L’A380 di Etihad Airways atterra a New York

Il volo Etihad Airways EY1 da Abu Dhabi a New York è arrivato al John F. Kennedy International Airport lunedì 22 aprile, annunciando l’inizio del servizio con A380 della compagnia aerea con The Residence.

Dopo il saluto celebrativo ad Abu Dhabi, i piloti di Etihad hanno sventolato le bandiere degli Stati Uniti e degli Emirati Arabi Uniti dal cockpit dopo che l’aereo è arrivato al suo stand a New York.

Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di presentare la nostra esperienza sull’A380 a New York, certi che i nostri ospiti apprezzeranno l’eccezionale viaggio a bordo. Sia che viaggino in Economy, Business, First Class o nelle nostre luxurious three-room suite, The Residence, i passeggeri possono aspettarsi un servizio impareggiabile dal nostro pluripremiato equipaggio.

Vogliamo garantire che gli ospiti arrivino nella Grande Mela sentendosi riposati e a proprio agio. Questo impegno è fondamentale per tutti i nostri viaggiatori, non ultimi i nostri clienti corporate che si affidano a noi per viaggi d’affari, e abbiamo cronometrato i nostri servizi A380, in modo che i clienti arrivino a New York o Abu Dhabi in tempo per sfruttare al meglio la giornata lavorativa, o per le loro connessioni successive.

L’introduzione dell’A380 sulla popolare rotta verso New York è in linea con la nostra strategia per soddisfare la crescente domanda dei clienti ed espandere la nostra rete. Questo evento arriva appena tre settimane dopo il lancio della nostra nuova rotta per Boston, il nostro quarto gateway negli Stati Uniti, sottolineando il nostro impegno nel servire e far crescere il mercato nordamericano”.

“L’aggiunta dell’A380 aumenta significativamente la capacità di Etihad nel vitale mercato statunitense, fornendo collegamenti convenienti e senza soluzione di continuità con il Medio Oriente e il subcontinente indiano.

L’aumento della capacità renderà inoltre più semplice attrarre un numero maggiore di visitatori desiderosi di esplorare le dinamiche attrazioni di Abu Dhabi e assaporare l’esperienza ricreativa premium offerta da Etihad.

Uno dei due voli giornalieri di Etihad per New York sarà servito dall’A380, mentre l’altro sarà operato da un 787-9, offrendo cabine First, Business ed Economy“, afferma Etihad Airways.

“Ad ogni ospite dell’A380 di Etihad viene offerta un’esperienza unica ed elevata. Per chi è in Economy, è disponibile una welcome area. La cabina vanta 68 posti con spazio extra per le gambe con ulteriori 4 pollici di spazio, insieme a 337 posti Economy Smart con fixed-wing headrests firmati Etihad e ampi cuscini per il massimo comfort.

Sul ponte superiore, i Business Studios™ offrono 70 private spaces, garantendo un viaggio senza stress. Il ponte superiore ospita anche la Lobby, una lounge attrezzata e un’area bar tra le cabine First e Business. Collaborando con Armani/Casa, Etihad apporta raffinatezza all’esperienza, offrendo ceramiche, vetreria, posate e tessuti di alta qualità. La connessione Wi-Fi completa e livelli extra di comfort e praticità consentono ai viaggiatori d’affari di rimanere produttivi e in contatto.

I First Apartments portano il lusso a nuovi livelli con nove private spaces, ciascuno dotato di stoviglie di design, una spaziosa poltrona lounge in pelle e un pouf separato che si trasforma in un 80″ lie-flat bed. Gli ospiti di First Class possono usufruire di personal vanity units e dell’accesso all’esclusiva First-class shower room.

All’apice del lusso c’è The Residence, l’unica three-room suite in the sky. Può ospitare fino a due persone. The Residence dispone di un soggiorno privato, camera da letto e bagno privato, completo di doccia a 40.000 piedi. Un team dedicato di Etihad cabin crew garantisce un servizio impareggiabile.

Gli ospiti di The Residence possono concedersi un viaggio culinario con un menù à la carte, servito su stoviglie di design nel soggiorno privato, o anche optare per la colazione a letto. Dalla cucina gourmet allo champagne e al caviale, il Residence Signature High Tea offre una gamma di opzioni sontuose”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)