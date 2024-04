GE Aerospace: i risultati del primo trimestre 2024

GE Aerospace ha annunciato oggi i risultati per il primo trimestre terminato il 31 marzo 2024. I risultati consolidati di seguito includono le attività di GE Vernova Inc. (“GE Vernova”), che si è separata con successo in uno spin-off il 2 aprile 2024 e riporterà i risultati il 25 aprile 2024.

Risultati consolidati GE del primo trimestre 2024 (incluse GE Aerospace e GE Vernova):

Ordini totali pari a 20,1 miliardi di dollari, +14%; ordini organici +14%.

Total revenue (GAAP) di 16,1 miliardi di dollari, +11%; adjusted revenue pari a $15,2 miliardi, +10% a livello organico.

Profit margin (GAAP) 11,6%; adjusted profit margin 10,2%.

Risultati di GE Aerospace del primo trimestre 2024:

Ordini totali pari a 11,0 miliardi di dollari, +34%

Adjusted revenue di $8,1 miliardi, +15%

Operating profit $1,5 miliardi, +24%

Operating profit margin 19,1%,

Free cash flow 1,7 miliardi di dollari, +0,8 miliardi di dollari.

Il Presidente e CEO di GE Aerospace, H. Lawrence Culp, Jr., ha dichiarato: “Abbiamo segnato un nuovo inizio all’inizio di aprile con il successo dello spin-off di GE Vernova e del lancio di GE Aerospace, completando la nostra trasformazione pluriennale. I nostri team hanno raggiunto questo traguardo fornendo allo stesso tempo ottimi risultati nel primo trimestre guidati da una significativa crescita dei profitti e della liquidità di GE Aerospace.

In GE Aerospace, Commercial Engines & Services e Defense & Propulsion Technologies hanno registrato una crescita a due cifre dei ricavi, dei profitti e del freee cash flow nel trimestre. Considerato il nostro solido inizio d’anno e le prospettive per il resto del 2024, siamo aumentando la full-year profit and free cash flow guidance. Andando avanti come leader focalizzato nel settore aerospaziale globale, continueremo a dare priorità alla sicurezza, alla qualità, alle consegne e ai costi – sempre in quest’ordine – investendo al tempo stesso nel nostro futuro e guidando una crescita redditizia a lungo termine”.

“Nel trimestre, GE Aerospace ha introdotto FLIGHT DECK, il modello operativo snello dell’azienda, che accelera la fase successiva del progresso, garantendo un’esecuzione mirata e collegando la strategia ai risultati.

Nelle scorse settimane sono stati annunciati piani di investimento di oltre 650 milioni di dollari negli impianti di produzione e nella supply chain, inclusi 550 milioni di dollari in ammodernamenti dei siti statunitensi e internazionali e 100 milioni di dollari nella supply chain.

Nel trimestre è stato raggiunto un accordo al Singapore Airshow con Thai Airways per i motori GEnx-1B destinati ad equipaggiare la nuova flotta widebody di 45 aerei Boeing 787 e esteso l’accordo sui servizi TrueChoice di Cebu Pacific per i loro motori CFM56. E’ stato ottenuto un impegno da easyJet per più di 300 motori LEAP-1A e un services agreement da American Airlines per 400 motori LEAP-1B.

Abbiamo ricevuto un ordine per motori F414 destinati ad ulteriori aerei da caccia KF-21 per l’aeronautica militare coreana, continuando a sviluppare la nostra attività internazionale, e finalizzato i progetti di test con Sikorsky Innovations per un hybrid electric vertical takeoff and landing demonstrator”, afferma GE Aerospace.

“Gli ordini pari a 11,0 miliardi di dollari sono aumentati del 34%, con forza sia in Commercial Engines & Services che in Defense & Propulsion Technologies. Gli adjusted revenue di 8,1 miliardi di dollari sono cresciuti del 15%.

L’operating profit è stato di 1,5 miliardi di dollari, in crescita del 24%, grazie al miglioramento a due cifre degli utili sia di Commercial Engines & Services che di Defense & Propulsion Technologies. L’operating profit margin del 19,1% è aumentato di 140 punti base.

Per Commercial Engines & Services, gli ordini pari a 8,3 miliardi di dollari sono aumentati del 34%, mentre i ricavi sono aumentati del 16%. In Defense & Propulsion Technologies, gli ordini pari a 3,0 miliardi di dollari sono aumentati del 34% e i ricavi sono aumentati del 18%”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)