Boeing presenta i risultati del primo trimestre 2024

The Boeing Company ha registrato un fatturato nel primo trimestre pari a 16,6 miliardi di dollari, una perdita per azione GAAP di (0,56 dollari) e una perdita per azione core (non-GAAP) di (1,13 dollari). Boeing ha registrato un operating cash flow di (3,4) miliardi di dollari e un free cash flow di (3,9) miliardi di dollari (non-GAAP). I risultati riflettono principalmente il calo del volume delle consegne commerciali.

“I risultati del primo trimestre riflettono le azioni immediate che abbiamo intrapreso per rallentare la produzione del 737 e migliorare la qualità”, ha dichiarato Dave Calhoun, presidente e CEO di Boeing. “Ci prenderemo il tempo necessario per rafforzare i nostri sistemi di gestione della qualità e della sicurezza, per garantire un futuro più solido e più stabile.”

La liquidità e gli investimenti in titoli negoziabili ammontano a 7,5 miliardi di dollari, rispetto ai 16,0 miliardi di dollari dell’inizio del trimestre, a seguito del rimborso del debito e dell’utilizzo del free cash flow nel trimestre. Il debito è stato di 47,9 miliardi di dollari, rispetto ai 52,3 miliardi di dollari dell’inizio del trimestre, a causa del rimborso del debito in scadenza. L’azienda ha accesso a linee di credito per 10,0 miliardi di dollari, che non sono state utilizzate.

Il total company backlog alla fine del trimestre era di 529 miliardi di dollari.

Commercial Airplanes

Il fatturato nel primo trimestre della divisione Boeing Commercial Airplanes, pari a 4,7 miliardi di dollari, e il margine operativo del (24,6%) riflettono principalmente le minori consegne di 737 e gli aspetti legati alla messa a terra dei 737-9 di alcuni clienti.

Nel corso del trimestre, il programma 737 ha rallentato la produzione al di sotto dei 38 esemplari al mese per incorporare miglioramenti al sistema di gestione della qualità e ridurre il lavoro in trasferta all’interno della fabbrica e della supply chain. Inoltre, la divisione Commercial Airplanes sta implementando un piano d’azione completo per rispondere ai feedback emersi dall’audit della FAA sulla produzione del 737.

La divisione ha registrato 125 ordini netti, tra cui 85 737-10 per American Airlines e 28 777X per vari clienti tra cui Ethiopian Airlines. La divisione Commercial Airplanes ha consegnato 83 aeroplani nel trimestre e il portafoglio ordini comprende oltre 5.600 aeroplani per un valore di 448 miliardi di dollari.

Defense, Space & Security

Il fatturato nel primo trimestre di Defense, Space & Security è stato di 7,0 miliardi di dollari. Il margine operativo del primo trimestre è salito al 2,2%, grazie soprattutto all’aumento dei volumi e al miglioramento delle prestazioni. I risultati riflettono anche 222 milioni di dollari di perdite su alcuni programmi di sviluppo a prezzo fisso.

Nel corso del trimestre, Defense, Space & Security ha ottenuto l’aggiudicazione di un contratto per 17 P-8A Poseidon per la Royal Canadian Air Force e la German Navy, ha ottenuto dalla U.S. Navy l’ultimo contratto di produzione per 17 F/A-18 Super Hornet e ha ottenuto dalla U.S. Navy una modifica del contratto dell’MQ-25, che comprende due additional test aircraft. Il portafoglio ordini di Defense, Space & Security ammonta a 61 miliardi di dollari, di cui il 31% rappresenta ordini da clienti al di fuori degli Stati Uniti.

Global Services

Il fatturato nel primo trimestre di Global Services, pari a 5,0 miliardi di dollari, e il margine operativo del 18,2% riflettono un volume commerciale più elevato e un mix favorevole. Nel corso del trimestre, Global Services ha aperto una struttura di manutenzione a Jacksonville, Florida, per supportare i clienti militari e la U.S. Navy ha esercitato le opzioni per un P-8 sustainment modification contract.

In occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre 2024, il Boeing President and CEO, Dave Calhoun, ha condiviso un messaggio con tutti i dipendenti.

“Anche se oggi riportiamo i risultati finanziari del primo trimestre, la nostra attenzione rimane sulle azioni radicali che stiamo intraprendendo a seguito dell’incidente del volo Alaska Airlines 1282.

Tutto è iniziato con l’assunzione di responsabilità e il supporto immediato e trasparente al National Transportation Safety Board nelle loro indagini e alla Federal Aviation Administration nelle loro azioni di audit e supervisione. Abbiamo supportato i nostri clienti nel riportare in servizio in sicurezza i loro aerei e, contemporaneamente, abbiamo avviato misure significative per rafforzare la qualità e la sicurezza.

È importante sottolineare che il fondamento del nostro lavoro è l’ascolto delle nostre persone. Dal 5 gennaio, più di 70.000 di voi hanno partecipato a Quality Stand Downs in più di una dozzina di siti Boeing. Da questi abbiamo ricevuto più di 30.000 idee su come possiamo migliorare. Quest’anno abbiamo registrato un aumento di oltre il 500% nelle proposte di Speak Up da parte dei dipendenti rispetto al 2023. Stiamo prendendo tutte le idee raccolte e dando loro la priorità, mentre miglioriamo ulteriormente le nostre discipline di fabbrica e gli standard di qualità generali. I nostri dipendenti conoscono meglio di chiunque altro le azioni che dobbiamo intraprendere per migliorare e ascoltiamo e agiamo in base al loro feedback.

Non stiamo lasciando nulla di intentato e stiamo facendo progressi significativi. Ciò include formazione, strumenti, attrezzature, istruzioni di lavoro, procedure di ispezione, controlli di conformità, strutture di incentivi, ascolto dei dipendenti, miglioramento della cultura e molto altro ancora. Queste sono solo alcune delle aree in cui stiamo promuovendo cambiamenti duraturi, investendo e intraprendendo azioni globali”, afferma Dave Calhoun.

“Stiamo sfruttando questo periodo, per quanto difficile, per rallentare deliberatamente il sistema, stabilizzare la supply chain, rafforzare le operazioni delle nostre fabbriche e consentire a Boeing di fornire la prevedibilità e la qualità che i nostri clienti richiedono a lungo termine. Man mano che questi sforzi iniziano a prendere piede, stiamo vedendo i primi segnali di cycle times più prevedibili, stabili ed efficienti nella nostra 737 factory e ci aspettiamo che questo continui a migliorare lentamente.

Nel breve termine, ci troviamo in un momento difficile. Consegne inferiori possono essere difficili per i nostri clienti e per le nostre finanze. Ma la sicurezza e la qualità devono e verranno prima di ogni altra cosa. Siamo assolutamente impegnati a fare tutto il possibile per garantire che i nostri regolatori, i clienti, i dipendenti e il pubblico volante abbiano fiducia al 100% in Boeing. Anche se ho condiviso i miei piani per dimettermi dalla carica di CEO verso la fine di quest’anno, mi concentrerò ogni giorno nel portare a termine questo impegno.

C’è molto lavoro davanti a noi, ma rimaniamo pienamente fiduciosi nel nostro futuro. Anche se questo sforzo rallenterà i nostri tempi di recupero, stiamo iniziando a vedere proof points che inizieremo a stabilizzare e a migliorare le prestazioni in futuro.

La domanda nel nostro portafoglio rimane incredibilmente forte. Entro la fine di quest’anno, avremo in gran parte consegnato il nostro inventario di 737 e 787, chiudendo di fatto le nostre due shadow factories. La nostra attività commerciale sarà più stabile. La nostra attività nel settore della difesa progredirà verso livelli di performance storici. Il nostro services team continuerà a fornire risultati eccezionali ai nostri clienti. Ancora più importante, avremo incorporato tutte le lezioni importanti che abbiamo imparato quest’anno.

Un aereo Boeing decolla o atterra in sicurezza quasi ogni secondo di ogni giorno. I nostri uomini e donne in uniforme si affidano a Boeing quando conta di più e dipendono dai nostri prodotti per tornare a casa sani e salvi ogni giorno. Il mese prossimo invieremo gli astronauti alla stazione spaziale e li riporteremo sani e salvi sulla terra nella nostra capsula spaziale Starliner”, conclude Dave Calhoun, Boeing President and CEO.

