzione dei rifiuti: ridurre i rifiuti solidi e liquidi totali nelle nostre attività e strutture del 25% entro il 2025, normalizzato in base alle entrate; aumentare il tasso di riciclo e recupero al 68% entro il 2025, mantenendo zero rifiuti non pericolosi in discarica. Dal 2018, abbiamo dimezzato il volume dei nostri rifiuti di plastica e aumentato il tasso di riciclo della plastica di oltre il 25%. Oltre a raggiungere questi obiettivi, molte delle soluzioni che stiamo mettendo in atto offrono ulteriori vantaggi, dalla riduzione delle emissioni di carbonio associate al risparmio sui costi, al mantenimento in circolazione di materiali preziosi. Ma sappiamo che c’è ancora del lavoro da fare”. “Nelle nostre attività abbiamo lavorato in modi diversi per concentrarci sulla riduzione dei rifiuti. Ciò include l’ottimizzazione degli imballaggi nel nostro Civil Aerospace business. Con la rimozione di materiali plastici come inserti in schiuma e lo sviluppo di un programma di imballaggi riutilizzabili, le soluzioni messe in atto finora hanno già portato a una riduzione di CO2e di 11.400 tonnellate. A Bristol, il nostro Defence team ha sperimentato un programma per trasformare i rifiuti di plastica in utili oggetti stampati in 3D come modelli di aerei in miniatura. Ciò non solo riduce il volume dei rifiuti di plastica, ma riduce anche le emissioni associate al trasporto delle merci. Altrove, il nostro Power Systems business sta sostituendo gli imballaggi in pellicola di plastica dei circa 100 motori che ricevono ogni anno per manutenzione e riparazione con contenitori riutilizzabili. Allo stesso modo, sono passati a un nuovo materiale di imballaggio per componenti metallici che previene la formazione di ruggine e si basa su componenti naturali, sostituendo la precedente pellicola di plastica blu e permettendone il riciclo. In tutti i nostri stabilimenti la plastica monouso rappresenta un’enorme opportunità per migliorare il nostro impatto ambientale. La nostra struttura di Derby è stata all’avanguardia trovando alternative riutilizzabili o riciclabili per qualsiasi cosa. In occasione della Giornata della Terra, organizzeremo anche una serie di attività in tutto il mondo per incoraggiare tutte le nostre persone a impegnarsi e a riflettere sull’impatto che abbiamo come azienda. Nel Regno Unito, negli Stati Uniti e a Singapore, ad esempio, stiamo partecipando al Big Plastic Count e pesando i rifiuti di plastica generati durante il giorno. I nostri fornitori di servizi di ristorazione nel Regno Unito e negli Stati Uniti condivideranno i loro percorsi di sostenibilità e incoraggeranno l’uso di reusable cups”, conclude Rolls-Royce.

ROLLS-ROYCE LIBERTYWORKS SELEZIONATA PER IL NASA POWER CONVERSION DEVELOPMENT CONTRACT – Rolls-Royce annuncia oggi di essersi aggiudicata un contratto da 1 milione di dollari per lo sviluppo di un Advanced Closed Brayton Cycle converter per il Glenn Research Center della NASA a Cleveland. Durante il periodo contrattuale di 12 mesi, Rolls-Royce LibertyWorks fornirà un progetto preliminare di un closed-cycle Brayton power conversion system for next-generation space-based nuclear microreactors. John Shade, Rolls-Royce executive vice president of business development and future programs, ha dichiarato: “Essere stati selezionati per il NASA’s Power Conversion Development Contract è una testimonianza della leadership di Rolls-Royce LibertyWorks nei progressi pionieristici per il futuro della microreactor power conversion negli Stati Uniti”.