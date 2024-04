News Brevi – 23.04.2024

L’AERONAUTICA MILITARE ALLA 5° EDIZIONE DELLA FIERA-ESPOSIZIONE “GIORNATE ITALIANE DEL CALCESTRUZZO” – Si è conclusa sabato 20 aprile la quinta edizione della fiera-esposizione “Giornate Italiane del Calcestruzzo” presso il Piacenza Expo, evento internazionale dedicato alle tecnologie costruttive e all’industria del calcestruzzo. L’Aeronautica Militare, che ha partecipato all’evento fieristico con uno stand espositivo, ha presentato le apparecchiature utilizzate nella realizzazione delle pavimentazioni aeroportuali in calcestruzzo e le relative complesse capacità progettuali alla base di esse. La tecnologia in calcestruzzo costituisce infatti una grandissima parte delle pavimentazioni aeroportuali, nonché delle principali infrastrutture operative dell’Aeronautica Militare. Realizzate dal personale tecnico dei Gruppi Genio Campale – Servizio Infrastrutture del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare –, le opere vengono infatti eseguite con l’utilizzo di apparecchiature specializzate per il rilievo ad alto rendimento delle caratteristiche e delle condizioni delle pavimentazioni aeroportuali, ciò allo scopo di programmare i previsti interventi manutentivi e supportare le certificazioni d’aeroporto. Tale capacità è garantita, nello specifico, dal “Laboratorio prove per le infrastrutture” del 2° Reparto Genio AM di Ciampino. Nel corso della prima giornata della manifestazione, iniziata il 18 aprile, alla presenza di autorità locali e oltre 200 espositori, la commissione giudicatrice degli Italian Concrete Technology Awards ha consegnato all’Aeronautica Militare, “quale Amministrazione Pubblica virtuosa nel settore della realizzazione di grandi opere infrastrutturali”, un premio per il contributo fornito durante il periodo della pandemia da Coronavirus, con la realizzazione, a cura di una task force composta dal personale proveniente dai tre Gruppi Genio campale, all’interno del complesso delle ex Officine Grandi Riparazioni di Torino, di un’area sanitaria per terapie intensive destinata ai pazienti affetti da Covid-19 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA AUMENTA LA RETRIBUZIONE INIZIALE A 19$ L’ORA E FORNISCE AUMENTI SALARIALI AI DILENDENTI IN TUTTO IL MONDO – A seguito del pagamento di 1,4 miliardi di dollari in bonus di partecipazione agli utili, Delta sta investendo nei dipendenti in prima linea, aumentando il salario minimo iniziale a 19 dollari l’ora e offrendo ai dipendenti di tutta la compagnia un aumento salariale del 5%. “In una nota interna, il CEO Ed Bastian ha annunciato lunedì che l’aumento arriva mentre Delta continua a investire in compensi totali leader del settore, per premiare l’eccellenza operativa e l’assistenza al cliente. Questo investimento entrerà in vigore il 1° giugno 2024”, afferma Delta. “La posizione di leadership di Delta è dovuta a un concetto semplice che risale a quasi un secolo fa: investire prima nelle nostre persone, in modo che loro forniscano ottimi servizi ed esperienze ai nostri clienti”, ha affermato Bastian in una nota a tutti i dipendenti. “Questo è esattamente quello che fai e ci distingue sempre”. “La condivisione del successo è una componente fondamentale del modello di business basato sui valori di Delta e un aspetto fondamentale della cultura aziendale. Delta ha creato la sua struttura di partecipazione agli utili dopo il periodo turbolento attraversato dal settore aereo nei primi anni 2000, per aumentare il morale dei dipendenti e coltivare un ambiente di lavoro basato sulla gratitudine e sul lavoro in team. Gli aumenti salariali integrano la partecipazione agli utili, che ha fruttato oltre 11 miliardi di dollari ai dipendenti dall’inizio del programma nel 2007. Negli ultimi 15 anni Delta ha fornito 12 aumenti della retribuzione base, che ammontano a un aumento medio dell’85% della retribuzione base”, conclude Delta.

EASA OSPITA IL PRIMO EU AVIATION FUEL STAKEHOLDER FORUM – L’EASA ha ospitato il primo EU Aviation Fuel Stakeholders Forum il 18 e 19 aprile 2024. L’evento ha segnato il lancio di un network of European fuel stakeholders per rafforzare la cooperazione in Europa, con l’aspirazione di ottimizzare la composizione del carburante per aerei, per rispondere alle sfide ambientali. Una priorità è esaminare la fattibilità di ridurre il contenuto di aromatici e di zolfo dei jet fuel convenzionali. Ciò supporterà la mitigazione dell’impatto del trasporto aereo sull’ambiente, con particolare attenzione agli effetti delle emissioni diverse dalla CO2 sul clima. Un altro obiettivo chiave dell’EU Aviation Fuel Stakeholders Forum è consentire lo sviluppo di soluzioni innovative a lungo termine nel campo degli aviation fuels, in linea con le parti interessate internazionali. “Il settore dell’aviazione è pienamente impegnato a ridurre la propria impronta ambientale e sta agendo in molti settori diversi. La ricerca ha dimostrato che la composizione del carburante ha un impatto diretto sulla quantità di emissioni diverse dalla CO2 prodotte. Queste emissioni diverse dalla CO2 e il loro impatto sul clima e sulla qualità dell’aria locale sono legati al livello di sostanze aromatiche e zolfo presenti nei carburanti”, ha affermato Maria Rueda, EASA’s Strategy & Safety Management Director. “Anche con un maggiore utilizzo SAF, i combustibili fossili continueranno ad avere una quota considerevole nel mix di carburanti per l’aviazione nei prossimi decenni. Pertanto, sarebbe utile prendere in considerazione adeguamenti alle conventional jet fuel specifications”. L’EU Aviation Fuel Stakeholders Forum deriva dall’“European body for jet fuel standards and safety certification” pilot project. Il prossimo EU Aviation Fuels Forum è previsto per il quarto trimestre 2024.

AIR CANADA AGGIUNGE IL FREIGHTER SERVICE VERSO CHICAGO – Air Canada e Air Canada Cargo hanno annunciato oggi l’aggiunta di Chicago al network cargo, a partire dal 2 giugno. Il servizio opererà tre volte alla settimana con un Boeing 767 Freighter, collegando l’hub globale di Air Canada Cargo a Toronto con la sua self-handled warehouse operation in Chicago. “Siamo entusiasti di aggiungere Chicago al solido network di Air Canada Cargo, ottenuto attraverso l’uso strategico dei nostri freighter e la portata globale dell’ampio passenger network di Air Canada. In quanto true global combination carrier, l’aggiunta di Chicago espande ulteriormente il nostro impegno nel fornire una capacità costante ai nostri stimati clienti e rispondere alle richieste del mercato”, ha affermato Jon Turner, Vice President, Cargo, Air Canada.

FLYDUBAI: RIPROTEZIONE E RIMBORSI – flydubai ha completamente ristabilito le operazioni dal Terminal 2 e dal Terminal 3 del Dubai International (DXB). “La nostra attenzione continuerà a concentrarsi sui nostri passeggeri i cui piani di viaggio sono stati influenzati dalle cancellazioni. Si consiglia ai passeggeri in viaggio di verificare lo stato del volo nella sezione dedicata sul sito flydubai.com e di aggiornare le proprie informazioni di contatto tramite la sezione Manage Booking sul sito flydubai.com.Si consiglia ai passeggeri di effettuare il check-in online prima di partire per l’aeroporto. Visitare la sezione Newsroom sul sul sito flydubai.com”, informa flydubai.

CONFERME DA RECORD PER REAS 2024 – Da oltre vent’anni, nel mese di ottobre, il settore emergenza fa tappa al Centro Fiera di Montichiari (BS) per “REAS Salone Internazionale dell’Emergenza”. La ventitreesima edizione, in programma dal 4 al 6 ottobre, è l’appuntamento più atteso per operatori e volontari, grazie alla presenza in fiera dei principali players del comparto antincendio, primo soccorso e ausili per persone con disabilità, protezione civile e sicurezza sul lavoro. Per l’edizione 2024, la percentuale di riconferme è la più alta di sempre.

LOCKHEED MARTIN: TRANSIZIONE DI SUCCESSO DEL LONG RANGE DISCRIMINATION RADAR ALLA MISSILE DEFENCE AGENCY – Il Long Range Discrimination Radar (LRDR) presso la Clear Space Force Station in Clear, Alaska, ha completato la DD250 final acceptance ed è stato ufficialmente consegnato alla Missile Defense Agency (MDA), in preparazione per l’Operational Capability Baseline (OCB) decision and final transition. Inoltre, prima di questa transizione, il sistema ha avviato la raccolta degli Space Domain Awareness data collects per l’United States Space Force. “Questo traguardo rappresenta anni di dedizione alla missione della MDA per proteggere la nostra patria”, ha affermato Chandra Marshall, vice president of Radar and Sensor Systems at Lockheed Martin. “LRDR è una risorsa all’avanguardia che offre i vantaggi dei radar sia a bassa che ad alta frequenza per un approccio innovativo alla ricerca, al tracciamento e alla discriminazione dei bersagli”.

LOCKHEED MARTIN RIPORTA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2024 – Lockheed Martin Corporation ha registrato first quarter 2024 net sales pari a 17,2 miliardi di dollari, rispetto ai 15,1 miliardi di dollari del primo trimestre 2023. Net earnings nel primo trimestre 2024 pari a 1,5 miliardi di dollari, o 6,39 dollari per azione, rispetto a 1,7 miliardi di dollari, o 6,61 dollari per azione, nel primo trimestre 2023. Cash from operations di 1,6 miliardi di dollari sia nel primo trimestre 2024 che nel 2023. Il free cash flow è stato di 1,3 miliardi di dollari sia nel primo trimestre 2024 che nel primo trimestre 2023. I risultati del primo trimestre 2024 includevano 13 settimane rispetto alle 12 settimane del primo trimestre 2023. “Il nostro forte inizio del 2024 dimostra il nostro continuo successo nella progettazione, nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di sicurezza del 21° secolo a supporto della deterrenza integrata per i clienti di tutto il mondo. Questi risultati del primo trimestre rafforzano la nostra fiducia nella nostra capacità di raggiungere le aspettative finanziarie per l’intero anno che ci eravamo prefissati a gennaio”, ha affermato Jim Taiclet, Lockheed Martin Chairman, President and CEO. “Le vendite nel primo trimestre sono aumentate in modo significativo anno su anno e abbiamo generato un robusto free cash flow di quasi 1,3 miliardi di dollari, adottando allo stesso tempo azioni decise per rafforzare ulteriormente la capacità produttiva. Il nostro portafoglio ordini di 159 miliardi di dollari comprende diversi importanti riconoscimenti e attesta l’ampiezza del nostro portafoglio, la profondità della nostra competenza tecnica e la comprensione delle esigenze dei nostri clienti. Rimaniamo eccezionalmente concentrati sull’esecuzione del programma F-35, lavorando con i nostri clienti e fornitori per implementare le TR-3 capabilities, e siamo incoraggiati dai progressi verso la consegna del primo TR-3 configured aircraft”.

I GIOCATORI DEL MANCHESTER CITY NEL NUOVO HUB DI ETIHAD, LO ZAYED INTERNATIONAL AIRPORT – Le stelle del Manchester City Football Club hanno recentemente trasformato il nuovo hub di Etihad presso lo Zayed International Airport in un campo da calcio improvvisato per un nuovo video. Il cortometraggio, creato per celebrare e promuovere la nuova casa di Etihad Airways allo Zayed International Airport, è stato presentato in anteprima ieri a New York, in occasione di un evento celebrativo che segna il ritorno dell’A380 di Etihad che collega Abu Dhabi a New York. Antonoaldo Neves, CEO di Etihad, ha dichiarato: “Questo video cattura la gioia di ogni giovane appassionato di calcio, che ha l’opportunità di interagire con le proprie stelle dello sport preferite. È anche un mezzo fantastico per mostrare il nuovo straordinario terminal di Etihad Airways: lo sfondo per una storia avvincente in cui un ragazzo e i suoi compagni di viaggio possono vedere alcuni dei più grandi giocatori dell’era moderna. Lavorare con il Manchester City su questo progetto rappresenta la nostra ultima collaborazione con la squadra di calcio. Ringraziamo Pep Guardiola e i giocatori del Manchester City per aver realizzato un video così meraviglioso per mostrare l’esperienza premium che i nostri ospiti possono aspettarsi quando viaggiano da, verso o attraverso lo Zayed International Airport”. Elena Sorlini, Managing Director and CEO at Abu Dhabi Airports, ha dichiarato: “Fin dal suo inizio, abbiamo voluto che l’aeroporto fosse un luogo accogliente per i viaggiatori di tutto il mondo, un luogo che reinventasse l’esperienza aeroportuale e dove tutti possano sentirsi a casa, godendo della sensazione di un luogo in cui si sentono a proprio agio. Siamo felici che questo video iconico mostri quanto siano a loro agio i giocatori del Manchester Football Club, giocando a calcio come se il terminal fosse il loro campo di allenamento”.

AEROPORTI DI PUGLIA: INIZIATIVA PER IL MONDO DEL FOOD PUGLIESE – Si è tenuta stamani, nel Centro congressi dell’aeroporto Karol Wojtyla di Bari, l’iniziativa, voluta da Aeroporti di Puglia, e realizzata con il supporto di Unioncamere Puglia, per mettere in relazione le imprese del comparto food pugliese e il gruppo Gebr Heinemann, top player mondiale nel settore del travel retail e duty Free. Alla manifestazione hanno preso parte più di 250 aziende pugliesi, rappresentative di circa 2,5 milioni di euro di fatturato, che costituiscono un’eccellenza assoluta – dal capocollo di Martina, al settore vinicolo e oleario – della produzione agroalimentare della nostra regione. Si è trattato, per le imprese di un territorio ricco di eccellenze per tipicità di prodotti nel settore Food di un’opportunità straordinaria di promozione che hanno potuto conoscere le “regole del gioco” di questo sempre più importante canale commerciale e di alzare il livello di proposizione commerciale internazionale dell’economia pugliese. Apprezzamento per l’iniziativa è stato espresso dalle imprese presenti che hanno potuto confrontarsi con un player, il gruppo Gebr Heinemann, con una storia di oltre 140 anni nel settore, e che è oggi uno dei principali operatori globali nel mercato internazionale del travel retail e duty Free. Il Gruppo Heinemann, leader nel mercato europeo, fornisce oltre 1.000 clienti in oltre 100 Paesi. Nel settore del commercio al dettaglio, la società gestisce oltre 340 negozi Heinemann Duty Free & Travel Value, boutique di marchi di moda su licenza e concept store in 74 aeroporti in 28 Paesi, oltre a negozi ai valichi di frontiera e a bordo di navi da crociera.

EASYJET LANCIA LA BIG ORANGE SALE NEL REGNO UNITO – easyJet ha lanciato la sua Big Orange Sale in UK. “Sono ora disponibili per la prenotazione oltre 1,25 milioni di posti da e per il Regno Unito con sconti fino al 15%, anche durante il semestre di maggio. Le tariffe scontate sono disponibili su migliaia di voli easyJet da e per il Regno Unito tra il 13 maggio e il 2 marzo 2025 verso oltre 130 destinazioni attraverso l’impareggiabile rete della compagnia aerea che abbraccia Europa, Nord Africa e Medio Oriente. La vendita include nuove rotte easyJet che verranno lanciate per la prima volta quest’estate verso Skiathos e Salerno, la porta d’accesso alla Costiera Amalfitana, da Londra Gatwick, Larnaca a Cipro ed Enfidha in Tunisia da Birmingham, Belfast e Glasgow, e per Reus da Manchester”, afferma easyJet.

QANTAS GROUP: LE AZIENDE AUSTRALIANE RADDOPPIANO IL SAF – Le principali banche, una società di risorse e società di consulenza gestionale sono tra le nuove imprese che si rivolgono al sustainable aviation fuel per contribuire a decarbonizzare i propri viaggi d’affari e raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Undici aziende stanno ora contribuendo al costo del SAF, piuttosto che alle tradizionali compensazioni di carbonio, attraverso il Qantas corporate sustainable aviation program. Accenture, Fortescue e McKinsey & Company si sono uniti come partner, contribuendo ad affrontare 1.000 tonnellate di emissioni di carbonio; Commonwealth Bank, ING Australia, Deloitte, IMC e Raytheon Australia si sono uniti come membri, contribuendo per 400-600 tonnellate di emissioni di carbonio. L’aggiunta di questi membri e partner significa che il SAF Coalition program è raddoppiato nel suo primo anno dal lancio nel 2023 con cinque partner inaugurali, tra cui Australia Post, BCG e Woodside. Andrew Parker, Qantas Group Chief Sustainability Officer, ha affermato che il SAF è fondamentale per decarbonizzare l’aviazione e consentire all’Australia di raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni: “La crescente domanda di SAF da parte delle aziende australiane è un chiaro voto di fiducia nella produzione interna di biofuel. Il nostro corporate program è una delle tante leve che stiamo esplorando per gestire i costi più elevati del SAF, mentre continuiamo a sostenere e investire nella produzione locale”.

AIR FRANCE RECLUTA I FUTURI WORK-STUDY STUDENTS PER IL 2024 – Come ogni anno, Air France recluta un gran numero di work-study students. “Quest’anno l’azienda punta a coprire 1.100 posizioni in tutte le aree di business e per tutti i livelli di diploma. Tutti i posti vacanti sono disponibili sul recruitment website. Quest’anno Air France organizza anche uno speciale webinar studio-lavoro (in francese) mercoledì 24 aprile dalle 18:00 alle 19:30 (ora di Parigi). Nel corso di questo evento, aperto a tutti gli studenti, i tirocinanti attualmente in azienda racconteranno la loro esperienza e i candidati potranno porre loro domande. Air France accompagna i giovani professionisti offrendo loro un programma di formazione completo (tecnico, culturale e professionale, compresi workshop e hackathon sulle competenze trasversali). Questo impegno è valso all’azienda l’etichetta “Engagement Jeunes 2024”, con il premio “Best in Class” per la sua dimensione di mentorship. Oltre alla trasmissione della conoscenza, la compagnia è apprezzata anche per il suo impegno per lo sviluppo sostenibile, la sua capacità di innovazione e la sua dimensione internazionale. Attraverso forti politiche sociali e in quanto firmataria di diversi accordi, la compagnia incoraggia l’integrazione attraverso l’occupazione, il rispetto delle pari opportunità, maggiori opportunità per le donne nelle professioni aeronautiche, la lotta alla discriminazione e la promozione della diversità in tutte le sue forme”, afferma Air France.

RTX RIPORTA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2024 – RTX ha riportato i risultati del primo trimestre 2024. Vendite pari a 19,3 miliardi di dollari, in crescita del 12% rispetto all’anno precedente su reported and organic basis. EPS GAAP di 1,28 dollari, in aumento del 32% rispetto all’anno precedente. Adjusted EPS pari a 1,34 dollari, in aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Operating cash flow di 0,3 miliardi di dollari. Company backlog di 202 miliardi di dollari, compresi 125 miliardi di dollari in commercial e 77 miliardi di dollari in defense. Riconfermato l’outlook per l’intero 2024. “RTX ha registrato un forte slancio nel primo trimestre, registrando una crescita organica delle vendite del 12% e ottenendo oltre 25 miliardi di dollari in nuovi ordini in tutte le nostre attività”, ha affermato Chris Calio, RTX President and Chief Operating Officer. “Stiamo facendo progressi riguardo alle nostre priorità chiave da offrire ai clienti e agli azionisti, inclusa l’esecuzione dei nostri GTF fleet management plans, che rimangono sulla buona strada”. Collins Aerospace ha registrato vendite pari a 6,673 miliardi di dollari nel primo trimestre 2024, in aumento del 9% rispetto all’anno precedente. Collins Aerospace ha registrato un operating profit di 849 milioni di dollari, in calo del 5% rispetto all’anno precedente. Su adjusted basis, l’operating profit di 1,048 miliardi di dollari è aumentato del 16% rispetto all’anno precedente. Pratt & Whitney ha registrato vendite pari a 6,456 miliardi di dollari nel primo trimestre 2024, in aumento del 23% rispetto all’anno precedente. Pratt & Whitney ha registrato un operating profit di 412 milioni di dollari, in calo dell’1% rispetto all’anno precedente. Su adjusted basis, l’operating profitdi 430 milioni di dollari è diminuito dell’1% rispetto all’anno precedente.

AEROPORTO DI BOLOGNA: L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO – L’Assemblea Ordinaria dei Soci di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Enrico Postacchini, ha approvato il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e preso atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023 redatta ai sensi del D.Lgs.254/2016. Come già comunicato al mercato, nel 2023 l’andamento economico-finanziario è stato positivo con ricavi consolidati a 145,1 milioni di euro e in crescita del 7,8% rispetto al 2022, un’EBITDA di 44,1 milioni di euro e un utile consolidato di 16,7 milioni di euro, per un +67,5% sul 2022 (se si considera l’utile di quell’anno al netto del contributo straordinario di 21,1 milioni derivante dal Fondo di compensazione dei danni subiti a causa Covid-19). Sulla base del risultato di utile netto di esercizio del bilancio separato della Capogruppo AdB s.p.a. pari a 15,9 milioni di euro, tenendo conto del quadro di piena ripresa del traffico e della solida struttura finanziaria del Gruppo, considerando altresì la perdurante incertezza dello scenario di mercato e macroeconomico e lo sfidante piano investimenti pluriennale dell’Aeroporto di Bologna, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato, dopo alcuni anni di interruzione a causa della crisi Covid-19, la distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari a 0,264 euro per ciascuna azione ordinaria. L’Assemblea ha inoltre provveduto a confermare come amministratrice indipendente la dott.ssa Claudia Bugno. L’amministratrice Bugno era stata cooptata a seguito delle dimissioni dell’amministratrice indipendente e non esecutiva ing. Sonia Bonfiglioli, presentate in data 28 febbraio 2024.