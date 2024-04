Boeing apre un Research & Technology Center in Giappone

Boeing ha aperto un Boeing Research & Technology (BR&T) Center in Giappone, che si concentrerà sull’innovazione per consentire alla commercial aviation industry di raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050.

“Il Giappone è rinomato per la sua forza nel campo dell’ingegneria e della tecnologia e il suo impegno nel ridurre l’impatto dell’aviazione sul nostro pianeta è in linea con il nostro”, ha affermato Todd Citron, Chief Technology Officer, Boeing. “Non vediamo l’ora di avviare la ricerca a Nagoya, che andrà a beneficio del Giappone e del mondo”.

“Le aree di interesse includono:

Model-based engineering and manufacturing technology integration: integrazione dei più recenti strumenti di simulazione digitale in ogni aspetto della progettazione e della produzione.

Composites: produzione di compositi leggeri a ritmi più elevati con un minore impatto ambientale e ricerca di nuovi modi per riciclare il materiale composito.

Sustainable aviation fuel (SAF): promuovere ulteriormente l’impegno globale di Boeing per garantire che i suoi aerei commerciali siano compatibili con 100% SAF entro il 2030 e supportare il Giappone nella creazione di un fiorente ecosistema SAF locale.

Hydrogen technology integration project: esplorare la fattibilità dell’integrazione di hydrogen fuel-cell systems in un aereo.

Il Nagoya BR&T center dispone anche di un laboratorio di robotica in cui gli ingegneri possono esplorare modi per contribuire a migliorare la sicurezza, l’ergonomia e la qualità dei lavoratori nella produzione Boeing.

I Boeing Japan’s Supply Chain and Supplier Quality teams sono dislocati nella struttura, supportando l’efficienza con il team BR&T nello sviluppo di soluzioni innovative”, afferma Boeing.

“L’annuncio di oggi sottolinea il nostro impegno nell’accrescere la nostra presenza in Giappone, che ha già la nostra più grande base di fornitori al di fuori degli Stati Uniti”, ha affermato Will Shaffer, presidente di Boeing Japan. “Insieme ai nostri partner giapponesi continueremo a sostenere la produzione e il sostegno del nostro portfolio di commercial and defense aircraft; a investire nell’ingegneria digitale e nelle capacità produttive avanzate per creare un settore più resiliente e competitivo; insieme promuovere la sostenibilità e l’innovazione, creare nuove partnership e trovare nuovi modi di collaborare”.

“Questo è il dodicesimo BR&T Center a livello internazionale che sfrutta la global source technology. I nostri global centers migliorano il rendimento degli investimenti in ricerca e sviluppo di Boeing. In qualità di advanced central research and development organization of The Boeing Company, Boeing Research & Technology (BR&T) fornisce tecnologie innovative che consentono lo sviluppo di future soluzioni aerospaziali, migliorando al tempo stesso cycle time, cost, quality and performance dei prodotti e servizi Boeing esistenti”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)