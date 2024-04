ANA e Air India lanciano una partnership codeshare

All Nippon Airways (ANA) e Air India, compagnia di bandiera nazionale dell’India, hanno stipulato un accordo commerciale che segna l’inizio di una partnership in codeshare che collegherà il Giappone e l’India.

“A partire dal 23 maggio, questa partnership tra i due membri di Star Alliance migliorerà le flight selection options per i viaggiatori, consentendo ai passeggeri di volare più facilmente verso le destinazioni desiderate, combinando i voli delle due compagnie aeree in un unico biglietto. Inoltre, i viaggiatori che volano su voli in codeshare possono usufruire dei servizi premium come l’accesso alle lounge e l’imbarco prioritario che Star Alliance offre ai suoi membri premium.

Disponibile per la vendita dal 23 aprile, ANA applicherà il suo codice “NH” ai voli di Air India tra Tokyo Narita e Delhi e Air India aggiungerà il suo codice “AI” ai voli ANA tra Tokyo Haneda e New Delhi, nonché Tokyo Narita e Mumbai“, afferma ANA.

“Non vediamo l’ora di costruire questa partnership strategica con Air India, poiché rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento della connettività aerea e il miglioramento della customer experience tra il Giappone e l’India”, ha affermato Katsuya Goto, Executive Vice President of Alliances and International Affairs. “Questa collaborazione testimonia l’impegno di ANA nel migliorare l’esperienza per tutti i suoi viaggiatori e speriamo che ciò porti a un ambiente di viaggio senza soluzione di continuità tra le nostre due nazioni”.

“Questo accordo di codeshare con All Nippon Airways segna un importante passo avanti nel collegare India e Giappone”, ha affermato Nipun Aggarwal, Chief Commercial & Transformation Officer, Air India. “Questa collaborazione amplia la nostra connettività di rete e offre ai nostri ospiti esperienze di viaggio senza soluzione di continuità, oltre a una scelta più ampia di voli tra i due paesi. Ci auguriamo di una collaborazione di successo con ANA e di esplorare ulteriori strade di cooperazione in futuro”.

“Le due compagnie aeree stanno valutando la possibilità di espandere la propria cooperazione aggiungendo ulteriori destinazioni nel prossimo futuro. Questo accordo contribuirà ad espandere le relazioni economiche e commerciali tra India e Giappone, offrendo ai viaggiatori di entrambi i paesi nuove opportunità per scoprire entrambi i paesi.

I voli in codeshare saranno disponibili per la vendita attraverso i rispettivi siti web, sistemi di prenotazione e agenzie di viaggio”, conclude ANA.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways)