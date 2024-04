JetBlue Airways annuncia i risultati del primo trimestre 2024

JetBlue Airways Corporation ha reso noti i risultati finanziari per il primo trimestre 2024.

“Grazie ai nostri incredibili membri dell’equipaggio e alla nostra rinnovata attenzione al miglioramento dell’affidabilità, le nostre operazioni hanno funzionato al di sopra dei piani nel primo trimestre, con conseguenti ricavi e costi superiori alle aspettative”, ha affermato Joanna Geraghty, JetBlue’s chief executive officer. “Guardando all’intero anno, una significativa capacità elevata nella nostra Latin region, che rappresenta gran parte della rete di JetBlue, continuerà probabilmente a esercitare pressioni sui ricavi e prevediamo una battuta d’arresto nelle nostre aspettative per l’intero anno. Abbiamo piena fiducia che continuare ad agire sulla nostra refocused standalone strategy è la strada giusta per tornare alla fine alla redditività.”

“Abbiamo iniziato a implementare le componenti iniziali del nostro refocused plan. Nel primo trimestre abbiamo annunciato una serie di cambiamenti significativi del network, progettati per liberare i voli non redditizi e riallocarli in leisure markets comprovati dove JetBlue ha storicamente vinto”, ha detto Marty St. George, JetBlue’s president. “La domanda è rimasta sostenuta nei periodi di punta e, in particolare, abbiamo riscontrato prestazioni incoraggianti dai nostri voli domestici e transatlantici, nonché una domanda continua per le nostre opzioni di posti a sedere premium”.

Net loss per il primo trimestre del 2024 secondo i Generally Accepted Accounting Principles (“GAAP”) di 716 milioni di dollari, o una perdita di 2,11 dollari per azione. Escludendo gli special items, adjusted net loss per il primo trimestre del 2024 di 145 milioni di dollari, o una perdita di 0,43 dollari per azione.

Nel primo trimestre 2024 la capacità è diminuita del 2,7% su base annua.

Operating revenue di 2,2 miliardi di dollari per il primo trimestre 2024, in calo del 5,1% su base annua.

Operating expense per il primo trimestre 2024 in aumento del 14,0% su base annua, arrivando a 2,9 miliardi di dollari.

Gli operating expense, esclusi gli special items, per il primo trimestre 2024 sono diminuiti del 3,7% su base annua, a 2,4 miliardi di dollari.

“A parte l’elevata capacità nella Latin region, che dovrebbe avere un impatto sulla nostra revenue performance nel passaggio dal primo al secondo trimestre, il resto della nostra rete sta migliorando costantemente e non vediamo l’ora di lanciare ulteriori iniziative per supportare la nostra revenue performance nella seconda metà dell’anno. Rimaniamo impegnati a conquistare le nostre aree geografiche principali ad alto margine e a tornare nuovamente alla redditività, guidati dalla nostra refocused strategy per servire meglio i nostri clienti principali”, ha continuato Marty St. George, JetBlue’s president.

“La nostra attenzione particolare all’esecuzione dei costi controllabili si è concretizzata nel primo trimestre, superando il nostro intervallo di previsione rivisto. Abbiamo analizzato in modo più granulare i nostri costi fissi e implementato diverse riduzioni dei costi in tutta la nostra attività. Inoltre, con il nostro structural cost program e la modernizzazione della flotta siamo sulla buona strada per ottenere circa 275 milioni di dollari di risparmi cumulativi quest’anno. Questi risparmi sono ancora più importanti in un anno in cui il carburante continua a rimanere volatile. Mentre guardiamo avanti, rimarremo agili nel rispondere alle sfide uniche e dinamiche che dobbiamo affrontare nel nostro settore, attuando al contempo la nostra refocused strategy per generare nuovamente utili”, ha affermato Ursula Hurley, JetBlue’s chief financial officer.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)